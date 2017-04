L’agonie du PS

j’ai lu quelque part, et c’est sans doute vrai, que le désistement à l’heure actuelle était impossible, il parait que selon la loi ce n’est plus possible, à vérifier, mais ce qui est plus important que tout, et ça c’est sur, les frais de campagne ne seront pas remboursés pour celui (ou celle) qui se retirerait ; vous comprenez maintenant la catastrophe avec tout le fric engagé, alors l’objectif de Hamon ne peut plus être que de faire plus de 5%, seuil à partir duquel sont remboursés les frais de campagne, soit par la loi, soit par le pognon, ou les deux, tout le monde ira au bout, dans cette optique la stratégie de Méluche est compréhensible et justifiée, il n’est nullement question d’égo, mais de nécessité