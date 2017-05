L’échec de Marine Le Pen...

Marine Le Pen a obtenu, pour cette élection présidentielle, 33, 9 % des suffrages au lieu des 40 % espérés : un échec patent, un échec dû à une campagne du second tour, menée tambour battant, outrancière, ratée.



Les reculades sur la retraite à 60 ans, sur la sortie de l'euro ont déstabilisé de nombreux électeurs.



Le débat qui a opposé Marine Le Pen à Emmanuel Macron a démontré aussi les faiblesses de la candidate incapable d'expliquer clairement son programme, tout juste apte à critiquer son adversaire.



Marine Le Pen n'a pas su "lisser" son image, elle n'a pas su délivrer une image apaisée et sereine.



Sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen a exprimé sa déception, elle a notamment déclaré : "Il y a forcément une part de déception, ce serait malhonnête de dire le contraire". Selon la députée FN du Vaucluse, il sera nécessaire de "réfléchir à ce qu’il y a eu de positif et de négatif dans cette élection".



Malgré le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen n'a pas rassemblé un nombre conséquent d'électeurs autour de son projet.



"Le Front national, qui s’est engagé dans une stratégie d’alliances, doit profondément se renouveler, afin d’être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français. Je proposerai donc d’engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux..." , tels sont les mots de Marine Le Pen, après l'annonce des résultats.



Il faut donc s'attendre à ce que le Front national soit rebaptisé, afin d'effacer les stigmates d'un passé gênant.

C'est ainsi, on s'en souvient, que l'UMP était devenue le parti des Républicains...



"Les patriotes, les démocrates, les souverainistes ?", peu importe le nom, il s'agit pour le FN de se refaire une virginité, de repeindre la façade.



Mais, pourrait-on oublier que ce parti est lié à une famille, à une dynastie ? Jean Marie, Marine, Marion Maréchal Le Pen, un clan familial...

Pourrait-on oublier le fonds de commerce du Front national ? L'intolérance, le repli sur soi, la haine...

La personnalité même de Marine Le Pen, ses idées extrémistes ne peuvent convaincre les Français.



Marine Le Pen a échoué : le Front national va disparaître pour renaître sous un autre nom, mais est-ce vraiment ce qui importe ?

Ce parti ne reste-t-il pas irrémédiablement lié à une famille, à un nom ?





