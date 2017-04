L’égalité commence dans nos foyers

J’en ai marre d’entendre mes amies se plaindre de leurs hommes à chaque réunion entre filles :



- C’est moi qui m’occupe de tout parce qu’il ne peut pas à cause de son travail, il rentre tard



- ça me fait chier de devoir lui demander l’autorisation de prendre un moment pour moi



- Je dois m’occuper de faire à manger



- Il ne se lève pas la nuit pour s’occuper des enfants



- Il joue pas avec les enfants



- Il sort souvent



- Il ne fait pas le ménage, ne repasse pas



- Je ne supporte pas quand il dit « faut qu’on fasse tel truc » ça veut dire que c’est moi qui vais me le coltiner…

On ne peut pas dire toutes ces choses-là et attendre une quelconque égalité homme/femme.

Car accepter cela et dire « c’est normal c’est un homme c’est comme ça » n’avancera pas le schmilblic (comment ça s’écrit putain)

Bref, du coup je ne me plains jamais de toutes ces choses en soirée. Et parfois, je me demande, suis-je un homme ? Car, tout ce que j’ai énuméré ci-dessus, ce sont des choses qui pourraient sortir aussi bien de ma bouche que de celle de mon homme. En gros, on en fait autant l’un que l’autre donc pas raison de s’en plaindre. En fait, ça s’appelle le partage et la liberté.

J’en ai vraiment marre de ce carcan binaire ou tout doit être catégorisé.

« Je suis une femme, j’aime le rose, les paillettes, les arc-en-ciels, les princesses, les licornes, les légumes, le shopping et surtout j’adore passer du temps avec mes enfants et faire le ménage. »

« Je suis un homme, j’aime la chasse, les patates, la viande, donner des ordres, avoir toujours le dernier mot, je n’écoute jamais quand on me parle sauf s’il s’agit de voiture ou de sport. Ah oui, et je ne pense qu’au cul. »

Bref, vous l’aurez compris je n’aime pas les clichés. Ou alors je suis un homme.

Alors s’il vous plaît les mecs, arrêtez de trouver des excuses à la con pour en faire le moins possible à la maison et aider votre femme. Si vous l’aimez un minimum, ça devrait être quasi-naturel non ? Je ne comprends et ne tolère pas non plus les attitudes des filles qui peuvent se plaindre de ça. Arrêtez de tout faire à la maison si c’est le cas, je vous en conjure.

« Tu as de la chance, ton homme est féministe » Oui, j’ai de la chance mais non je ne crois pas qu’il soit féministe, il est juste humain et comprend qu’il a des responsabilités autant que moi dans notre couple et dans notre vie de famille. Il s’investit tout autant que moi et pour moi c’est normal. Dire qu’il est féministe voudrait dire qu’il est catégorisé. Moi-même, je ne cherche pas ici à promouvoir le mouvement féminisme, j’aimerais juste (je suis utopique ou naïve comme vous voulez) que cela devienne un concept naturel car l’entraide devrait être un élément facteur au sein d’une famille non ?

Attention, je ne dis pas que notre vie de famille est parfaite, loin de là. Nous passons par beaucoup de discussions pour mener à bien notre barque dans un voyage tumultueux fait de beaucoup d’embûches car la vie de famille/de couple est loin d’être facile. C’est un travail de longue haleine. Je crois que c’est pour ça que ça nous a toujours effrayé de faire un deuxième enfant, on n’a pas le temps pour ça !

Je dis juste qu’on se respecte mutuellement.

Non je ne pense pas que « Les mecs sont tous les mêmes » comme je l’entends souvent dans la bouche des filles autour de moi. Et j’aimerais qu’il y en ait un peu plus pour montrer l’exemple.