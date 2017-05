L’Assemblée - las ! - semblait lasse

François Bayrou avait refusé de donner son « assentiment » à la liste de 428 noms dévoilée jeudi par La République En Marche, estimant que son mouvement avait été lésé en n’obtenant qu’une quarantaine d’investitures alors qu’il en réclamait une centaine. L'affaire semble finalement en voie de se régler mais il ne faudrait pas que le mouvement En Marche rate cette première marche.

L’Assemblée lasse semblait là

Se résoudre à des entre soi,

En des querelles d’appareils.

Et par calculs, tout pareil

A ce que l’on faisait avant,

Commença le renouvellement.

On nomma des apparatchiks,

Aux noms d’« En Marche » - ça fait chic !

Un étroit comité s’en vint

Réserver des sièges aux vaincus.

On lui avait promis cent-vingt ?

Le MoDem n’aura que vingt culs !

On mettrait aux bans des Assis

Des compères de trente ans, illustres,

Rompus à la démocratie,

Aussi rusés que don Salluste !

Ainsi par ces petites listes,

En Marche ferait marche arrière

Donnant raison aux populistes !

« Citoyens, citoyennes : arrière ! »

L’Assemblée lasse semblait là

Tomber de Charybde en Scylla.

Quand un accord pour samedi

Fit dire à Bayrou « ça me dit ! »

François Bayrou a annoncé vendredi 12 mai dans la soirée avoir trouvé un projet d’accord « solide et équilibré » avec la République en marche (LRM) sur les investitures aux législatives.

Les responsables du MoDem on négocié avec des responsables d’En Marche pendant quatre heures vendredi soir pour aboutir finalement à une liste d’investitures. Cette liste doit encore être avalisée par le parti d’Emmanuel Macron samedi matin. On espère que En Marche ne va pas rater cette marche.

Devant les caméras, François Bayrou avait affirmé qu'il n'avait procédé à aucune tractation en échange de son soutien actif. Mais, on sait comment cela se trame : on nie toujours certaines choses pour préserver les apparences et la réalité est bien souvent tout autre. C'est ainsi qu'est la politique, la démocratie n'est pas parfaite. Si Bayrou a effectivement obtenu pendant la campagne, en retour de son soutien actif, une promesse de la part d'Emmanuel Macron, il ne serait pas honnête que cette promesse ne soit pas tenue.

Il semblerait que l'ami de Macron et conseiller communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, ne soit plus parachuté à Rennes. Il aurait renoncé à se présenter en Ille et Vilaine, le MoDem présentant son propre candidat.