L’envi-rognement et les fossoyeurs en politique

A la mémoire de la militante écologiste, Claire Séverac, qui nous a quittés dernièrement.

Il est évident de prime abord que le titre de mon présent article relève d’une composition de mots à savoir de l’adjectif "envie" et du verbe "rogner" (de soustraire) pour signifier le désir de destruction plutôt inconscient de tout ce que l’Homme a de plus vital au monde et qui n’est autre que son environnement, lieu essentiel de son existence, de sa survie, ne pas se rendre compte de cette vérité indiscutable c’est se perdre en conjectures en se dirigeant inéluctablement vers la fin du règne Humain sur terre, tout en entraînant avec soi ce que Dieu nous a privilégié à en assurer voire assumer la responsabilité envers la faune et la flore, auquel on doit certainement rendre compte un jour, là ici bas ou dans l’au-delà.

Il va bien falloir revoir la copie de la gestion des affaires du monde, qui dans les temps actuels fonce à sa perte et coure vers la catastrophe, favorisé en cela par les nationalismes exacerbés et les égocentrismes dépassés de certains pays nantis dit "civilisés" ; la terre est un bien commun de l’humanité toute entière, elle se doit d’être préservée de la folie des grandeurs des Hommes. Toutes les politiques tatillonnes portant sur l’environnement se payeront cash en bien ou en mal, quoique la tendance soit à ce dernier. Les volontés de puissance acquises par force destructions massives démontrent bien l’inanité voire l’ignorance des hauts décideurs de ce monde ; dépenser des sommes colossales en vies humaines (qui n’ont de réel prix que pour leurs proches) et en matériel de guerre des plus destructeurs, ne peuvent qu’être mortels au plus valu de cette terre, qui font sa richesse, en l’occurrence la faune et la flore, c’est même contre productif puisqu’il est question de production et de productivité, cela constitue la preuve sine qua non de l’inintelligence de ces Hommes politiques, dont les promesses ne tiennent bon que le temps d’une élection, on en déchantera vite après peu ; il est à signaler que jamais guerre n’a résolu un problème, aussi jouir de la razzia de conquérants n’est qu’un instantané plus ou moins long d’un semblant de répit,et si les blessures physiques des vaincus se ferment, celles psychiques restent béantes quoiqu’on dise, les psychanalystes ne me démentiront pas, l’attente impatiente d’une revanche possible et fortement espérée est bien là, ce n’est qu’une question de temps.

Tous les ravages et agressions que la nature à subis et continue de subir (rognée jusqu’à l’os) faute d’une industrialisation anarchique et effrénée, toujours vorace en ressources énergétiques sans considérations aucunes des conséquences possibles (l’exemple de la déforestation de l’Amazonie est édifiant pour ainsi dire irresponsable, quant à celui du déversement des déchets nucléaires est encore plus criminel, dès lors que se sont les pays pauvres qui en payent la facture, caractérisée par de graves maladies tel le cancer, sans omettre celui du réchauffement de la planète, etc. La politique à tout va des puissances industrielles représentée par les pays du G8 qui s’épient en chiens de faïence n’est sûrement pas sérieuse pour divers raisons, pour ne citer que les premiers grands pollueurs qui se désolent et s’offusquent devant les derniers telles que la Chine ou l’Inde, alors que leur crime est immense, puisqu’ils en sont les initiateurs, à force de vouloir les copier le monde se dirige vers sa perte, ne pas le faire c’est laisser le champ libre aux spécialistes de la rapine, des hypocrites sans vergogne, ainsi le star top est donné, et dans la mêlé il y aura de la casse ; maintenant faire croire à une réduction de moitié des émanations de gaz d’ici 2050 (la bonne affaire), est un mensonge éhonté (parole d’Hommes politiques), pour la simple raison que beaucoup de facteurs ne sont pas pris en compte.

L’Amérique si puissante est au sommet de sa puissance, ne lui reste que le versant descendant qui n’est pas loin malgré ses résistances. Aussi vouloir s’accaparer les puits de pétrole du Moyen-Orient lui laisse espérer de sa suprématie, mais Russes, Chinois, Indiens, et enfin Iraniens (supposés "maillon faible") l’entendent-ils de cette oreille ? Le coup de poker menteur américain est à ses limites, à trop vouloir être gourmant, l’oncle SAM qui s’approche de la sénilité va se casser les dents, il va falloir s’attendre à une réaction de folie de sa part, seul ou par le biais de son lutin mais néanmoins conseillé "Israël", créature prodige, oh ! combien nuisible.

Une question me taraude l’esprit, à savoir si le pétrole n’existait pas qu’auraient fait les Hommes pour leur survie ? Les occidentaux sont outrés des rites sacrificiels de certaines sociétés païennes, mais ne le sont pas devant celle de la tauromachie, et plus grave encore celle de rivières de sang d’innocents pour le pétrole (Blood for oil) qui ne bénéficiera tout compte fait qu’à une caste de la trempe de Dick Cheney ou des Bush, alors que la grande majorité des citoyens de l’humanité sont écrasés par la famine ; l’ordre mondial américain est un désordre monumental qu’il va falloir déstabiliser (les solutions existent pourtant, a commencer par boycotter les produits finis américains, Gandhi nous a bien montrer la voie) ; dans toute cette histoire l’occident se veut être le seigneur des anneaux et le reste du monde des agneaux, un simple troupeau de panurge en somme.

Il est évident que des solutions de sauvetage du monde existent, mais cela ne peut se faire sans l’éradication de ce que je considère comme étant le problème N° 01 (et de loin) à savoir la "corruption morale" des Hommes, qui monnayent leurs services à des puissants de cette terre ; il va sans dire que les énergies éoliennes, hydriques, et solaires sont les ressources vitales de remplacement au pétrole, à condition de s’y intéresser et de se donner à fond pour l’exploitation optimale de celles-ci, paradoxalement les occidentaux insistent sur le pétrole alors que c’est une denrée périssable. Aussi, je ne vois derrière cet acharnement que des relents néo colonialistes qui risquent de nous ramener aux heures sombres de l’humanité, avec des politiques fascisantes nihilistes et liberticides.