L’attentat terroriste à la mosquée musulmane de Québec

Un attentat de cette nature, dans le cadre des réalités sociales et politiques que nous vivons, ne peut pas être le résultat d’individus frustrés qui prennent leur revanche sur la communauté musulmane de Québec. L’histoire nous apprend que derrière ce type d’attentats il y a toujours des forces obscures qui agissent, parfois même, à l’insu des principaux exécutants. Il ne fait pas de doute que ces derniers seront vite identifiés et feront pour un temps la UNE de nos médias. Le maire Régis Labeaume a eu cette interrogation : pourquoi Québec, ville pacifique, en ce moment-ci ?

Les recherches et les perquisitions réalisées durant les heures qui ont suivi ont permis d’arrêter Alexandre Bissonnette, un jeune homme de 27 ans, étudiant à l’Université Laval et sans antécédent de nature à l’identifier à pareils crimes. Plus jeune, il a fait partie des cadets de l’armée canadienne. Suite à son acte criminel, il s’est livré lui-même à la police qui l’a, évidemment, arrêté, questionné et accusé, sur la base des preuves recueillies, de 6 meurtres prémédités et de 5 tentatives de meurtre. Il sera détenu jusqu’à son retour en Cour, le 21 février prochain.

Cette tragédie a uni les voix des hommes et femmes politiques tout comme de la majorité des citoyens et citoyennes du pays pour condamner un tel crime... Le Canada, le Québec et, de façon bien spéciale, la Ville de Québec ont proclamé haut et fort le respect des diversités culturelles, de croyances, de races et d’opinions. Ils ont dit et répété que toutes les personnes sont égales entre elles et doivent être traitées avec respect et justice. Le mot amour est revenu à plusieurs reprises dans la bouche des représentants de partis politiques et des chefs d’État. Au moment d’écrire ces lignes, ce sont plus de mille personnes, sinon plus, de la région de Québec, qui se rendent pour la célébration d’une Vigile à l’extérieur où ces crimes ont été commis. Des hommes, des femmes, des enfants marchent avec à la main un bouquet de fleurs, une chandelle ou un lampion qu’ils déposent en mémoire des personnes décédées, des blessées et des familles endeuilles.

Cet événement a rapproché plus que jamais les diverses communautés qui forment le Québec avec la communauté musulmane qui aime et respecte le Québec. De quoi faire disparaître les préjugés, tel était le cas, qui résistaient encore chez un certain nombre.

Lorsque je voyais cette unanimité de nos chefs de gouvernements dénoncer, la larme à l’œil, cette attaque terroriste, faisant des morts, des blessés, des veuves et des orphelins, je n’ai pu m’empêcher de penser à ces guerres qui, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, sont des actes terroristes qui laissent sur leur passage des centaines de milliers de femmes, d’enfants, d’hommes sur-le-champ de bataille de leur vie familiale. Sans en imputer la responsabilité à nos soldats qui obéissent aux commandements qu’ils reçoivent, le Canada, par ses représentants, s’engage avec les pays de l’OTAN et parfois sans l’OTAN, dans des guerres, comme en Ukraine, en Libye, en Syrie et, peut-être même, en Irak. Là aussi, nous pourrions étaler des photos de familles décimées, anéanties, de maisons détruites. Nos soldats, nos armes, nos avions, nos bombes ne sont pas là pour faire fleurir les libertés, mais pour faire fonctionner nos industries de guerre et permettre la survie d’un système de domination, partagé avec ses alliés étasuniens et européens.

Si cette attaque terroriste contre nos frères musulmans nous élève à une conscience d’égalité et de respect entre nous tous et toutes, il urge que nous appliquions cette conscience dans le choix des guerres auxquelles le Canada participe. Il faut que nos larmes rejoignent de celles de tous les humains de la terre. Cessons de manipuler l’opinion publique en créant des ennemis et des terroristes pour mieux justifier ces guerres terroristes.

Je me souviens d’avoir écrit, il y a quelques mois, au Premier ministre du Canada et à son ministre des Affaires extérieures une missive, coiffée du titre « Pour un Canada souverain et indépendant. » M. Stéphane Dion m’a répondu en développant le point de vue de la politique du Canada quant à sa présence en Ukraine et en Syrie. À la lecture de cette lettre, j’ai bien réalisé que la rigueur de l’universitaire qu’il était ne se retrouvait plus dans celle du ministre qu’il état devenu. Je lui ai donc répondu sous le titre « Le Canada a perdu toute crédibilité internationale. »

Tout ceci pour dire que nous vivons des moments où se croisent et s’entrecroisent de nombreux intérêts dont certains contradictoires les uns par rapport aux autres, mais qui nous sont toujours présentés comme ce qu’il y a de mieux pour nous. Le monde politique, les médias, même le monde religieux nous présentent ces contradictions sous un angle qui les unit toutes. On fait avec du faux du vrai et avec du faux du vrai. Le bien et le mal s’ajustent selon ce qu’on en fait. Avis est donné que les consciences s’éveillent, que les peuples commencent à en avoir mare de ces manipulations et tricheries, de ces promesses sans lendemains et de ces guerres déclarées sans que le peuple ait son mot à dire.

Pour conclure, je reprends cet axiome classique « À QUI PROFITE LE CRIME ? »

Sans trop se tromper, on peut dire que cet attentat met clairement en évidence que la discrimination sous tous ses angles est devenue inacceptable dans le monde dans lequel nous vivons. Ce fait est de nature à plaire à Georges Soros et à embarrasser le Président Trump.

Cette approche met également en garde le développement de nationalismes sectaires sans inclusion de la diversité. Cet aspect est évidemment de nature à plaire aux fédéralistes qui peuvent ainsi coiffer tous ces nationalismes existants et à venir.

La présente enquête est prise en main par la gendarmerie du Canada. Ce que nous en apprendrons sera ce qu’on voudra bien nous en dire.

Je pense que le maire de Québec a raison de se poser la question « pourquoi à Québec en ce moment-ci ? »

Les enchères sont ouvertes pour ceux et celles qui veulent spéculer sur le sujet.

