Je t’aime, moi non plus ou l’étrange relation entre les Québécois et les Canadiens

Après 5 ans au Canada dont 4 au Québec, je n'ai toujours pas compris le rapport entre le Canada et le Québec.

Tout d'abord, je pensais qu'il n'avait aucune différence entre eux. Un Canadien anglais ou un Canadien français, ça reste un Canadien. Puis, j'ai appris que le Canada avait deux langues officielles : l'Anglais et le Français. Mais que le Québec en avait seulement une : le Français.

Donc, je me suis dit qu'il devait y avoir une "guerre invisible", une "guerre culturelle" entre les anglophones et les francophones. Les Canadiens détesteraient les Québécois et les Québécois détesteraient les Canadiens. En effet, il existe au Canada un programme dit de "péréquation" qui consiste à transférer de l'argent des provinces les plus riches aux provinces les plus pauvres. Ce programme énerve beaucoup les Canadiens car le Québec en est le plus important bénéficiaire mais il ne contribue pas énormément en retour. Aussi, étant un pays bilingue le Canada doit assurer des services publics dans les deux langues sur l'ensemble de son territoire même là où comme à Vancouver il n'y a pas énormément de francophones. Le Québec étant unilingue n'a pas ce problème. Dans le même temps, je pensais que les Québécois étaient en "résistance" contre l'occupant Canadien. Ils refuseraient de parler anglais pour défendre leur culture et leur langue. Même si ils comprenaient l'anglais, ils répondraient en français.

Puis, j'ai vu beaucoup de Canadiens en amour avec le Québec. Ils viennent de ville comme Toronto et trouvent que la qualité de vie à Montréal est meilleure. La vie y est moins stressante, les gens y sont plus chaleureux, il y a plein de restaurants, des airs d'Europe, un casino, et tu peux acheter de l'alcool n'importe où. Il est impossible d'acheter de l'alcool dans les supermarchés au Canada à cause d'anciennes lois sur la prohibition, Québec fait exception. Donc, c'est une très bonne option de voyage ou d'immigration. Quant aux Québécois, beaucoup se disent Canadiens et adorent profiter de leur passeport canadien pour voyager. Ils rêvent également d'aller dans "l'Ouest" pour découvrir de nouvelles choses ou pour de meilleures opportunités de travail. Ils parlent anglais couramment. Ils défendent le Canada et se moquent du vieux Parti nationaliste : "le Parti Québécois".

Maintenant, je ne sais plus quoi penser sur cette relation entre le Canada et le Québec. Par exemple, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, est québécois. Les Canadiens s'en fichaient et ont massivement voté pour lui. Cependant, certains Québécois l'appellent le "traitre". Pas seulement à cause de sa politique vis-à-vis des musulmans ou des réfugiés. Mais surtout parce qu'il répond en anglais à des questions posées en français par des journalistes.

A mon avis, le meilleur moyen de gérer ce problème est de faire comme si il n'existait pas et de ne pas en parler parce que c'est un vrai panier de crabes. Puis les opinions divergent tellement et c'est un problème vraiment ambigu. Par exemple, je me souviens d'un sondage où la question posée était : "Selon vous, quel peuple est le plus proche de la culture québécoise ?" La réponse avait été à 35% les Canadiens anglophones, à 33% les Français et à 32% les Américains.

Maintenant, je vais bientôt obtenir ma citoyenneté. Mon opinion personnelle est que je serai d'abord Canadien avant d'être Québécois. Bien que je vive au Québec, il est très important pour moi d'être bilingue et de ne pas snober les 3 quarts de mon pays. Alors qu'étant français vivant au Québec, je n'ai pas vraiment besoin de l'anglais. C'est ma façon personnelle de montrer mon respect à ce grand pays qu'est le Canada. Et je pense que je ne comprendrai pas et ce jusqu'à ma mort cette relation d'amour-haine entre les Canadiens et les Québécois.