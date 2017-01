L’effrayante primaire de la belle arnaque populaire !

Oui, c'est effrayant. De gros bavards qui mixent dans le vide. Ils parlent vite, vite, parce qu'ils n'ont rien à dire d'honnête ; ils ne répondent jamais, jamais, à la question posée ; ils partent à Brest quand tu leur dis que tu vas à Marseille. La honte. la honte pour eux, La honte pour nous. Je dirai que la droite est plus audible que la gauche, car du moins la droite dit clairement : "On va vous baiser." La gauche sait qu'elle va le faire mais il lui faut noyer le poisson dans un torrent de boue ; Ecoeurant. J'ai regardé un peu. Jusqu'à la limite de mes forces. Puis je suis passée sur la 2 pour un doc furieusement anti-Trump. Il a un gros , gros défaut Trump, mais alors énorme, il serait pro-Israël avec son beau-fils "le Juif" ! Mais dites-moi, on n'a pas Tel-Aviv chez nous aux premières loges ? On n'est pas les bassets de la War Americana et des marchands d'armes ????? Nous ne sommes pas, nous même, des marchands d'armes réputés qui ont besoin de la guerre pour vivre, épuisant le sol, détruisant des pays entiers ! Et tout cela sous la bénédiction de ces abominables socialistes prêts à tout, même à laisser tuer leurs concitoyens pour garder le pouvoir ? Vendre leurs âmes et nos corps et notre santé et notre présent et notre passé pour vivre sous les ors de la République ?

Il est évident que celui qui va gagner demain n'était pas hier sur les écrans.

Voilà un premier coup de balai.

Un conseil à Mélenchon.

Ne t'approche pas d'un seul de ces gansters mondains. Même pas à cent mètres.Ou tu es mort définitivement.

Fais ta route tout seul ou ce sera une impasse.

Et je dirai une impasse honteuse.

Tu t'es laissé beurrer par le PCF en 2012, ne refais pas la même erreur ou tu prendras ta retraite à Naze-City.

N'oublie pas Sanders à qui tu te compares et qui, lui aussi a fini dans les bras de Clinton-pizzagate.

On en est à un point où, curieusement, en politique, il faut être honnête ou il faut crever ;

Merci Poutine.

Qui confronté à un avion abattu par l'ennemi et sachant qui a frappé, ne déclenche pas la guerre qui mettrait notre monde à feu et à sang.

(Ceci est mon opinion.)

Je terminerai sur un bon moment de cette semaine.

Reçue chez les petits marquis d'Arte, Fanny Ardant les a traités de laquais de l'impérialisme américain !!!

C'était un moment comme un diamant.

Merci, madame. Grande dame. Car on sait assez comment, dans ce métier, les vengeances sont foudroyantes.

Bien.

Pour nous, les amis, la guerre continue.

Jusqu'à la paix des Braves.

On va se revoir.

Courage.

Et hier soir, en voyant ces minables, nous avons bu à grandes gorgées, le courage notre révolte.

https://francais.rt.com/france/32164-diatribe-fanny-ardant-contre-pensee-unique-antirusse-medias-reagir-twitter

https://francais.rt.com/international/32070-etats-unis-ont-largue-equivalent-trois-bombes-par-heure-dans-le-monde-en-2016