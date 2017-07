Jupiter et Jupenlair : le couple #MAssaCRON

Nous avons donc hérité de cette manie américaine de mettre de la « première dame » à toutes les sauces. La finalité de cette invasion est simple : depuis Jackie Kennedy, il vaut mieux parler des robes de la first lady que des loques de son peuple. Les magazines s’en font l’écho. Quelques photos font rêver et le tour est joué. On massacre tranquillement dans les coulisses.

Du temps de Bernadette Chirac, qui n’était pas une pin-up, il y avait quand même les pièces jaunes, puis on est passé au vaudeville avec Sarkozy et Bruni, pour sombrer dans la bouffonnerie avec Treiweiller et Gayet , pour enfin tomber sur le bouquet final avec Brigitte Macron.

Je dois avouer que je me pose des questions sur le niveau psychique d’une femme de 40 ans, mère de trois enfants, qui s’amourache d’un élève de 16 ans. On nous le présente alors comme un génie mais vu son état actuel il ne pouvait pas être Nietzsche à l’époque ! Certes la passion ne se commente pas à l’aune de la raison mais de telles unions sont rarissimes . Celle-ci est-elle unique ? Les Trognon-Macron sont-ils les seuls en France ? Aurions-nous tiré le gros lot sans le savoir ?

Quels sont leurs rapports ?

Pas besoin de se cacher dans un placard pour surprendre leur conversation, puisque le couple se fait filmer et photographier sous toutes les coutures. On les voit donc dans leur intimité pour vite comprendre que leurs relations, telles qu’ils nous les montrent, sont de l’ordre « prof-élève » et « mère-fils ». Vous allez me dire « Et alors ? Si ça leur va ? » A condition que ce ne soit pas elle qui dirige le pays !!

Ainsi, à la fin d’un discours qu’il est en train de préparer, Bri-Bri lui conseille à voix haute : « Parle plus fort à la fin, on ne t’entend pas ! ». Lui faire cette déclaration d’une manière plus discrète eût été mieux venu car à la cantonade cela fait un peu le prof qui se mêle de tout. Et elle est filmée, elle le sait !

Plus énorme est la fameuse séquence où Macron ayant dit : « Putain, merde , l’OM a encore perdu ! », elle entre brusquement, lui coupe la parole :

-On s’en fout ! Où tu as mis le papier que je t’ai donné ce matin !

On en vient ainsi à la confidence d’un ami du couple qui dit « qu’elle le tient serré et qu’elle l’a à l’œil. »

Vu la propension quasi miraculeuse du fiston à aligner bourde sur bourde, on comprend une telle couvaison !!

Au cours de la campagne, un article nous apprit que l’entourage de Macron était plus que saoulé par la présence de madame et souhaitait qu’elle restât sur la touche !

Mais cela ne dura pas, semble-t-il, puisqu’on la retrouva vite sur toutes les couvertures. Madame Macron est en effet un argument de vente du produit « Fiston ». Le romanesque de la situation, l’espoir qu’il faisait naître chez les dames mûres d’être un jour aimées pour toujours, et de se retrouver première dame, faisait glisser dans le panier des élections un certain nombre de voix, marchandise précieuse que nul ne saurait négliger.

On bouffa donc du couple Macron à tout va.

Le problème de cette situation est qu’elle a ses conséquences.

On le voit tous les jours. L’immaturité de Fiston est effrayante.

A chaque jour sa bourde, son ridicule. On vit dans un cauchemar. Trump, à côté, reste classique.

Et les femmes Africaines font trop de gosses, et les kwassa kwassa font trop de vagues et les pauvres n’ont qu’à bosser, et les gens ou réussissent ou ne sont rien et je joue à la main écrasée avec Trump, et je suis le chef des armées et l’antisionisme est de l’antisémitisme et non pas un anti-colonialisme et je fais ce que je veux.

Le mec, par ailleurs n’arrête pas de changer d’avis. Et Assad doit être chassé. Et on ne doit plus se soucier d’Assad et les impôts locaux seront supprimés, et ils ne le seront plus. Et ils le seront plus tard. Et les vaccins seront obligatoires et ils ne le seront pas. Dès qu’une annonce brouille son image il la corrige sachant très bien que sa seule occupation sera de ronger le peuple et de gaver ses amis du haut de la pyramide.

Pendant ce temps, la grande et unique préoccupation de madame est de convaincre ses admirateurs qu’elle est « jeune ».

Il ne faut quand même pas oublier qu’une grande partie de l’électorat Macron est âgée, de ces retraités bien lotis qui suivent régimes et heures de gym et ont enfin une icône à leur image « la vieille dame bien conservée », « l’éternelle jeunesse séduisante » ! Elle adopte donc, sur les conseils de la maison Vuitton, Vuitton, Vuitton, Vuitton qui l’utilise comme porte-manteau, une mode qui irait à une gamine mais qui lui messied totalement. Non, Madame quand on a des cuisses aussi épaisses que ses mollets, la mini-jupe ne sied pas. Elle ne sied d’ailleurs à aucune femme, même jeune et belle, tenant un rôle officiel. (Signalons à ce sujet que la pauvre Bri-Bri n’a pas de chance car, plus petite, mal coiffée, mal attifée, elle se trouve souvent à côté de Mélania Trump qui fait, elle, un sans-faute admirable !!)

Le summum a été atteint lors de l’enterrement de Simone Veil où la presse italienne l’a surprise dans un remake de « Basic Instinct. » N’est-elle pas assez sensée pour savoir que les mini-jupes posent des problèmes si on croise les jambes ??? Sûrement pas puisqu’elle fait du vélo, au milieu de la foule et de la presse en mini-jupe !

Un peu exhibitionniste ?

Quand on pense qu’elle est la raison, le rempart de notre petit fou on est très, très inquiet ! Car les deux, semble-t-il, se valent !!

Enfin gardons bon espoir. Elle a pour amis, qui lui donneront de bons conseils, Line Renaud, Johny Hallyday, Stéphane Bern, et elle vote Sarkozy, d’après les confidences du même, ce qui est aussi un signe d’élégance .

Nous avons donc sous les yeux le couple #MAssaCRON en pleine action : massacrons l’élégance et le bon sens et massacrons la Nation et les défenses du peuple français contre l’oligarchie.

Nos maîtres, hier, étaient à Paris. Le 14 les US. Le 15 Israël. Reçus par le gouverneur de la colonie et sa femme Jupenlair.

On est très mal....