Khan Cheikhoun - La propagande de guerre bat son plein

Alors bien sûr, les braves gens, dont un certain nombre boivent encore les paroles des médias en n'imaginant pas un seul instant que ce sont des officines de propagande au service de l'ordolibéralisme et de son bras armé vont être effarés, voire indignés par mes propos.

Toutefois, si j'en juge par la précipitation avec laquelle les médias et les chancelleries occidentales accusent le « régime » de Damas sans même attendre le résultat d'une enquête qui n'a pas encore débuté ; et au vu des précédents en matière de désinformation, d'attentats sous faux drapeaux et d'attaques prétextes, menées en réalité par les rebelles d'al-Cham (ex al-Nusra), je suis très largement perplexe, pour ne pas dire incrédule. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Vous souvenez-vous du célèbre discours de Colin Powell, secrétaire d'État américain devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 5 février 2003, agitant sa petite fiole de poudre de perlinpinpin sous les yeux éberlués des autres représentants ? Vous souvenez-vous des informations totalement bancales présentées comme « sûres et fiables » concernant des camions et des wagons aménagés en véritables usines de production mobiles d'armements biologiques ? Ces « informations » dont on sait aujourd'hui qu'elles émanaient d'une source unique, au nom de code de « Curveball », et qui avait été « traité » par le BND, les services secrets allemands. L'intéressé s'est avéré être un affabulateur, mais les conséquences de la guerre pèsent encore aujourd'hui bien lourd dans la décomposition géopolitique au Moyen-Orient. Plus d'un million de morts, et tout ça pour quoi ?

En février 2011, dans la foulée des printemps arabes, la contestation gagne la Libye, et principalement l'Est du pays. Tobrouk, El Beïda, Benghazi. Dès le 21 février, Le Monde fait état de la « répression sanglante » des manifestations. Le 22 février, les condamnations internationales pleuvent à l'égard du régime de Mouammar Kadhafi.

Le ton est donné, et la propagande ira crescendo jusqu'à des histoires abracadabrantes de viagra que le régime aurait distribué massivement à ses troupes pour faire du viol une arme de guerre au service du tyran. Histoires qui s'avéreront être fausses, après une enquête menée par Amnesty International et Human Rights Watch. Mais vous l'aurez compris, le temps que ceci soit avéré, le mal était fait. Ces fariboles, comme les histoires d'armes de destruction massive en Irak n'avaient pas pour vocation de résister au temps, mais bien de polariser l'opinion publique afin d'emporter son adhésion à l'idée d'une intervention militaire.

Le 16 mars 2011, dans une tribune enflammée sur le quotidien de révérence, c'est toute la fine équipe de soixante-huitards fouteurs de guerre au nom du droit à l'ingérence « humanitaire » qui s'y colle, jugez plutôt : Pascal Bruckner, Daniel Cohn-Bendit, Frédéric Encel, Raphaël Enthoven, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Claude Lanzmann, Bernard-Henry Lévy… Que du beau linge !

Et déjà, l'évocation de Guernica, de la « mémoire », et des horde fascistes s'abattant sur les civils sans défense. Oui oui, tout pareil qu'à la libération d'Alep, en fait... Quand je vous disais qu'ils manquent un peu d'imagination, à moins que ce ne soit de références historiques ; alors forcément, ça devient vite redondant.

Le 17 mars, la résolution 1973 est adoptée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Elle permet aux pays qui le souhaitent de participer à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye pour protéger la population civile, et de « prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970, pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne ». Lors du vote, la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de Sécurité, s'étaient abstenus mais n'avaient pas fait usage de leur droit de veto.

Si la résolution poursuivait des objectifs louables, elle fut rapidement outrepassée, au grand dam des Russes et des Chinois.

Une fois ce verrou sauté, toutes les voies étaient ouvertes et c'est BHL, le tristement célèbre piposophe botulique qui se chargera de convaincre le président Sarkozy du bienfondé de l'intervention militaire, jetant ainsi la France (et les autres puissances occidentales à la suite) dans une guerre sans merci pour renverser Mouammar Kadhafi.

L'histoire se termine par la fuite éperdue de Kadhafi au milieu d'un convoi de véhicules, attaqué par les rebelles et bombardé par un avion de l'OTAN, probablement un Mirage 2000 français. S'ensuit la fuite à pied, avec un dernier carré de gardes du corps, jusqu'à un abri formé par un tuyau de drainage agricole. C'est là qu'il sera capturé, et puis ailleurs, dans des circonstances qui restent à éclaircir, ultérieurement exécuté d'une balle dans la tête.

Dès 2013, le journal Marianne dressait un bilan sans complaisance de ce qu'elle appelait déjà « le plus grand échec diplomatique français de tous les temps » :

Et la situation ne s'est pas vraiment améliorée entretemps. Mais était-ce vraiment un échec ou est-il permis de penser que c'était bien à ce résultat qu'on voulait arriver ? Afghanistan, Irak, Libye, ça commence à faire beaucoup d' « erreurs », non ? N'était-ce pas un ancien président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt qui écrivait : « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. »

Ce qui me gêne dans l'histoire c'est la condamnation unanime de la presse internationale mettant en cause la responsabilité du régime de Bachar al Assad :

C'est l'OSDH et l'UOSSM,une obscure association internationale de médecins syriens dont on sait seulement qu'il leur est permis de travailler dans la zone aux mains des rebelles, qui sont à la source de l'information.

Quelques heures après les événements, sans avoir réalisé aucune enquête sur le terrain, sans avoir procédé à quelque analyse que ce soit, les médias tenaient leur coupable : Le Colonel Moutarde, avec le chandelier, dans la bibliothèque . Le « régime » de Bachar al Assad, avec du gaz sarin à Khan Cheikhoun.

C'est tout de même assez étrange quand on sait que la commission parlementaire belge de suivi des opérations militaires n'est toujours pas parvenue à déterminer si nos propres avions sont responsables (ou pas) des quelques deux cent victimes civiles des bombardements sur Mossoul, le 17 mars dernier.

Et, vous l'aurez compris, on n'exclut pas la responsabilité de Daesh. Ah ben oui, monsieur, imaginez si notre bombe était tombée sur[2]... Ah, oups, oubliez ça !

Après ça il ne restera plus guère que le barbecue ayant mal tourné à cause d'un réchaud au gaz défectueux... Un stupide accident domestique, en somme ! Et non, moi je ne suis pas taquin, et je n'appuierai pas lourdement sur le fait que parmi ces deux cents civils il y avait forcément pas mal d'enfants, voire des mignons bambins, pour paraphraser Donald Trump.

Pour info, 200 victimes ça fait 2,33 fois plus que 86 ... Mais pour elles, pas un mot, pas une larme, pas plus que pour les milliers de victimes depuis la campagne de Mossoul, des mains même de leurs gentils libérateurs. Ni auparavant, d'ailleurs, pour les dizaines de milliers de personnes qui avaient eu le malheur de mourir sous les frappes des rebelles à Alep. Deux poids, deux mesures, qui désormais n'échappent plus à personne tant les discours sont fallacieux et hypocrites.

Face à un crime, et ceci en est incontestablement un, la première question à se poser est « cui bono ? ». À qui cela profite-t-il ? À cette question, je pense que logiquement, la première réponse qui vient est « certainement pas aux Syriens », dont on voit dans quelle situation ces accusations les mettent, ni aux Russes, qui n'ont pas plus envie que cela de se trouver dans la situation embarrassante où ils seraient alliés d'un régime criminel.

Par contre, tant que l'on pose la question, on peut le faire pour l' « opposition » aussi. Les gentils rebelles modérés d'al-Cham, dont la situation avait été considérablement dégradée par les victoires militaires syriennes sur le terrain, les négociations d'Astana et le revirement de l'administration américaine qui estimait que désormais, le départ d'Assad n'était plus une condition sine qua non.

Cela, c'est surtout ce que la propagande voudrait vous faire croire parce qu'en pratique, non seulement les rebelles ont les moyens de produire du gaz sarin (dont les précurseurs auraient été acheminés via la Turquie) ;

Mais en plus, ils en ont déjà fait usage, et ce n'est pas moi qui le dit, mais Mme Carla Del Ponte, ancienne procureur du TPIY, et depuis septembre 2012, membre de la commission d'enquête indépendante chargée d'enquêter en Syrie.

In an interview with Swiss-Italian TV on Sunday, Ms Del Ponte, who serves as a commissioner on the panel, said : »Our investigators have been in neighbouring countries interviewing victims, doctors and field hospitals.

« According to their report of last week, which I have seen, there are strong, concrete suspicions but not yet incontrovertible proof of the use of sarin gas, from the way the victims were treated. »

Sarin, a colourless, odourless liquid or gas which can cause respiratory arrest and death, is classed as a weapon of mass destruction and is banned under international law.

Ms Del Ponte, a former Swiss attorney-general and prosecutor with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), did not rule out the possibility that troops loyal to President Bashar al-Assad might also have used chemical weapons, but said further investigation was needed.

« I was a little bit stupefied by the first indications we got... they were about the use of nerve gas by the opposition, » she said.

Ms Del Ponte gave no details of when or where sarin may have been used. Source : BBC NEWS