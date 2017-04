L’autoflagellation encore et toujours

J’en veux pour preuve lorsque dernièrement il y a eu l’assasinat antisémite d’une dame de soixante ans pour la seule raison qu’elle était juive, à Paris je crois

A ma connaissance, AUCUN politique n’en a parlé, sauf un, Marine Lepen et avec des mots justes.



« Moi j’aimerai plus que l’on parle, c’est l’antisémitisme islamiste qui aujourd’hui fait des victimes dans l’indifférence générale »

« Il y a quelques jours une femme de soixante et un an à été jetée, défenestrée du troisième étage, parce qu’elle était juive et qu’elle avait été menacée et traitée de »sale juive » par son voisin pendant des jours et cela on n’en parle pas »

« On ne parle pas plus de nos compatriotes juifs qui n’osent plus sortir dans la rue avec leur Kippa parce qu’ils sont victimes systématiquement d’agressions »

Maintenant ces opposants politiques vont systématiquement lui rappeler les saloperies de son père, elle doit donc etre très clair sur ses déclarations.