L’éclatante victoire de Mélenchon

Bonjour, Ariane

Une très belle campagne ponctuée de meetings emballants, une superbe prestation lors du grand débat à 13, une nouvelle bonne prestation lors de la soirée de France 2, l’abandon de la peu convaincante et surjouée posture de champion « du bruit et de la fureur » de 2012, et un projet - l’Avenir en commun - plus collectif et plus crédible que celui du FdG, il ne faut pas chercher ailleurs les raisons du score de Mélenchon.

Encore faut-il transformer cet essai lors des législatives en décrochant le groupe parlementaire le plus large possible. Et travailler très vite à trouver un successeur charismatique à Mélenchon dont on a compris qu’il allait se retirer.