Jared Kushner, président des US

Notre presse généraliste étant sioniste, n’attendez pas d’eux qu’ils vous renseignent sur ce qui se passe vraiment aux US et quelles sont les raisons du bombardement de la Syrie.

Il m’a fallu lire les deux articles suivants (The Guardian et Haaretz) pour faire le tour de la question.

http://www.haaretz.com/us-news/1.782706

https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/08/donald-trump-steve-bannon-jared-kushner-power-struggle

Je résume en trois points qui nous serviront d’introduction :

-Jarde Kushner est le gendre de Trump et nommé par lui haut conseiller.

-Il est Juif orthodoxe.

-Il est accusé par la presse pro-Trump d’avoir obtenu le bombardement de la Syrie pour faire plaisir à Israël.

-A ces fins, il a fait renvoyer Bannon, le soutien n°1 de la campagne de Trump qui était opposé à ces bombardements.

-Suite à ces évènements, une campagne « antisémite » se développe aux US disant que personne n’a élu Kushner, suppôt d’Israël, président des Etats-Unis.

Ambiance…

Le mot employé par Haaretz pour qualifier l’affrontement entre Bannon et Kushner est « Feud » qui s’emploie surtout en politique pour traduire une dispute, un affrontement entre deux partis.

Or Bannon, qui vient de se faire liquider, nonobstant tous les services rendus à Trump, a cédé la place à Kushner. Les amis d’Israël sont donc au plus haut sommet de l’Etat. Résumons ce petit coup d’Etat maison blanche

Voici le titre du Guardian.

« Bannon and Kushner locked in White House 'power struggle' »

Je traduis : « Règlement de compte à OK-White House. »

Mais pourquoi Trump a-t-il sacrifié Bannon le renvoyant du conseil national de sécurité ?

Une raison donnée dans l’article du Guardian est que Trump était furax de voir qu’on disait dans la presse que Bannon était le véritable chef de la maison blanche. Le nouveau Crowwell ! Diable !

« Chief strategist Steve Bannon, mocked by Trump’s critics as “President Bannon” on Twitter, had lost his place in the sun. »

Mais une autre cause pointe le nez. Bannon n’était pas favorable aux bombardements en Syrie. Kushner, oui.

C’est ainsi que celui qu’on appelait sur Twitter « le président Bannon » a disparu, poignardé par un jeune Brutus.

En témoigne une photo où l’on voit Kushner parader à la table présidentielle pendant que Bannon est au coin.

Pendant ce temps, le petit Brutus faisait son important lors d’une visite surprise en Irak (sur les conseils de BHL ?)

Kushner est-il un aigle en politique étrangère ?

Ce n’est pas l’avis de Rick Tyler qui pense que c’est un perdreau de l’année qui débarque. (Bref c’est un Macron.)

Pour dire les choses plus poliment :

“I’m sure Jared is a very talented young man but he comes in with zero experience in these areas.”

Donc, un zéro. Bien.

Mais c’est dans Haaretz que nous trouvons l’essentiel du débat.

Une vague d’antisémitisme aurait suivi cette révolution de palais !!

Le titre de l’article :

« Bannon and Kushner Feud Brings anti-Semitism Out of Hiding. »

(L’antisémitisme cesse de se cacher suite à la dispute entre Bannon et Kushner. »)

Et la suite :

« It only took a few hours after the reprisal attack for anti-Semitism to raise its ugly head again, as disappointed Trump supporters protested what they saw as a betrayal of the “America First” agenda, and hinted at a “globalism” conspiracy in the White House. »

Ces antisémites seraient donc les supporters de Trump , très déçus de constater que le rouquin trahissait ses promesses d’America First et s’abandonnait aux bras d’une conspiration globaliste à la Maison Blanche !!

Aussitôt, jeudi dernier, le hasthtag #Fire Kushner était devenu la vedette de Twitter !

Pamela Moore, supporter de Trump épanche son ire en ces termes :

“We don’t need Jared Kushner leading us into another disastrous war in the Middle East for the benefit of Israel,”

Bon, bon ! La dite Pamela Moore appelle un chat un chat ! Je traduis : « Ras le bol de faire des guerres catastrophiques pour Israël ! »)

Autre supporter de Trump, l’activiste Baked Alaska, fort de 1555 000 followers écrit :

“We must #KeepBannon & #FireKushner, we voted for America First, not nation building in the Middle East. ”

« On n’a pas voté pour construire une nation au Moyen-Orient. »

Alex Jones, lui-même, le chantre de Trump est en transes et certains vont jusqu’à dire que le vieux rouquin a été phagocyté par Soros.

Pour être honnête, notons quand même que certains journalistes font remarquer que c’est sa fille, Ivanka, qui a convaincu papa de bombarder en disant : « Oh ! des enfants sont morts ! » (Il n’y a des enfants morts qu’en Syrie. Au Yemen et en Palestine ce sont des mannequins de paille.)

Dès lors, on comprend mieux l’analyse de certains qui ont remarqué que la base syrienne bombardée était celle d’où étaient partis des missiles qui avaient tiré sur la flotte israélienne en goguette dans le ciel de Syrie. https://fr.sputniknews.com/international/201703171030494287-syrie-israel-chasseurs/

On peut donc supposer que Netanyahu a téléphoné à Kushner en pleurnichant ou plutôt en lui disant : « Petit con, voilà ce que tu vas faire. » (Chez les militaires, ils ont le verbe haut.)

Et la presse française ?

Soyons honnête, j’ai trouvé un article dans l’Express qui nous explique comment Kushner a pris le pouvoir. Le dit Kushner représentant un courant modéré !

Ahahahahah !!

https://fr.express.live/2017/04/10/trump-cabinet-kushner-bannon-priebus/

Mais vous allez me dire : « Pourquoi envoyer la flotte US vers la Corée du Nord ?

J’ai une réponse à proposer : C’est loin d’Israël….Il faut diversifier…