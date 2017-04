L’association Tibet-Libre interpelle les candidats à l’élection présidentielle de 2017

les francais ont d ’autres proplèmes plus urgent Les allemands fourguent leurs matos a la Chine sans grand ressentiment Nous nous sommes loin dans ces echanges Quant a votre ocean de sagesse le dalai lama il a fait la « teuf » lors de son anniversaire avec ce grand humaniste Bush Georges. Ce grand predicateur de la paix ne cache plus ses accointances avec son tuteur la CIA et les amercains Il est connu que les americains sont superieurs et promoteurs de la paix dans le monde C’est pour cela qu ils sont si aimes et ils est vrai que le massacre des indiens d’amerique est de l histoire ancienne. Le bo bo a une attirance particuliere pour ce personnage Quant au Tibet c’est une histoire entremêlé avec la Chine, nous faire accroire que le Tibet a toujours ete indépendant est un mensonge Nous faire croire que la chine renoncera a cet immense territoire zone statégique et dont son sole est riche est aussi un mensonge Pourquoi reprocher a ce pays ce que les pays occidentaux font ; preserver leurs interets.