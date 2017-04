L’épouvantail FN : à ceux qui hésitent à voter J.-L. Mélenchon à cause de M. Le Pen

De nombreux électeurs hésitent encore sur le choix du bulletin à mettre dans l'enveloppe dimanche prochain. Or une des raisons de cette hésitation, c'est la peur que la candidate du FN accède à la Présidence de la République. Considérons cette peur pour choisir en toute connaissance de cause.

Les candidats du Front National jouent depuis longtemps le rôle de repoussoir pour de nombreux candidats. Traditionnellement, le PS se satisfait d'un bon score d'un candidat FN au premier tour parce que celui-ci prend des voix à la droite ; tandis que la droite traditionnelle apprécie un fort vote FN, recrutant chez les mécontents, parce qu'elle espère reprendre ces voix de droite au deuxième tour. Et droite et PS confondus misent sur le fait que le Front National récupère un vote contestataire qui, sinon, pourrait aller à la « vraie » gauche.

Donc, la peur du FN, largement médiatisée, sert les intérêts de beaucoup de monde. On se souvient de l'élection de Jacques Chirac en 2002, et de la façon dont la mise en scène de ce risque a abouti à un vote plébiscitaire pour un candidat qui n'aurait pas, sans cela, suscité un tel engouement.

Mais toutes ces petites magouilles, cette peur largement relayée dans les médias, devrait trouver une limite dans une appréhension à peu prés saine du risque réel. Et pour cela, normalement, il y a les sondages.

Ne faisons pas ici le procès des sondages. Je suis la première à considérer qu'ils fonctionnent souvent comme des prophéties auto-réalisatrice, et que, si quelqu'un n'avait pas de scrupules à les manipuler, ils seraient le plus sûr moyen de faire accéder au pouvoir qui l'on veut.

Mais, pour le moment, ils sont là et envahissent le champ médiatique.

Or, pour cette élection présidentielle, que constate-t-on ? Qu'un jeune homme, jamais élu, n'ayant donc exercé aucun mandat électif, et qui était fort loin de faire partie des prétendants au trône, a très vite eu de bons scores dans les sondages, scores le plaçant rapidement comme le favori, avec M Le Pen.

Il a donc été désigné médiatiquement comme étant le seul à pouvoir battre de façon certaine la candidate du FN au second tour de l'élection présidentielle, surtout après que les deux vieux champions, A Juppé et N Sarkozy, soient sortis de la course. Et que les résultats des sondages de deuxième tour le montre effectivement gagnant contre M Le Pen.

Pendant des semaines, on a donc eu droit à cette présentation-là. Je me demandais bien quel score obtiendrait JL Mélenchon s'il était avec M Le Pen au deuxième tour, mais j'appris qu'il était convenu de ne donner pour le deuxième tour que les résultats des sondages concernant des candidats dont il était vraisemblable qu'ils puissent être élus. Et ceci, soi-disant, pour qu'un résultat favorable à un « petit » candidat ne lui fasse pas une publicité indue. Ah, parce que de ne parler que d'E Macron pour contrer M Le Pen au second tour ce n'est pas influencer le vote ?

Bref, depuis que la campagne du candidat de la France insoumise a des effets très positifs sur les intentions de vote, l'argument invoqué ne tient plus : nous avons donc, depuis peu, accès aux résultats des sondages de deuxième tour. On en trouve une liste, avec les résultats, sur Wikipedia, Wikipedia liste des sondages sur l'élection présidentielle française de 2017

Et, oh surprise, JL Mélenchon battrait M Le Pen au second tour (avec de 14% à 20% de voix plus) comme F Fillon le ferait ou E Macron.

La bulle était creuse. Le secret éventé : dans aucun des cas M Le Pen ne gagne au second tour.

Çà rassure. Oui, mais ça met en colère aussi. Samedi encore, quelqu'un qui est un insoumis de cœur hésitait devant moi, en se demandant s'il n'y avait pas un risque d'avoir M Le Pen élue à la Présidence de la République et s'il ne valait pas mieux voter Macron en se pinçant le nez...

Non, non et non. Vous votez Macron si vous êtes macroniste, si vous voulez que les banques soient soutenues et les grosses boîtes vendues à de grands groupes internationaux, si vous voulez que les lois de protection sociale et le code du travail soient modifiés dans le sens d'une diminution croissante, et rapide, de la protection du citoyen ou du travailleur. Vous votez Macron parce que vous croyez qu'il est « gentil » ou « bienveillant ». Vous votez pour lui parce que vous pensez que, bien qu'il vienne de chez Rothschild et qu'il défende les actionnaires, il serait de gauche (ce que je ne pense pas, cf "Macron, le candidat sans casserole") etc.

Mais, de grâce, ne votez pas pour lui parce qu'il serait un rempart contre M Le Pen : les trois premiers candidats sont des remparts contre la candidate du FN, même Fillon avec ses affaires...

Alors, votez pour la France insoumise, la Sixième République et le candidat qui porte le programme de L'avenir en commun, JL Mélenchon, si c'est votre préférence : c'est au premier tour que va se jouer l'élection présidentielle, et il n'y a aucune raison pour que ce soit la peur qui guide votre choix. La démocratie, c'est voter pour qui l'on veut comme représentant du peuple. C'est cela qui est utile et nécessaire. Le reste, c'est une mise en scène, type stratégie du choc, pour nous manipuler.

Bon vote !