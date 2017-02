Je lui aurais donné Jésus (le Bon Dieu) sans confession !

<img193665|left Naturellement les Fillon(s) sont innocents, pas encore des grands délinquants, tant que la justice ne les a pas déclarés coupables. C'est le Droit, et cela est "normal". Mais quand même !

On sait bien que, même l'assassin qui est pris le couteau à la main et bien planté dans la gorge de sa victime agonisante (finalement décédée), est innocent tant que la justice de première instance ne l'a pas déclaré coupable. Mais, avec les nombreuses voies de recours, sa culpabilité, éventuelle, ne sera prononcée que dans plusieurs années, peut-être même dix ans. Pourtant, son crime était clairement visible et même avéré !

Pour les Fillon(s), bons catholiques devant l'Éternel (Jésus fils de), sûrement communiants chaque dimanche à la messe ou aux vêpres, les choses délictueuses paraissent tellement évidentes. Mais, prouver que personne n'a vraiment travaillé est une tout autre affaire. Par ailleurs, n'ont-ils pas, l'un et l'autre l'air de parfaits innocents, martyrisés par la vox populi ?

Fillon sur TF1, l'arme à l'œil. Fillon, dimanche 29 janvier, la voix chevrotante déclarant une énième fois son amour à sa belle et très innocente Pénélope ! Un vrai petit Jésus en culotte de soie ! J'ai moi aussi eu la gorge serrée.

Cahuzac Jérôme, délinquant, n'avait-il pas l'air, lui aussi, d'un véritable innocent. "Non ! Monsieur le député, je n'ai pas et n'ai jamais eu de compte(s) à l'étranger, etc., etc.". Finalement : 1 an de prison ferme, mais 3 ans après, et, il a encore des recours.

Fillon, lui, a jusqu'à aujourd'hui, la même attitude que Cahuzac. Droit dans ses bottes. Pénélope aussi, toute malheureuse, les yeux de chien battu. J'aurais presque envie de lui donner une pièce afin qu'elle puisse manger à sa faim, toute blanchâtre qu'elle est la pauvrette.

Pourtant, il paraît, d'après les nouvelles informations du Canard, que c'est près de 1 000 000 d'euros qu'elle aurait soutirés aux contribuables (toi, vous, moi), dont le salaire médian est de seulement 1 700 euros ?

Cependant et encore, n'oublions pas que le Canard enchaîné oublie de compter les 2 ou 3 millions qui vont lui être versés, pour sa retraite, durant de nombreuses années. Quelle affaire ! Face à ça, Cahuzac est un joueur petit bras !

Que penser aussi de Jacques Myard, député-maire de Maisons-Laffitte, payé lui aussi par le contribuable, qui, protégeant les Fillon(s), voudrait (le 31/01/2017, sur France Info) interdire l'accès des forces de justice de notre pays, dans l'enceinte du Parlement, afin de vérifier si le contribuable n'a pas été spolié par les Fillon(s). Je parle de Myard, mais qui connaît Jacques à part lui-même ? Est-il lui, aussi probe qui le laisse paraître, pour dire une telle connerie ?

Dernière minute (fin de matinée du 31 janvier), un de mes proches a entendu un membre de la garde reprochée de François Fillon, dire : "C'est la fin !"

COURAGE, FILLON(s) !

À suivre. Peut-être.

Crédit photos : Wikipédia