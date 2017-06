Kiev : la moitié des habitants privés d’eau chaude !

Cette semaine aura été une fois de plus particulièrement éprouvante pour le courageux peuple du Donbass. Loin du cirque médiatique suite à "l'agression" de NKM, des civils continuent de souffrir, de mourir ou d'être blessés par les bombardements quotidiens perpétrés par l'armée du régime de Porochenko. L'indifférence des médias occidentaux liés aux mensonges diffusés par les états-majors otanesque sur la situation dans le Donbass, est servilement répétée par nos fidèles laquais de la pensée unique. Modestement, avec d'autres volontaires, j'essaie de rapporter ce qui se passe dans cette partie du monde, malgré la cécité d'une majorité d'occidentaux, parfois aveuglé par une haine psychotique à l'encontre du peuple russe. Malheureusement, cette semaine trois civils ont payé de leurs vie la folie guerrière de la junte putschiste de Kiev, soutenu par les gouvernements occidentaux, Cinq autres ont été blessés

https://dan-news.info/defence/za-nedelyu-v-dnr-pod-ognem-vsu-pogibli-chetyre-cheloveka-eshhe-pyatero-poluchili-raneniya-komandovanie.html

Voir les articles de Christelle Néant de l'agence DONI

https://dnipress.com/fr/posts/deux-civils-sont-morts-a-troudovskyi-suite-au-bombardement-de-la-localite-par-larmee-ukrainienne/

https://dnipress.com/fr/posts/une-femme-de-78-ans-assassinee-par-un-sniper-et-18-habitations-endommagees-nouveaux-crimes-de-larmee-ukrainienne-dans-le-donbass/

Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un sniper pour ajuster une femme de 78 ans et lui mettre une balle dans la tête ? Pour moi c'est un mystère ? Je ne vous cache pas, que depuis le temps que je lis ce genre de choses, un certain dégoût, une lassitude et un sentiment d'impuissance, qui ne fait que monter en moi une colère intérieure de plus en plus grande. En Ukraine, la ploutocratie mise en place par Washington, au lieu de se préoccuper du bien-être de ses concitoyens, préfère entretenir une armée de 100 000 hommes dans le Donbass et continuer à martyriser une population qui ne demandait rien d'autre qu'une fédéralisation de sa région. En réponse, les putschistes fraîchement installés sur leur trône enverront l'armée tenter de mater une population avide de liberté dans une opération antiterroriste censée ne durer que 3 mois. Résultat de cette gestion de crise : l'Ukraine en ce printemps 2017 entre dans quatrième année de guerre ! Mais, tout se paye dans ce monde purulent. La capitale, Kiev, se retrouve actuellement avec cinq de ses districts et ce pour au moins jusqu'à la mi-octobre sans eau chaude. Oup's, pour ceux qui ont cru en la pseudo révolution de la "dignité" en 2013/2014, c'est la douche froide !

https://www.unian.info/kiev/1973496-hot-water-in-kyiv-may-be-partly-unavailable-until-october-because-of-gas-debts.html

Plus d'un million et demi d'habitants sont concernés. C'est l'équivalent en nombre à presque deux fois la population d'une ville comme Marseille ! Marioupol, ville de 500 000 habitants occupée par l'armée ukrainienne, est une ville portuaire située dans le sud du Donbass, dans l'oblast de Donetsk, a subi le même sort au mois d'avril de cette année

http://www.rfi.fr/europe/20170421-ukraine-ville-marioupol-privation-eau-chaude-guerre-russie-chauffage

La dette de la municipalité envers la société distributrice de l'eau se chiffre...à 28 millions d'euros ! Tout va bien... Outre l'eau chaude, un article de la RTBF

Outre l'eau chaude, un article de la RTBF

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_est-de-l-ukraine-750-000-enfants-risquent-d-etre-prives-d-eau-potable?id=9635963

nous apprend que 750 000 enfants risquent de se retrouver sans eau potable dans le Donbass (des deux côtés de la ligne de front) suite aux bombardements que subissent les infrastructures permettant de purifier l'eau. C'est bien, il y a un médias occidental qui en parle. Pourtant, depuis le temps que les autorités de la République de Donetsk sonnent le tocsin sur ce problème, il serait plus que temps que la communauté internationale agisse concrètement et impose une bonne fois pour toutes au régime de Kiev de faire cesser les tirs d'artillerie contre l'usine de filtration d'eau située dans la zone grise entre Avdeevka (occupée par l'armée ukrainienne) et Yacinovataya (DNR) Comme toute bonne dictature qui se respecte, le régime de Kiev ne pouvant pas subvenir au plus élémentaire besoin quotidien d'une partie de plus en plus grandissante de sa population, continue de sombrer un peu plus dans le tout répressif. Désirant se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, les ploutocrates veulent faire taire toute opposition en Ukraine. Après l'interdiction du parti communiste, l'interdiction de porter le ruban de la St-George (symbole de la victoire contre le nazisme), discrimination linguistique contre la langue russe, arrestation arbitraire et détention dans les prisons de la police politique du SBU des opposants, meurtres de journaliste, blocage du réseau social VK et du moteur de recherche yandex, voilà que le chef du SBU, Basil Hrycak, demande carrément carte blanche pour réprimer ceux qu'il appelle la cinquième colonne. En clair, tous ceux qui s'opposent à la junte de Kiev sont automatiquement étiquetés Russe, et de ce fait doivent être mis hors d'état de nuire ! C'est bien commode pour faire taire toute opposition aux oligarques qui sont au pouvoir depuis 2014.

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/3525#sthash.ZXyFJU4i.I5iO5wnQ.dpbs

Voilà ça se passe comme ça en Ukraine post Maïdan ! Pas d'argent pour les besoins vitaux de la population, mais du pognon pour entretenir une armée de 100 000 soldats pour massacrer des civils dans le Donbass. Aujourd'hui, en Europe, un pays se meurt et une région, le Donbass, subie la hargne meurtrière d'un régime mortifère et cleptomane, avec le soutien des oligarques occidentaux et l'appui financier des institutions financières internationales (FMI et banque mondiale entre autres). Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)

