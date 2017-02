L’Elysée, oui, mais pas pour n’importe qui

Dis-moi le fils de qui tu es, je te dirai si tu as des chances de devenir président de la République un jour. Si vous appartenez à une famille d’ouvriers, d’agriculteurs, d’employés, d’artisans commerçants, ou pire, si vos parents sont chômeurs, vos chances sont nulles. En clair, si vos ascendants font partie des 90% de Français qui composent la société, jamais vous n’atteindrez l’Elysée ! Dur, dur ! En revanche, si vous êtes fils de fonctionnaires, d’aristocrates, d’industriels ou de professions intellectuelles supérieures, vous pourrez y arriver !

Depuis 1965, année de la première élection présidentielle au suffrage universel, voulue par De Gaulle, sept citoyens ont atteint le sommet des Institutions de l’Etat. Le pouvoir des pouvoirs, dans le fastueux palais de l’Elysée. Pour tout politicien, le Graal qui vous fait monarque d’une république, le temps d’un ou deux mandats. De De Gaulle à Hollande, ils ont en commun de ne pas sortir de nulle part. Aucun n’est ou n’était vraiment d’extraction (d’origine) modeste, pas plus que ne le sont les actuels principaux prétendants au trône.

Sans tomber dans un ostracisme de mauvais goût, sont écartés de la possibilité d’accéder à la première magistrature les citoyens issus des forces vives de la nation, plus particulièrement certaines catégories sociales : les ouvriers et employés, les agriculteurs, les retraités, les artisans commerçants, les chômeurs. Si donc, un enfant est issu de ces classes sociales, ces chances sont réduites à néant, dans l’hypothèse d’un intérêt manifesté par lui de devenir le super-boss de la France. A ce palmarès des exclus de la compétition présidentielle, il faut ajouter les enfants issus des banlieues et les femmes. Ségolène Royal s’est cassée les dents à ce jeu-là !

De De Gaulle à Hollande, une élection réservée aux fils de bourgeois

Petit bourgeois, grand bourgeois, noble ou aristocrate, voici l’ascendance des hommes qui ont présidé la France de 1958 à 2017 :

De Gaulle : père fonctionnaire, puis enseignant (Henri de Gaulle)

Pompidou : père professeur d’espagnol (Léon Pompidou)

Giscard : père aristocrate, inspecteur des finances (Edmond Giscard)

Mitterrand : père chef de gare (Gilbert Mitterrand)

Chirac : père industriel (Abel Chirac)

Sarkozy : père aristocrate hongrois, publicitaire (Pal Sarközy de Nagy Bocsa)

Hollande : père médecin spécialiste ORL (Georges Hollande)

Les candidats à la prochaine élection présidentielle échappent-ils à ce constat d’un scrutin réservé aux enfants de bourgeois (petits ou grands) ? Pas Vraiment !

De Fillon à Marine Le Pen, en passant par Macron : enfants de l’argent

Ils ambitionnent de remporter le trophée, le 7 mai prochain. Malgré les turpitudes judiciaires pour Fillon et Le Pen, à qui l’on reproche d’avoir indûment abusé de l’argent public, ils demeurent, pour l’instant, dans le tableau final des possibles prétendants. Qui sont ou étaient leurs parents ? Un constat : ils ne dérogent pas vraiment à la règle.

Fillon : père notaire (Michel Fillon), mère professeur d’université (Anne Fillon)

Le Pen : père homme politique national fortuné (Jean-Marie Le Pen)

Macron : père médecin (Jean Michel Macron), mère médecin (Françoise Noguès)

Hamon : père ingénieur civil (François Hamon), mère secrétaire (Margot Kersivien)

Mélenchon : père receveur des postes (Georges Mélenchon), mère institutrice (Jeanine Bayona)

Ainsi donc, si vous avez la chance d’être né avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, comme Messieurs Macron ou Fillon, par exemple, vos chances de devenir président son réelles. Bien entendu, le parcours sera semé d’embûches, mais au moins pourrez-vous vous inscrire au départ de la fameuse course républicaine.

Quant aux autres, attendez la prochaine révolution française. Qui sait ?

Verdi

Mardi 28 février 2017