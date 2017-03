Je soutiens Macron sans illusion

Emmanuel Macron imprime comme on dit dans la novlangue du journalisme politique. J’ai pu le constater lors de son meeting du 9 mars à la Médoquine de Talence. Les deux principales rues conduisant à cette salle étaient bouchonnées, comme si une vedette du rock allait donner un concert. Il était 18 heures 30 et le lendemain à la même heure la circulation était fluide. C’était bien Macron qui attirait tous ces gens que j’ai du reste observés. Une longue file d’attente de centaines de personnes et un public plutôt jeune, comparé à ce qu’on peut voir dans un meeting de Hamon ou Fillon.

Je crois connaître quelques-unes des raisons expliquant cette passion pour Macron. Je sais aussi pourquoi je lui accorde une confiance mais toute relative. Le point le plus important dans mon soutien, c’est le « sans illusions ». Et ce point ne constitue pas un jugement sur le candidat mais sur un système qui fonctionne avec des tas de défauts et déficiences si bien qu’il est devenu à la mode de se présenter comme anti-système. Même Fillon le revendique, au point qu’un de ses lieutenants a jugé utile de caricaturer Macron en banquier juif au nez crochu comme sur certaines affiches naguère dans l’Allemagne des années 30. C’est une maladresse pense-t-on au LR et dans les médias. Mais ceux qui liront le fameux traité sur la langue du troisième Reich de Klemperer apprendront que dans les années 30 en Allemagne, le parti se définissant comme radicalement anti-système n’était autre que le parti national-socialiste. Je me refuse à être anti-système. Je serais plutôt trans-système, orienté vers un dépassement du système dans un sens humain, culturel, philosophique et gnostique. Le problème est qu’il n’y a pas de candidat trans-système. Celui qui s’en rapproche le plus semble être Macron.

Il n’y a aucune illusion à avoir. Il n’y a aucune raison à être anti-système et vouloir casser la baraque, fustiger les banquiers, flageller les eurocrates, sortir de l’Europe. Et il n’y a aucune utilité à vouloir réformer le système, avec des petits détails sur le taux de TVA, les heures sup, le nombre d’élèves par classe, les charges sur les salaires, les aides infinies de l’usine à gaz française. Pas plus qu’il n’y a de nécessité à déployer quelques réformettes démagogiques sur le salaire des députés ou d’autres petites mesure visant à moraliser la vie publique. La possibilité de révoquer un élu ne redonnera pas un emploi à celui qui l’a perdu et ne l’empêchera pas de se suicider s’il est désespéré.

Je soutiens Macron parce qu’il est impossible de voter pour les autres candidats dont les intentions ne sont pas exemptes de revanche, de punition, d’ambitions personnelles et de positions partisanes voire idéologiques. La réaction et les ressentiments ne conduisent pas vers une transformation. Les détails technocratiques sont inutiles dans une campagne. Les programmes sont ennuyeux et irréalisables. Les promesses sont déplacées. Les citoyens ne doivent plus être des grands enfants attendant que le père Noël apporte dans sa hotte des baisses de charges, des réductions fiscales ou des augmentations de salaire. La république ne doit pas être bananière si elle ne veut pas se faire bananer par l’Histoire ! Le programme de Hamon est délirant, comme celui de Mélenchon ou Le Pen, quant au programme de Fillon, il est destructeur. Ces quatre personnages sont démoniaques. Leurs programmes sont délirants !

La presse étrangère est complètement larguée par le déroulement surréaliste de cette élection présidentielle française en 2017. Pourtant, c’est assez clair ce qui se passe. Il suffirait de lire quelques pages choisies de Broch et Nietzsche pour capter les ressorts anthropologiques en mouvement sans occulter les tendances technophiles qui dominent largement les esprits, interdisant l’émergence d’une authentique vision de l’avenir, bloquée aussi par les obsessions idéologiques et les traces du passé récent ou plus ancien. La généalogie de la morale vaut un détour pour qui veut comprendre cette élection.

L’analyse de cette campagne se décline avec un tsunami de clichés, poncifs, idées reçues, préjugés, banalités. Les profondeurs de l’inconscient des gens révèlerait sans doute quelques vérités, pas toutes bonnes à entendre. Des vérités de l’âme, de l’esprit du temps, des aspirations et des grandes questions qui hantent la conscience en l’effleurant. La principale étant la question de la mort. La politique ne peut pas la résoudre. Mais elle choisit le pire quand elle se plaît à organiser les divertissements et gérer la société comme une entreprise accolée à un grand centre commercial. L’homme vaut mieux que son sort celé dans les médias de masses et la campagne démagogique à laquelle on assiste.

Me voilà zombifié par une vague mélancolique où se mêlent la nostalgie du futur et l’orgue des Pink Floyd. Agacé par la moraline versée en masse sur les médias y compris citoyens. En marche vers le gai savoir. Soyons philosophes, nous n’auront pas tout perdu. Je compte les mauvais points pour chaque candidat. Macron est celui qui perd le moins de points. Pour le reste, cette campagne risque d’être ennuyeuse avec des débats techniques sur des programmes.

Personne ne comprend qu’il n’y a pas de solution politique aux maux de la France parce que les problèmes sont anthropologiques. L’homme est relativement malade. Hegel et Rousseau le savaient mais n’avaient pas de solution. Désirs sans limites, avidité pour l’argent, chacun derrière son portable, esprits soumis aux propagandes sectaires, prédateurs sociaux dans les tranches supérieures de la société, apartheid géographique, ségrégation de classes, gentrification, bref… ça ne peut pas fonctionner mieux ni aller plus mal, du moins si on évite d’élire les candidats douteux. Alors, pourquoi pas l’inconnu avec Macron ? Mettre un peu de jeu dans la politique peut donner des résultats inattendus. Avec les autres candidats, les résultats sont attendus et convenus, il n’y a rien à en attendre.

Et pourquoi ne pas argumenter plus que ça ? Parce que… vous m’avez compris, je ne vois pas l’utilité de dire des vérités sur ce site qui est lu par des gens qui n’entendent que les mensonges. Dommage. J’avais d’autres analyses à partager.