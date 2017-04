Jean-Luc Mélenchon, l’homme qui lave plus rouge que rouge

Je propose de jeter un coup d’œil sous le capot du Front de Gauche et d'examiner ce que propose le nouveau Danton, le tribun flamboyant Jean-Luc Mélanchon. Est-il fait de stuc ou de marbre, est-il troskyste ou communiste ? Accrochez vos ceintures, c'est parti.

Pour savoir de quoi on parle, utilisons tout d'abord la référence, le Programme du Front de Gauche.



Les bons comptes font les bons programmes

Je peux me débarrasser tout de suite de la rubrique recette qui est désespérément vide, apparemment c'est le dernier souci des programmes de gauche. Ah si, il y a la limitation du salaire maximum à 360000 euros par an, les footballeurs vont faire la gueule. D'ailleurs, la première phrase donne le ton « La France est plus riche que jamais ».

Il est donc inutile de chercher dans ce texte touffu la moindre allusion à la dette, sauf pour dire qu'elle est illégitime. Le texte propose que la BCE rachète des titres publics pour le développement social, traduisez des billets de Monopoly.

Par contre, les dépenses y figurent l'augmentation des salaires et des retraites, du SMIC à 1700 euros, titularisation des précaires de la fonction publique, remboursement à 100% des dépenses de santé, construction de 200000 logements sociaux publics par an.

La fameuse échelle mobile des salaires de la CGT des années soixante réapparaît avec l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Bonjour la rigidité !



La revanche des sans dents et le comité de salut public

Loi anti-sexiste analogue à la loi « anti-harassment » que les américains ont abandonné, car autorisant des dérives trop nombreuses :

« Un texte de loi anti-sexiste sera élaboré, définissant moyens et sanctions, condamnant les discriminations et insultes à caractère sexiste, ainsi que la banalisation et l’omniprésence de la pornographie et l’instrumentalisation des corps à des fins marchandes ».

Les entreprises ne seront pas à l'abri des dénonciations et poursuites de toutes sortes, le testing concernant l'emploi des étrangers sera élevé au niveau de sport national :

« Nous organiserons une négociation annuelle entre les partenaires sociaux sur le respect de l’égalité professionnelle (embauche, salaires, retraites, promotions) au niveau des branches et des entreprises. Les atteintes à l’égalité professionnelle seront combattues et les sanctions renforcées ».

Bien entendu, les infractions des cols blancs seront traquées en priorité, avec une loi contre la corruption et les conflits d’intérêt. Le texte parle d'abroger des lois anti-jeunes et criminalisant des familles en difficulté, j'avoue ne pas très bien comprendre, il faut sans doute ménager son public.



Open bar pour tous les étrangers

D'emblée, le ton est donné avec la régularisation des sans-papiers, venez tous, il suffit de se pousser un peu. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme sous Mitterand et comme en Espagne avec Rajoy, cette mesure produira un appel d'air avec davantage de clandestins qui submergeront les services de régularisation. Mais comme les gens n'apprennent jamais rien, ils continueront à proposer ce genre d'inepties.

« Nouveau Code de la nationalité, fondé sur le respect intégral et automatique du droit du sol dès la naissance et sur un droit à la naturalisation permettant à tous les étrangers qui le souhaitent d’acquérir la nationalité française au-delà de cinq ans de résidence ».

Il suffit donc qu'un étranger, clandestin ou non, mette le pied sur le territoire français pour qu'il soit automatiquement naturalisé dans les cinq ans à venir. Autrement dit, le pays est totalement ouvert. Il est à noter que Hamon et Macron partagent cette philosophie, c'est donc un marqueur de gauche.



En route vers le collectivisme !

C'est le grand retour des nationalisations, je lis :

« Notre programme prévoit l’extension de la propriété publique par le développement des services publics. Il promeut de nouvelles appropriations sociales par la nationalisation de grands leviers de l’action économique, industrielle et financière. Il propose des formes décentralisées de la propriété sociale. Il veut aussi systématiser le recours à l’économie sociale et solidaire (ESS) ».

Mais cela va beaucoup plus loin avec la formation de coopératives industrielles ou agricoles ressemblant à des kolkhozes comme deux gouttes d'eau,

« Le soutien public à l’économie sociale et solidaire, et notamment aux coopératives, sera fortement augmenté. Une aide financière sera accordée aux salariés qui reprennent ou créent leurs entreprises sous forme de coopérative. Nous favoriserons la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) permettant d’associer salariés, usagers et collectivités territoriales dans des projets de développement local. Les commandes de l’État, des collectivités et des services publics s’adresseront prioritairement à ces coopératives grâce à la modification de l’article 53 du Code des marchés publics. Un soutien sera apporté aux initiatives d’habitat autogéré et coopératif, dans le cadre des programmes de création de logements sociaux, en neuf et en réhabilitation. »

Il est également prévu de stopper « toutes les libéralisations entreprises notamment dans les secteurs du rail, du courrier et de l’énergie ». Il est question de grands plans industriels qui rappellent les plans quinquennaux de l'époque gaulliste, qui ont eu le succès que l'on sait.

Je ne peux malheureusement pas tout citer, la lecture étant aussi agréable que celle du code pénal, mais tout est dirigé dans le même sens, celui de la collectivisation et de la destruction de la propriété privée.



Du passé, faisons table rase !

Il n'y a rien de mieux pour éradiquer le passé que de gommer tous les repères sociaux qui existent et jalonnent notre existence. Le quinquennat de Hollande l'a entreprit sans états d'âmes avec la loi du mariage pour tous, Mélenchon en sera le continuateur et achèvera le déracinement, tenez-vous le pour dit.

« Nous adopterons une loi pour l’égalité qui éradiquera toute discrimination. Les droits du PACS seront renforcés. Le droit au mariage et à l’adoption sera reconnu aux couples homosexuels. Les femmes lesbiennes auront accès à la procréation médicalement assistée ».

Ce sera donc l'indifférenciation sexuelle totale avec une loi pour l'égalité qui éradiquera toute discrimination, mariage et adoption seront possibles pour toutes sortes de combinaisons. On se débarrassera du patriarcat en renforçant les sanctions sur les atteintes à l'égalité professionnelle.

Il opte pour une laïcité rigoureuse, pas de financement pour la constructions d'écoles privées ou d'édifices religieux. Il n'est rien dit au sujet de la restauration ou de l'entretien d'églises ou de cathédrales, mais j'imagine qu'elles ne seront pas en odeur de sainteté, si l'on peut dire.



La résurrection du parti communiste

Je dois dire que jusque je ne comprends pas que le PC ne soutienne pas Jean-Luc Mélanchon, étant donné qu'à part l'immigration, il propose exactement les idées de ce parti complètement tombé en désuétude. En toute logique, Nathalie Arthaud devrait se rallier à Mélenchon, le Front de Gauche et le PC, c'est blanc bonnet et bonnet blanc comme aurait dit feu Jacques Duclos. Mais le PC détient un brevet exclusif sur son idéologie.