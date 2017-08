Je la sens pas, cette rentrée ...

Je ne la sens pas du tout, cette rentrée en France. Pas du tout. Déjà ce type que vous avez élu ou plutôt qu’on vous fait élire, ce mépris envers les pauvres, envers notre Armée, lui qui n’a jamais mis les pieds sur aucun champ de bataille et à quoi tout fut donné à la naissance. Et ce gouvernement, ramassis d'arrivistes, qui s’apprête à piétiner code du travail, santé publique et santé des mioches, à sabrer dans le budget de la Défense en pleine période rouge pour les attentats… Et ces lois liberticides nées de l’état d’urgence et qui sont à présent inscrites dans le marbre…

Non vraiment je ne la sens pas…

Je préfèrerais vraiment vous dire l’inverse. Que par exemple je ne sens pas intuitivement que l’insécurité, les attentats, les trucs louches avec certains migrants, la casse et la violence sociale … Mais d’après ce que je vois tout va vers le bas, et combien je vous invite à profiter de vos congés, à réfléchir sur le fait de quitter Paris pour préserver votre quiétude, cette ville lumière est en train de plonger année après année, impossible qu’à terme la valeur des biens immobiliers ne s’en ressente et que vous y laissiez des plumes. Sans compter la pollution, la bouffe, la flotte et les chemtrails à foison… Quel intérêt y a-t-il à vivre dans une ville devenue aussi toxique alors que le pays est si grand, si riche de paysages somptueux, ces villages, campagnes, montagnes, océans, toute cette quiétude à portée de train …

J’aime ce pays – mon pays que j’ai quitté parce que trop las de le voir s’abandonner et vendu à la découpe par pans entiers, son économie, ses monuments, ses joyaux .... Las que de voir sa Constitution souillée, peuple souverain que c’est écrit, mais alors 2005 et la Constitution Européenne, pourquoi ne nous sommes nous point soulevés contre nos politiciens qui ont violé le texte et son esprit …

Le Jupiter d’opérette plonge dans les sondages et il ne remontera guère, comme son prédécesseur, ce traitre ami de la Finance qui a avant lui fait tant de mal au pays. Cette gauche, ma gauche, vendue au dieu argent, pire qu’une traitrise, un crachat à la figure des français au profit d’une caste toute puissante et hors des lois qui s’appliquent à nous tous. Et ce sont eux, les ultras riches, qui palpent le plus des dernières mesures sur les impôts. Le pays des droits de l’homme où on foule les droits et où on les piétine sur fond bleu et rose avec une musique de Zaz. Quelle désespérance, les collabos sont aux manettes, c’est Pétain version acidulée en pire sur le fond, les pauvres eux le savent.

Violence de caste, violence de classe, violences sociales, guerre économiques, ferments de guerres civiles, guerre aux pauvres, attentats vrais ou faux, violence des discours, que de la violence, faite à un si beau pays, à un si beau peuple, riche d’une histoire incomparable.

Quel autre choix que la désobéissance citoyenne, la résistance à l’ennemi intérieur, ce poison de l’Elite Mondialiste qui met à bas les peuples et se prépare à assassiner l’Italie après la Grèce, et avant la France et l’Allemagne. Vous avez vu l’état des inégalités dans ce dernier, ces travailleurs pauvres mis en concurrence avec des migrants sur diplômés et payés au lance pierre…

Résistance, seul salut, ils ont tous les pouvoirs, les banquiers. Ils ont l’Etat, l’Armée, la Police, le Fisc, la Justice, l’Education, la Sant à. Et tous ces pouvoirs sont à présents tournés contre les peuples, et plus que le bas peuple, la petite bourgeoisie elle c’est son tour - tous auto entrepreneurs les uns contre les autres à faire vos déclarations URSSAF le dimanche soir la gueule de travers…

La France, grand pays, fille ainée de l’Eglise, Patrie des Droits de l’Homme, étendard des nations, Liberté Egalite Fraternité. La pièce de choix à abattre. Car si jamais de nos rangs montait la rébellion alors toutes les autres nations …