L’élection présidentielle pour LES NULS

1- Il y a des méchants et des gros méchants qui dirigent le monde.

2- Les méchants sont riches et veulent devenir encore plus riches.

3- Les gros méchants pareil, mais, en plus, ils ont des armes et des terroristes.

4- Le peuple vote pour rien ou pour pas grand-chose.

5- Car chaque fois que le peuple vote, les méchants et les gros méchants s’en foutent et font tout le contraire.

6- Mais l’espoir fait vivre.

7- Et un peu de fric aussi pour aller au supermarché.

8- Donc, les deux grands arguments des campagnes électorales payées par les méchants et les gros méchants vont être : l’espoir et le fric pour les ploucs

9- En France, le plus intéressant, le plus intelligent est Asselineau. (Je dis ça pour que sa clique me foute la paix.)

10- Il y a ensuite Marine le Pen, qui dit, depuis des années, que l’immigration est une tuile et qui, grâce à Merkel, a vu ses vœux réalisés. Ce qui fait d’elle le Nostradamus contemporain.

11- Il y a ensuite Macronibus, appelé « sperme de zombie ». (Car il serait le fils caché grâce à une GPA, lors d’une tournante, de Hollande, Gattaz, Rothschild, BHL et Attali.)

12- Il y a ensuite Fillon qui fait partie de ces gens de droite qui mettent de l’argent à gauche ce qui prouve qu’ils n’ont aucune morale.

13- Il y a ensuite Hamon qui fait semblant d’être socialiste tout en faisant semblant d’être rebelle, mais qui est en fait pro-Hollande puisqu’ils ont le même coiffeur spécialiste de la moumoute du semi-chauve .

14- Il y a le communiste Mélenchon , fils naturel de Chavez et de Castro (autre GPA) mais pour qui la France a les yeux de Chimène ! (La France des ploucs évidemment.)

15- Comment voter et pour qui ?

16- Préférer une après-midi à la campagne est une option.

17- Les plus vicieux iront voter en écrivant sur leur bulletin de vote « Je suis à la campagne. »

18- Si on vote pour le Pen, on est facho.

19- Si on vote pour Macron, on est dingo.

20- Si on vote pour Fillon on est Zozo.

21- Si on vote pour Hamon on est un veau.

22- Si on vote pour Mélenchon on est ….

(A vous de remplir…)

23- Je signale aux indécis que BHL vient de déclarer sur Nord-presse, le grand media que recommande le décodex, qu’il quittera la France si Mélenchon est élu…

24- Je dis ça, j’ai rien dit…

25- …Oui…Difficile d’avoir la peau des méchants et des gros méchants…

26- Mais David a bien explosé Goliath, non ?

27- L’espoir est l’axe de l’univers.