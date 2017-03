Johnny B. Goode s’en est allé...

Considéré comme le père du rock'n'roll, Chuck Berry était un immense guitariste, l'auteur de chansons telles que Johnny B.Goode, une mélodie considérée comme un des morceaux fondateurs de la musique rock.

Cette chanson a été écrite en 1957.

Johnny B. Goode, c'est un peu l'histoire de Chuck Berry lui même, puisque la chanson évoque un simple "garçon de la campagne" destiné à devenir un guitariste mondialement connu...

Ce garçon naît dans un lieu retiré, obscur : "Deep down in Lousiana

Loin à l'intérieur de la Louisiane

Close to New Orleans

Près de la Nouvelle Orléans"...

Sa maison est modeste, bien cachée au fond des bois : "Way' back up in the woods

Sur le chemin dans les bois

Among the evergreens

Parmi les arbres verts

There stood an old cabin

Se trouve une vieille cabane.."

Mais son nom, Johnny B Goode, le prédestine, sans doute, à une vie faite de célébrité...

Peu doué pour les études, puisqu'il "n'a jamais jamais appris A lire ou écrire très bien..., il est déjà un virtuose de la guitare...

"But he could play the guitar

Mais il peut jouer de la guitare

Just like a ringing bell

Juste comme une cloche carillonnant"...

Le refrain est un hymne d'encouragement pour ce jeune garçon : on a tous envie d'écouter sa musique entraînante :

"Go ! Go ! Go, Johnny, go !

Vas-y ! Aller vas-y, Johnny, vas-y !"

Les exclamations, la répétition du verbe de mouvement "go" ponctuent et soulignent ces encouragements...

On voit, alors, ce modeste garçon qui transporte sa guitare "dans un sac de jute", "s'asseoir sous un arbre", aller écouter un autre guitariste, "un vieux mécanicien" qui gratte son instrument...

On perçoit une envie de s'imprégner de musique, une volonté d'apprendre par l'écoute d' un autre musicien plein d'expérience.

L'admiration du public qui passe par là, qui s'arrête pour l'écouter, les exclamations "oh oui" soulignent la qualité du jeu de ce musicien... un exemple pour le petit campagnard qui observe la scène.

Le dernier couplet nous fait entendre le discours de la mère : pleine d'espoir, elle évoque un avenir rayonnant pour le jeune garçon...

"Some day you'll be a man

Un jour tu seras un homme

And you will be the leader

Et tu seras le chef

Of a big old band

D'un bon vieux groupe.."

L'emploi du futur marque une certitude... Le succès sera, alors, au rendez-vous, comme le suggère la phrase suivante : "Many people coming

Beaucoup de monde viendra

From miles around

Depuis des milles à la ronde

To hear you play your music

Pour t'écouter jouer ta musique..."

"Peut-être qu'un jour, ton nom sera dans la lumière ! Johnny B Goode, ce soir !" diront les gens, pleins d'enthousiasme à l'idée d'écouter ce musicien.

Cette chanson nous fait passer, ainsi, de l'ombre des bois de la Louisiane à la lumière des projecteurs...



La guitare de Chuck Berry nous emporte dans un tourbillon et un rythme endiablé : c'est la gaieté, la jeunesse qui prédominent dans la mélodie.

Considérée comme un classique du rock, cette chanson a été reprise maintes fois.

