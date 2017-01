L'épiphanie : voilà un mot plein de mystères et chargé d'histoire... Le mot "épiphaneia" remonte à la langue grecque où il désigne une apparition divine, parfois, aussi, le jour qui se lève et fait surgir la lumière.



Le terme a été, ensuite, adapté dans la religion chrétienne, il évoque la visite des rois mages venus célébrer la naissance du Messie et lui offrir des cadeaux somptueux : l'or, la myrrhe et l'encens.



La myrrhe, résine aromatique, baume cutané, symbole de vie, l'encens, résine aux senteurs divines, l'or si rare et précieux...

La myrrhe, l'encens, des mots mystérieux, emplis de poésie, suggèrent des trésors recherchés et prisés.



Melchior, Gaspard, Balthazar, venus d'Europe, d'Asie, d'Afrique rendent hommage au nouveau-né.

De nombreux tableaux représentent cette scène : peintures de Fra Angelico, Botticelli, fresques de Cappadoce, icônes byzantines, tant d'oeuvres qui suscitent l'imagination...

Les Rois Mages installés dans la crèche sont des personnages somptueusement vêtus d'habits et de brocarts colorés...

Mais, comme la fête de Noël, l'épiphanie est, à l'origine, une célébration païenne de la lumière...



Le mot rayonne : il symbolise, d'abord, une manifestation de la lumière qui renaît après le solstice d'hiver...



Labiale, fricative confèrent de la douceur à ce nom venu d'un lointain passé, douceur de la lumière qui s'annonce, douceur des jours qui grandissent et qui préparent un renouveau.



L'épiphanie remonte aux origines du monde : une envie de célébrer une forme de renaissance, un espoir attendu.



En ce début de l'hiver, quand les froids sont rudes et glacés, on aspire plus particulièrement à des horizons plus chaleureux. On guette, au fil du temps, la croissance des jours.



L'épiphanie renvoie, aussi, à l'enfance, à ce jour unique où l'on tirait les rois : de nos jours, la galette est devenu le quotidien de beaucoup de familles, au mois de janvier.



Mais, autrefois, on fêtait l'Epiphanie le 6 janvier : c'était un jour unique où l'on se réunissait devant la galette et où était élu le roi ou la reine de la fête.



En Provence, c'était une couronne des rois, garnie de fruits confits qui faisait office de galette... un rituel ancien qui s'est perpétué : les enfants sont invités à désigner le morceau de gâteau qui revient à chaque convive.



L'occasion de se réunir autour d'un dessert festif, l'occasion de couronner un roi ou une reine, celui ou celle qui a découvert la fève ou la petite figurine cachée dans la brioche...



Un rituel païen, malgré l'origine chrétienne de cette fête, un rituel sympathique, chaleureux...



Un rituel qui mérite d'être préservé, même si l'on n'est pas croyant...



Désormais, l'Epiphanie se fête souvent le premier dimanche qui suit le 1er janvier : cette année, le 8 de ce mois... dès aujourd'hui, nous allons, donc, guetter des clartés nouvelles...





Frédéric Mistral raconte, dans ses souvenirs d'enfance, cette merveilleuse rencontre de la lumière et des Rois mages. Les mères invitent les enfants à aller au devant de de ces Rois. On perçoit toute la naïveté et tout l'enthousiasme de la jeunesse :



"Et de courir, et de courir, à la rencontre des Rois

avec nos gâteaux, nos petites galettes, et les poignées de

foin pour les chameaux. Puis, le jour défaillait. Le soleil, obstrué par un

nuage énorme, s’évanouissait peu à peu. Les babils

folâtres calmaient un brin. La bise fraîchissait et les

plus courageux marchaient en retenant.

Tout à coup :

– Les voilà !

Un cri de joie folle partait de toutes les bouches... et

la magnificence de la pompe royale éblouissait nos

yeux. Un rejaillissement, un triomphe de couleurs

splendides, fastueuses, enflammait, embrasait la zone

du couchant ; de gros lambeaux de pourpre

flamboyaient ; et d’or et de rubis, une demi-couronne,

dardant un cercle de long rayons au ciel, illuminait

l’horizon.

– Les Rois ! les – Les Rois ! les Rois ! voyez leur couronne ! voyez

leurs manteaux ! voyez leurs drapeaux ! et leur

cavalerie et les chameaux qui viennent !

Et nous demeurions ébaubis... Mais bientôt cette

splendeur, mais bientôt cette gloire, dernière échappée

du soleil couchant, se fondait, s’éteignait peu à peu

dans les nues ; et, penauds, bouche béante, dans la

campagne sombre, nous nous trouvions tout seuls :

– Où ont passé les Rois ?

– Derrière la montagne.

La chevêche miaulait. La peur nous saisissait ; et,

dans le crépuscule, nous retournions confus, en

grignotant les gâteaux, les galettes et les figues, que

nous apportions pour les rois..."



Plus loin, l'auteur provençal évoque la crèche installée dans l'église :



"Nous autres, affolés, nous nous faufilions, entre les

jupons des femmes, jusques à la chapelle de la Nativité,

et là, suspendue sur l’autel, nous voyions la Belle

Étoile ! nous voyions les trois Rois Mages, en manteaux

rouge, jaune, et bleu, qui saluaient l’Enfant Jésus : le roi

Gaspard avec sa cassette d’or, le roi Melchior avec son

encensoir et le roi Balthazar avec son vase de myrrhe !

Nous admirions les charmants pages portant la queue de

leurs manteaux traînants ; puis, les chameaux bossus

qui élevaient la tête sur l’âne et le bœuf ; la Sainte

Vierge et saint Joseph ; puis, tout autour, sur une petite

montagne en papier barbouillé, les bergers, les bergères,

qui apportaient des fouaces, des paniers d’œufs, des

langes ; le meunier, chargé d’un sac de farine ; la bonne

vieille qui filait ; l’ébahi qui admirait ; le gagne-petit

qui remoulait ; l’hôtelier ahuri qui ouvrait sa fenêtre, et,

bref, tous les santons qui figurent à la Crèche. Mais

c’était le Roi Maure que nous regardions le plus."



Le texte de Mistral :



http://elg0002.free.fr/pdf/mistral_mes_origines.pdf

