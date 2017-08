Je la sens pas cette rentrée - Le retour

L’UE, cette bonne UE qui défend si bien les intérêts des peuples et résiste aux assauts des banques et des multinationales, a bien pensé à vous pendant les vacances. Très rapidement les banques vont pouvoir, pour se prémunir d’une banqueroute, de voter un gel des comptes courants. Impossible de retirer plus de tant. Ça sera appliqué partout en même temps vu que c’est le Parlement de Strasbourg qui vote ca et que la plupart des pays affidés leur sont soumis. Ça vous sera présenté comme un truc qui durera un ou deux mois. Et ça sera définitif. Et ça sera suivi par des tas de ponctions supplémentaires de nos amis banquiers. Et ça finira par un gros krach, avec la mort de l’euro sans doute. Et puis un de ces quatre eh bien les banques, pour ne pas faire faillite vu que leur système repose sur une énorme machination – leurs fonds ne valent rien, la seule richesse des banques c est vos sous – se barreront avec toutes vos économies.

Complot, mais oui mais oui. Bien sûr. Les banques nous veulent du bien, nos gouvernements aussi et l’Europe sont avec nous pour nous aider dans nos vies dans sa version UE. La puce RFID n’existe pas, la crise touchera sans doute l’Italie, peut-être le Portugal et l’Espagne mais en France ça sera comme pour le nuage de Tchernobyl.

La naïveté de certains m’épate. Pour garder intact leur système de croyance ils sont prêts à s’aveugler, jusqu’à se faire dépecer de leurs petites fortunes accumulées en PEL et contrats d’assurance vie. Tant pis, j’aurai alerté chacun de ceux que j’aime, j’ai fait mon devoir, à titre personnel j’ai actuellement 3 euros sur mon compte.

Pensez à ça car la rentrée c’est dans une semaine même pas. Un cocktail attentat méga sanglant à Paris + code du travail en pièces + manifestations violentes car pas mal interdites ou circonscrites à cause de la menace terroriste + des tas de parents qui hurlent qu’ ils veulent pas que leurs moufflets se fassent vacciner 11 fois et que des flics viennent chercher pour les déférer devant un juge + des moufflets vaccinés qui tombent malades à foison + un temps pourri, + pluie tous les jours + des boites qui ferment + des gens hyper nerveux + des actes de violences qui se multiplient + BFM WC qui excite le tout + tous vos comptes quasi bloqués, ou plutôt pas possible de faire ce que tu veux, partir au soleil parce que le billet est à 1100 euros pour la Guyane et la banque te permet 800 / semaine … Et la peur de voir encore un nouvel attentat… Et votre Macron qui fait le paon comme si tout allait au mieux, et sa Brigitte toutes les semaines en une de VSD et Gala…

Quand ça veut pas ça veut pas, j’insiste pas. Mais – je l’ai déjà écrit dans un autre billet qui a fait grand bruit, cette rentrée, je pense à Paris surtout… Non, pas Cassandre ami lecteur. Pas bisounours c’est tout. De type bienveillant. La malveillance serait de se taire et de s'en foutre.

Un ex gendarme ex militaire qui est passé par les renseignements, qui a fui l’Europe parce que mandat d’arrêt européen en 2007 pour délit d’opinion, parle lui, avec de sacrés arguments, d’une machination – s'entend avec Macron dans le coup depuis le début – d'un putsch de généraux renversant Jupiter avec l’armée sous leurs ordres. Afin – c’est le but- de reprendre le contrôle de zones de non droits explosives. Super, pensez-vous vu le danger. Sauf que non. C’est LE truc à pas faire ça, ça va tout bonnement et c’est le but tout faire péter. Si vous saviez l’artillerie lourde qui dort depuis des années dans les caves des banlieues des grandes villes françaises. Du russe et du lourd. Imaginez, l’armée qui attaque les cités et les hordes de tarés armés jusqu’ aux dents, vous croyez que ça va durer deux jours, qu’à un moment pas de détail un avion et hop on flambe toute la cité, et la embrasement, mais pas qu’à l’intérieur du pays les cocos, vous imaginez l’Algérie, super armée et top matériel, pas comme nous, vous imaginez qu’elle va rester inerte si une cite des quartiers nord de Marseille avec autant de ses ressortissants dont beaucoup d’innocents est la cible d’un bombardement…

Vous voyez, je l’écoute Stan, je vois que le gars a un sacré métier, qu’il connait énormément de choses à la fois du terrain et en termes d’érudition, qu’il a mis ses convictions en accord avec ses actes, qu’il est recherché depuis des années, lui un ex gendarme, qu’il a plus de ronds et qu’il dénonce sur Youtube, et bien je sens que oui, c’est plus que possible, ça se tient très très bien son raisonnement. D’autant que je vois le type faire appel directement aux soldats, gendarmes et policiers français.

Ceux qu’on nomme complotistes sont des dénonciateurs du complot, des lanceurs d’alerte et ils – nous – prêchent dans le désert. Les vrais complotistes sont ceux qui ont élaboré et déroulent chapitre par chapitre ledit complot. Déjà sur les termes nos hausseurs d'épaules tombent dans le panneau et retournent le sens des mots pour conserver leur logiciel confortable habituel.

Qu’ont à gagner les lanceurs d’alerte, messieurs dames les sceptiques installés dans votre salon, on perd confort, crédibilité auprès d'amis, de notre propre famille, et on enfonce encore et encore le même clou pour des gens qui refusent par principe de se poser la moindre question. Faites comme bon vous semble et laissez-nous à votre tour agir. Parce que dénoncer ce n’est pas seulement s’exprimer mais agir. En tant qu’homme amoureux de la liberté et de l’humanité. Donc de vous aussi.

Nietzsche disait que le réaliste est tragique et non pas pessimiste. Il y a de ça …