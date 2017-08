Justin Gatlin, la revanche d’un incompris

Je tenais ce matin à rendre justice à un athlète exceptionnel, non pas celui auquel vous pensez, la presse s'en chargera. Justin Gatlin champion du monde hué et sifflé par le stade de Londres, pourtant Toutatis sait à quel point cet athlète mérite un dernier titre. Un dernier ? Oui car contrairement à ce que la plupart pensent, Gatlin est déjà auréolé de titres avec entre autres un doublé 100 m, 200 m aux championnats du monde de 2005 et un titre Olympique en 2004, il n'y a pas un athlète Européen qui lui arrive à la cheville et il aura été le seul à rivaliser avec Bolt. Son record personnel en 9.75 est extraordinaire même s'il est loin du record du monde de Bolt. Rappelons que déjà il y a deux ans il était passé à seulement un centième de cet exploit obligeant Bolt à s'arracher sur les derniers mètres. Bolt est un athlète hors du commun qui mérite ses lauriers mais Gatlin lui ne mérite pas ces sifflets.

Une sombre histoire de dopage aux amphétamines dû à un traitement mal administré et sa réputation était foutue. Pourtant il a pris cher avec d'abord 8 ans de suspension ramenée à 4 ans en appel, il jouera les éducateurs auprès des jeunes de quartiers durant toute sa peine. Un sujet qui le touche lui qui n'aura évité un triste destin que grâce à sa persévérance et son implication dans le sport. Puis il est revenu, malgré les sales regards, malgré la presse qui n'aura fait que lui tailler un costume de bad boy se réjouissant de ses médailles d'argent cumulées tant la domination Jamaïcaine était devenue importante.

Il n'a jamais rien lâché, il a continué à courir et à être performant. Devenu éternel second aux yeux de tous il a rappelé au monde à quel point il méritait d'être lui aussi reconnu comme une légende du sprint mondial. Une accélération fulgurante pour supplanter la légende Bolt qui il est vrai n'était plus que l'ombre de lui-même mais aussi sa pépite de compatriote Coleman qui pourra se vanter d'avoir laissé Bolt derrière lui en demi et en finale, ça promet !

Il faut féliciter Bolt pour l'ensemble de sa carrière mais au sprint il n'y a pas de jugement, le premier qui passe la ligne a gagné et depuis hier le nouveau champion du monde du 100 mètres s'appelle JUSTIN GATLIN et d'ailleurs Usain Bolt le sait et lui a montré tout son respect une fois course finie tandis que Patrick Montel avec son favoritisme présentait l'événement comme un drame. Même dans le sport la presse est pathétique et d'ailleurs Gatlin ce matin n'avait pas vraiment droit aux gros titres chez nous.

Je ne fais jamais d'article sur le sport mais il me semblait important de rendre justice à ce champion. Il mérite ce matin la première page des journaux et n'oublions pas à quel point ce champion souriant et modeste aura rendu les courses de Bolt plus belles en le poussant lui aussi à courir toujours plus vite. Justin Gatlin n'est pas le "méchant" de l'histoire, c'est un champion, un grand champion.

