« Je suis Cinna ! » Mais pas Siné...

« les dangers du populisme »





dormez tranquille, Alain Duhamel a écrit le 10 mai 2017 un article intitulé : « Macron : première victoire contre le populisme »





Vous pouvez être fier de vivre dans un pays dont les habitants ne se laissent pas influencer par la presse ni manipuler par les lobbies et les réseaux. Ce n’est pas comme aux USA où les pauvres électeurs saturés de Coca-Cola et de hamburgers, devenus inaptes à l’activité intellectuelle se sont fait rouler dans la farine par le populiste Tump alors que madame Clinton était prête à faire leur bonheur. Tant pis pour eux. Nous on a échappé à la populiste MLP et au populiste JLM parce que nos médias sont bien plus honnêtes qu’aux USA et que nous n’avons pas de lobbies !





Et maintenant, on a pour président un jeune homme élégant, cultivé, très poli avec madame Merkel, qui remet Poutine à sa place et joue à « écrase-moi les phalanges que je rigole » avec le croquemitaine. Nouilly et Le Touquet peuvent dormir tranquilles, comme vous : à par l’élégance et la séduction des personnages, rien ne changera.





Mais ça ne fait rien !