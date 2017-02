L’arnaque de la vignette anti-pollution Crit’air imposée par la dictature de la mairie de Paris a été démontrée le 24/01/2017 sur France 2

Lettre ouverte aux parlementaires 30/01/2017 (Partie 3) L'arnaque de la vignette anti-pollution Crit'air imposée par la dictature de la mairie de Paris a été démontrée le 24/01/2017 dans le journal télévisé de David Pujadas sur France 2. Pour commencer, la vignette anti-pollution Crit'air (video attrape-couillon) imposée par la reine Anne Hidalgo, maire de Paris, pour les voitures est un véritable scandale et une arnaque. La pollution de l'air à des causes à 86% qui sont autres que la pollution automobile. Les véhicules ne sont responsables que de seulement 14% de la pollution totale, ce que semble ignorer Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé des transports. Nous attendons avec impatience 2017, 2020 et 2022 pour voter en masse contre cette monarchie socialiste, qui passe son temps à santionner les pauvres travailleurs qui n'ont pas les moyens de changer de voiture.

1°) Les pauvres sans dents sont invités à prende le métro et RER, et à respirer l'air toxique des transports en commun.

Le 24 janvier Anne Hidalgo, maire socialiste royaliste de Paris, a appelé les automobilistes à faire preuve de « civisme ». Elle a aussi invité les parisiens à « privilégier les transports en commun et le covoiturage ». Nous pourrions aussi inviter les élus locaux et les politiques à faire preuve de plus de civisme et d'éthique, au hasard :

- à lutter contre les conflits d'intérêts,

- à lutter contre la corruption des élus locaux et des politiques (vidéos) par l'industrie (30% de corrompus au moins),

- à lutter contre le sponsoring ou le financement des fondations des élus locaux et politiciens par les industriels.

- à lutter contre la corruption des politiques par le biais des off-shore et sociétés écrans du Delaware (vidéos 4 mn). Des politiciens français et européens ont plongé les deux pieds joints dans le Delaware qui est sous le contrôle de la CIA (vidéo 11mn). Cela explique la politique de haute trahison, et anti-nationale de certains élus de la France, la vente et la délocalisation de groupes avec l'aval de l'Elysée et/ou Matignon, sous la pression et par le chantage de personnalités par la CIA.

La reine Anne Hidalgo, maire de Paris, prend soin de la santé des parisiens, nous allons voir comment. Pour diminuer la pollution de l'air dans Paris, la maire royaliste de Paris recommande aux franciliens d'aller s'empoisonner avec l'air du métro et du RER, qui est en effet encore plus toxique que celui de la rue, mais ça elle a oublié de vous le dire. Pour Airparif le niveau de particules fines en PM10 est inquiétant. Dans le métro/RER il s'élève à 200 µg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air de 19 à 20 heures). Ce niveau est équivalent à celui qu'on mesure dans les tunnels autoroutiers. Le reste de la journée, le niveau est de 90 à 120 µg/ m3 et 80 µg/ m3 le week-end. C'est vraiment trop sympa de voir une maire de Paris et un ministre socialiste qui se préoccupent autant de la santé des franciliens.

- Inférieur à 5µg/m3, absence de pollution aux particules fines

- 10µg/m3, présence de particules fines respectant la valeur guide de l'OMS,

- 20µg/m3, seuil fixé par la Commission européenne, objectif pour 2020.

- 200 µg/m3 pollution du métro et RER, bienvenue aux pauvres sans dents.

2°) Les voeux d'Anne Hidalgo pour 2017 aux maires d'île de France.

Le 26 janvier, la reine Anne Hidalgo, maire de Paris, présentait ses voeux aux maires de l’association des maires d’Île-de-France dont au moins une centaine sont très remontés contre elle, mais pas seulement. Comment tuer l'économie et le tourisme en France ? Adressez-vous à la maire royaliste de Paris, vous aurez la réponse. Fin décembre 300 à 400 chauffeurs d'autobus de tourisme toutes nationalités confondues (voir vidéo) manifestaient contre Anne Hidalgo. Les motards de la FFMC PPC s'étaient aussi invité (vidéo 16/01/2017) pour dénoncer les restrictions de circulation des 2-roues motorisés (vidéo face à face avec les CRS). A la suite de tous les articles internet fait sur la circulation à Paris, il suffit de lire les commentaires peu flatteurs sur les forums, pour constater que la maire de Paris fait l'unanimité contre elle. Toute le monde est pressé d'aller voter à la présidentielle, mais pour aller voter contre le socialiste royaliste. Le 16 janvier Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy dénonçait la discrimination sociale de la maire royaliste de Paris

3°) Entrave à la liberté de circulation, et abus de pouvoir.

Ce qui ne passe pas du tout, c'est l'interdiction de circulation de certains véhicules, voir mon premier article. Certains ont suggéré d'interdire carrément les politiques. La vignette Crit'Air doit permettre d'abandonner le système arbitraire de la circulation alternée, pour cibler les véhicules les plus polluants. Mais en réalité ce dispositif peut aussi favoriser les GROS SUV des riches bobo amis des politiques. Quand un maire décide d'interdire à des voitures d'avant 1997 de rouler, c'est de l'entrave à la liberté de circulation. Nous ne sommes plus en démocratie et dans ce cas les contrôles techniques ne servent plus à rien, il faut les supprimer. Avec cette décision ubuesque, n'importe quel maire peut décider dès demain d'interdire aussi à tel type de voiture de rouler, au motif que les BMW ou Volkswwagen viennent d'Allemagne, que les Toyotas ou Hondas viennent du Japon, que les Fiats et Lancias d'Italie, que la couleur orange ne lui plaît pas, que les constructeurs ont fraudé les tests anti-pollutions, etc... Les français sont devenus les pigeons et les vaches à lait de tous ces élus de ce gouvernement socialo-royaliste. Ils passent leur temps à taxer les pauvres sans dents au nom d'un nouveau prétexte, la lutte contre la pollution, une grosse farce. Cette vignette est une farce et une formidable escroquerie pour plusieurs raisons :

- Cette vignette empêchera les petits véhicules d'avant 1997 de rouler, mais pas les gros 4x4 SUV et berline de luxe.

- Cette vignette n'empêchera pas les pollutions qui viennent de l'étranger de venir sur Paris.

- Cette vignette n'empêchera pas les pollutions qui viennent des 18 incinérateurs de déchets.

- Cette vignette n'empêchera pas les pollutions qui viennent des 15 sites METOX.

- Cette vignette n'empêchera pas les pollutions de l'aviation de retomber sur Paris.

- Cette vignette n'empêchera pas les pollutions qui viennent des feux des cheminées.

- A quand une vignette et des mesures sur les émissions de particules des incinérateurs ???

4°) Retranscription du journal télévisé du 24 janvier de France 2.

Le plus drôle, c'est que nous venons d'apprendre, que les transports ne sont pas responsables de 27% de la pollution totale comme je l'avais écrit dans le précédent article, mais que de seulement 14%. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le journal télévisé de France 2 du 24/01/2017. On apprend en plus que la qualité de l'air depuis 15 ou 25 ans n'a pas cessé de s'améliorer, alors qu'Anne Hidalgo de la mairie socialo-monarchiste nous affirme le contraire. Alors pourquoi on nous affirme que la qualité de l'air s'améliore ? La réponse est très simple, mais la presse ne peux pas vous le dire, parce qu'elle révélerait et confirmerait la faillite de l'industrie française, la faillite de notre élite et de nos super-diplômés qui nous coûtent très chers. Si nos usines et grandes entreprises mettent la clef sous la porte et délocalisent, il est évident que la pollution ne peut que baisser. Nos politiciens de droite et de gauche ne vont pas nous l'avouer, ni même notre presse qui est sous le contrôle de l'état comme dans les dictatures, ou de nos industriels.

David Pujadas

« Alors on entend beaucoup de chose, et on va tenter de démêler le vrai du faux. Bonsoir Nicolas Chateauneuf, première affirmation, globalement l'air que nous respirons en France est plus pollué qu'il y a 15 ans, c'est vrai ou c'est faux ? »

Nicolas Chateauneuf

« Eh bien c'est faux David, tout simplement parce que la qualité de l'air s'améliore régulièrement en France. On va prendre les principaux polluants David. Le dioxyde de souffre des usines, et le dioxyde d'azote des voitures, les particules fines, eh bien c'est trois polluants là sont en baisse constante depuis une quinzaine d'années, seule la pollution à l'ozone ne baisse malheureusement pas »

David Pujadas

« Mais les particules fines plus précisément, elles seraient plus présentent, vrai ou faux ? »

Nicolas Chateauneuf

« Alors là encore c'est faux David. Je vais vous montrer une courbe. Elle montre en fait l'évolution et la diminution régulière des particules en France depuis environ 25 ans. Aujourd'hui ces particules fines il faut le savoir, elles proviennent pour à peu près pour 1/3 du chauffage, pour à peu près 1/4 de l'agriculture et des usines, et cela va vous surprendre mais en fait, les transports ne représentent finalement que 14% des émissions des particules. »

David Pujadas

« Donc tout irait pour le mieux, mais pourtant ces alertes à la pollution elles sont plus fréquentes, vrai ou faux ? »

Nicolas Chateauneuf

« Oui alors là c'est vrai David, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en 2012 nous avons baissé les seuils d'alerte d'environ 1/3, pourquoi. Eh bien parce que l'organisation mondiale de la santé, la même année a classé les particules fines comme cancérigènes pour certains, et ces particules fines on sait, ont un effet avéré sur les yeux, la gorge, sur le coeur, sur les poumons, les effets et les impacts sur le cerveau restent encore à démontrer. »

David Pujadas

« Dernier, point parce qu'on entend souvent ces derniers temps, cet air pollué viendrait d'Allemagne et de ses industries, c'est vrai, ou c'est fantaisiste ? »

Nicolas Chateauneuf

« Alors là c'est totalement faux David. C'est vrai que quand on regarde la carte des émissions de particules fines, les concentrations de particules fines aujourd'hui en France, on a l'impression d'avoir un gros nuage de particules fines sur la France et on pourrait croire en effet que ce gros nuage vient de l'Est de la Suisse et de l'Allemagne. Mais pas du tout, absolument pas. Cela peu arriver parfois quand il y a un léger vent d'Est, ce n'est pas le cas actuellement, c'est particules fines elles sont bien produites en France par les activités françaises, et en fait ce sont les conditions météos qui les empêchent de se disperser. »

Sur cette carte du 26/01/2017 à droite les vents viennent de l'Est, de la Belgique, de l'Allemagne (mines de charbon) ou de l'Italie (incendies des décharges). Il faut environ 50 heures pour que les masses d'air polluées situées du côté de Cologne ou de Milan parcourent à la vitesse de 10 km/h une distance d'environ 500 km, soit la distance de Cologne à Paris. Cest la raison pour laquelle il faut prendre la carte de pollution du 28 janvier, et celle des vents du 26 janvier. Les feux de cheminée, incinérateurs, et incendies de décharges en Italie génèrent une forte pollution à l'Est de la france. Il faut savoir qu'en Italie les décharges ne sont pas sous le contrôle des élus, mais elles sont sous le contrôle de la mafia. La maire de Rome (voir article) est poursuivies en justice dans une corruption. Les sont régulièrement incendiées, et là aussi avec les vents d'Est on reçoit la pollution de l'air venant des environs de Milan (voir article). Dans certaines zones le bétail, les légumes et les fruits sont contaminés par le biais de l'eau, de la terre, et de l'air, avec des produits chimiques et métaux lourds. La vignette Crit'air est donc totalement inefficace contre ces masses d'air polluées qui ne connaissent pas les frontières, comme au temps de Tchernobyl.

Quand les vents viennent du nord on reçoit la pollution de l'Angleterre qui utilise aussi les charbon, celle générée par les navires qui traversent la Manche, celle des aéroports, et celle des incinérateurs situés au Nord de Paris.

5°) Les automobilistes sont victimes d'une pompe à fric et à pigeons.

Je suis surpris que toutes les fausses affirmations de nos élu(es) socialistes ne soient pas attaquées par la presse et/ou devant la justice. D'un côté nous avons la mairie socialo-monarchiste de Paris, et la ministre Ségolène Royal qui passent leur temps à culpabiliser les automobilistes, et de l'autre nous avons les journalistes de France 2 qui affirment que la pollution baisse. Il faudrait peut-être s'entendre. Il faut dire qu'avec la ministre de la santé Marisol Touraine ce n'était guère mieux, puisque lors de ses passages à répétition à la télé en décembre et janvier, elle affirmait qu'il fallait se faire vacciner contre la grippe, et 5 minutes après un médecin passait pour vous dire que c'était trop tard, cela ne servait plus à rien de se faire vacciner contre la grippe. Si personne n'avait commandé cette vignette, cette arnaque serait tombée à l'eau. Elle est devenue obligatoire sur Paris et Grenoble. Le prix des vignettes est de 4.18€, on les trouve sur le site certificat air gouv. Si vous roulez en zone de circulation restreinte (ZCR) sans vignette, vous risquez une amende. Je serais curieux de savoir où finiront réellement les fonds récoltés.

- La majoration de la taxe carbone provoque une augmentation de 0,04€ par litres de gazole.

- Pour les véhicules électriques 2 ou 3 roues, un bonus de 1.000€ est accordé lors de l'achat.

- Pour les voiture diesel de plus de 10 ans, l'aide de 10.000€ pour voiture électrique est maintenue.

- Les véhicules roulant avec un pare-brise ou des vitres latérales opâque seront immobilisés, avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire, et une amende de 135€.. Les personnes atteintes de maladie de peaux et les véhicules blindés sont exonérés.

- Les conducteurs ayant un permis de conduire sur voiture automatique pourront conduire une voiture manuelle après avoir effectué une formation de 7 heures dans une auto-école.

- Les entreprises sont obligés depuis le 01/01/2017 de donner le nom des employés coupables d'infraction avec une voiture de société. En cas de refus elles auront une amende de 650€.

- Les autos, motos et scooters immatriculés à l'étranger doivent aussi acheter la vignette Crit'Air pour rouler dans Paris.

6°) La vignette anti-pollution Crit'Air et abus de pouvoir et sanctions.

Voici quelques éléments qui sont fournis par Maître Le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats. Il intervient sur son blog et sur LCI.

A partir du lundi 16 janvier 2017, la vignette Crit'air est devenue obligatoire pour rouler dans Paris. Selon les textes en vigueur, pendant quelques semaines encore, la pose de cette vignette n’est obligatoire que pour stationner dans les zones à circulation restreinte mais pas pour y circuler. De futurs textes doivent encore être rédigés par le gouvernement pour finir de rendre la pose de cette vignette obligatoire. Il faut savoir que votre véhicule peut même être immobilisé. De quel droit, on l'ignore, cela doit se faire aussi à la tête du client. Un conducteur qui circulerait en semaine à Paris avec un véhicule non autorisé, risque d'être verbalisé selon l’article R411-19-1 du Code de la route :

« Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, est puni de l'amende prévue pour les contraventions : 1) De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; 2) De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. »

En clair vous pouvez être verbalisé par une amende

- de 135€ (minorée à 90€) pour les bus et poids lourds

- de 68€ (minorée à 45€) pour les véhicules de particulier et les camionnettes de moins de 3,5 t.

- de 68€ si vous avez mis la mauvaise vignette dite écologique.

1 - « L’infraction qui peut être reprochée au conducteur ne réside pas dans l’absence de vignette Crit’air mais dans la violation éventuelle de la restriction à la circulation qui elle est édictée en fonction du certificat qualité de l'air autrement dit de la vignette Crit’air. Pour être plus clair, rien, aujourd’hui, n’oblige à apposer la vignette sur son pare-brise si l’on souhaite circuler à Paris. »

2 « En pratique, l’attribution d’une classe de vignette découle d’une motorisation essence, diesel, électrique et du respect d’une norme euro 2, 3, 4, 5 ou 6 classant les véhicules selon leurs niveau d'émissions de gaz polluants. »

Même un vendeur de véhicule d'occasion serait incapable d'identifier au premier coup d’œil une voiture qui est en de droit de rouler ou pas. Les forces de l’ordre ne pourront, donc, que se fier à la vignette. Si vous n'avez pas de vignette, vous risquez d'être contrôlés, et même d'être verbalisés mais pour une autre infraction que la vignette. C'est une façon qui vise à contraindre les conducteurs à acheter cette vignette, qui n'est pas obligatoire pour circuler, mais elle l'est pour stationner.

3 « Il est évident que la rédaction des textes n’obéit à aucune logique d’ordre écologique mais le constat est bien là : on ne pourra pas, par exemple, verbaliser le diesel qui roule, mais on pourra dresser un avis de contravention s’il se stationne alors qu’il a cessé tout rejet polluant. »

4- « Le même article R411-19-1 du Code de la route prévoit, qu’est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ième classe, pour les véhicules de particuliers et les camionnettes, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte lorsque le véhicule n'est pas identifié avec sa vignette ou lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence. »

5- « Les véhicules de plus de 20 ans (antérieurs au 01/011997) ne pouvant prétendre à la délivrance d’aucune vignette, ne sont pas concernés par l’obligation de s’identifier par une vignette. Et comme les zones de circulation restreinte ne le sont pas en permanence (tous les véhicules sans distinction peuvent circuler le week-end), on en déduit que les véhicules anciens n’auront pas à craindre la verbalisation au stationnement même en cas d’absence de vignette. »

7°) Conclusions.

Ces vignette sont inutiles, et illégales, car elle ne permet pas de lutter contre la pollution qui a d'autres origines que les voitures. On a entendu des conducteurs demander qu'on interdise les politiques et Anne Hidalgo. On pourrait aussi demander l'élimination de tous les parcs automobiles avec limousine très coûteuses des ministères, du sénat, de l'assemblée nationale, de tous les hauts fonctionnaires, ce qui fait plusieurs milliers de véhicules. Cette mesure permettrait de payer des gilets pare-balles pour les policiers, les gendarmes, et les militaires que les bobos anti-militaristes détestent, sauf quand il faut les expédier sur le terrain pour protéger les intérêts de certains. La réglementation de la monarchie socialiste anti-pauvres va interdire à des deux roues et à des petits véhicules peu polluants de rouler, pendant que ce dispositif va autoriser les berlines et gros 4x4 SUV diesel des élus et riches bobos qui pourront polluer tranquillement avec la bénédiction de la reine Hidalgo. Enfin bref, la mairie socialo-monarchique de Paris à bien adopté qu'on le veuille ou non des mesures discriminatoires contre les pauvres sans dents. Voilà une autre bonne raison de voter contre les socialiste en 2017, mais aussi en 2020 et 2022.

Suite à toutes ces incohérences, Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, a déjà annoncé l'arrivée d'un futur décret pour rendre la vignette obligatoire dans les zones à circulation restreinte (ZCR). Il est prévu que 25 villes se dote de ce dispositif non coordonné, enfin bref encore une usine à gaz qui va nous coûter très cher, et encore enrichir quelques-uns. Quant aux voitures électriques dites non polluantes qu'Anne Hidalgo et Ségolène Royal veulent nous imposer, j'ai là aussi prévu de réaliser un autre article pour dénoncer les lacunes techniques de nos administrations. C'est là encore un projet irréaliste qui n'a pas tenu compte de divers problèmes techniques, et qui se traduira par un échec cuisant et coùteux pour les contribuables, comme Autolib.