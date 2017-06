L’aviation américaine bombarde une nouvelle fois des alliés du gouvernement syrien !

Mardi 06 juin, la coalition dirigée par les USA qui occupe une partie du territoire syrien a bombardé une unité militaire alliée du gouvernement Assad à Al-Tanaf

http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-la-coalition-frappe-a-nouveau-des-forces-pro-regime-pres-d-al-tanaf_2225083.html

Bien entendu, la presse servile nous rapporte la version tronquée du porte-parole des forces d'occupation américaine justifiant ces frappes. Il est important de rappeler pour les néophytes quelques points importants dans ce conflit. Contrairement à une légende distillée par les laquais de la presse occidentale, il n'y a pas de guerre civile en Syrie. Le conflit qui dure depuis 2011 est une guerre de proxy entre l'axe atlantiste, les bédouins ventripotents saoudiens et ses complices locaux sans oublier l'entité sioniste d'un coté et de l'autre le gouvernement légal, reconnu par la communauté internationale, la Russie et l'Iran. De plus je rappellerai une évidence trop souvent négligée par les kapos de la presse : la Syrie est un état souverain aux frontières également reconnues par la communauté internationale, incluant le plateau du Golan occupé depuis 1967 par israHELL et annexé en 1981. Occupation illégale et condamnée par l'o.n.u

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Resolution-242-de-l-ONU-une.html

Tiens, c'est surprenant mais j'attends toujours les sanctions des USA et de l'UE contre cette annexion suite à cette agression armée venant de cette entité sûre d'elle-même et dominatrice, dixit le grand Charles. Donc nous avons une force d'occupation qui a pénétré dans un pays souverain, avec des frontières internationalement reconnues, un gouvernement légal et lui aussi reconnu qui fait face à des terroristes formés, financés et armés par l'Arabie Saoudite et ses complices, et qui en plus de ça, doit supporter l'occupation d'une partie de son territoire par des armées occidentales qui viole sa frontière pour soutenir et former d'autres bandes de terroristes dans le but de renverser un gouvernement légal. Car quand je lis les articles liés à cette agression militaire, j'ai l'impression que les Américains sont chez eux et qu'ils se sentaient menacés par une armée étrangère ! Plus le mensonge est gros, mieux il passe visiblement. Les yankees et leur complice sur cette affaire, les Britanniques, s'arrogent donc le droit de créer des zones d'exclusions terrestres et aériennes dans un pays qu'ils ont envahi illégalement au regard du droit international. Ils sont formidables ces yankees ! En gros je viens chez toi, je forme des terroristes qui sèment la mort et la désolation contre ta population et qui détruisent ton pays, mais si tu cherches à éliminer cette tumeur, nous te bombardons au nom de la légitime défense ! Vive l'inversion accusatoire à la sauce cow-boy ! Ne comptons pas non plus sur la presse pour rappeler à ses lecteurs, de moins en moins nombreux il est vrai, que la Russie et l'Iran sont présents en Syrie à la demande du gouvernement légal. Ce qui n'est absolument pas le cas de tous les autres fauteurs de guerre, à commencer par les USA, mais aussi leurs complices Anglais, Français, Turc, Belge etc Mais les yankees dans leur communiqué justifiant cette frappe, déclarent avec un cynisme dont eux seuls ont le secret qu'ils ne cherchent pas l'affrontement avec le gouvernement syrien et ses alliés ! Mais si ces fossoyeurs de la paix voulaient vraiment que le terrorisme soit vaincu en Syrie, ils arrêteraient de financer et de former tous ces groupes qui ne servent qu'à jeter de l'huile sur le feu dans un pays qui aimerait enfin pouvoir revivre en paix après toutes ces années d'horreur. Comme d'habitude, les USA et ses complices jouent le rôle du pompier pyromane et se proclament les sauveurs de l'humanité alors qu'ils ne sont ni plus ni moins les seuls responsables du monde agité dans lequel nous vivons actuellement ! Les USA veulent que la paix règne sur la planète ? C'est très simple : arrêtez de vendre vos armes à tous ces groupes terroristes et aux pays soutenant cette horreur, et évacuez toutes les bases que vous occupez aux quatre coins de la planète ! Pour commencer, c'est une bonne base de discussion. Tout le reste, c'est du baratin digne d'un conte pour enfants, et à titre personnel j'ai passé l'âge. Donc plus que jamais ce mot d'ordre contre ces criminels impérialistes reste d'actualité : YANKEES GO HOME !!! Sébastien Hairon volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)