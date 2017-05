L’Etrange Politique extérieure du Qatar

Les pays du CCG semblent ne pas croire le récit qatari que le site officiel de l'agence de presse a été piraté et que les déclarations offensives publiées sur le site Web de l'agence et qui ont été attribuées au Prince Tamim bin Hamad ont été les résultats du piratage. Les pays du Golfe insistent pour ignorer le déni officiel Qatari et traitent l'incident comme un événement confirmé. Les problèmes internationaux du Golfe se sont révélés cette fois et sont gérés différemment de l'héritage de ces relations historiques, même dans leurs crises les plus sévères. De nombreuses questions importantes ont été postées sur Internet et par les médias, à l'échelle régionale et internationale.

Malgré le refus officiel du Qatar de ces déclarations, les réaction publiques qataries depuis cet incident ont été surprenantes et non conformes à l'idée du déni. Ce comportement confirme la validité des déclarations et réfute le scénario du piratage. Il y a une campagne médiatique hostile lancée par les médias qataris contre les pays du CCG, alléguant qu'ils sont derrière la publication d'articles anti-Qatar dans les journaux américains.

Les félicitations du Qatar au président iranien Hassan Rouhani pour avoir remporté un deuxième mandat ne sont qu'un protocole qui n'a rien à voir avec la tension existante.

Les félicitations ont fait l'objet d'un appel téléphonique que les médias qataris ont tendance à mettre en évidence et à commercialiser le contenu d'une manière qui implique des connotations politiques, ce en quoi les médias qataris excellent. Les bulletins d'information qataris ont souligné les nouvelles de l'appel téléphonique révélant le Désir du Qatar de développer des relations avec Téhéran.

À ce mauvais moment, Doha annonce son désir de renforcer ses relations avec l'Iran. Cela ne signifie-t-il pas quelque chose ? Est-ce que les relations Qatariennes-Iraniennes ont besoin de plus de développement et de convergence pour que Doha exprime son désir en ce moment ?

Les relations entre les deux côtés sont fortes et proches. Il y a eu une réunion entre le ministre qatarien des Affaires étrangères et le général des gardes révolutionnaires Qasem Soleimani lors de la visite du ministre qatarien en Irak immédiatement après le Sommet islamique américain. Cette réunion suspecte a été révélée par le côté irakien et aurait pu passer inaperçue. L'Irak a cherché à se soustraire aux objectifs de cette réunion, en la révélant de peur d'être accusé de participation à des complots qui pourraient être tissés lors de cette réunion iranienne-qatarienne entre le ministre des Affaires étrangères et le chef d’une milice terroriste.

Nous ne remettrons pas en question la réunion du ministre qatarien avec Soleimani, et nous ne prétendons pas qu’elle traite de sujets douteux. Dans la politique et les relations internationales, il existe un principe de choisir correctement le moment, les décisions et les politiques, dont Qatar est bien conscient. L'appel téléphonique et la fuite du contenu de son texte provocateur n'étaient pas un acte ordinaire, mais un message clair confirmant le contenu des déclarations que Doha a affirmé avoir été fabriquées.

Ironiquement, Qatar se plaint aujourd'hui de la pression médiatique contre lui alors qu'il était le premier à utiliser les médias comme une puissance douce dans la guerre des 4ème et 5ème générations.

L’ampleur de ces déclarations sans vergogne exigeait une véritable réaction de Qatar. La négation de ces déclarations n'était pas suffisante, et des alternatives auraient pu être utilisées pour maintenir les relations du Qatar avec les pays du CCG. Cela valait une conférence de presse tenue par l'émir ou au moins son ministre des Affaires étrangères, non seulement pour nier l'incident mais pour clarifier la position du Qatar sur la controverse contenue dans cette déclaration.

La vision stratégique du Qatar sur ses relations avec le CCG et l'Iran dans cette situation particulière doit être remaniée. Doha veut rester présent dans les arènes de crises régionales, peut-être à cause de calculs par son leadership qui joue toujours avec l'incertain et préfère travailler seul.

Le Qatar est-il devenu prisonnier des Frères musulmans et de l'Iran et a peur de se retirer de ses positions en prévision de la publication de documents condamnant la situation du Qatar ces dernières années, en particulier en ce qui concerne les événements et les troubles dans les pays arabes comme l'Egypte, la Libye et la Syrie ?

Est-ce que Qatar est préoccupé par la fuite de documents liés au financement de groupes terroristes s’il prend le parti des pays du CCG contre le terrorisme et l'Iran ?

Le Qatar a-t-il équilibré ses intérêts stratégiques avec le CCG d'une part et avec l'Iran d'autre part ?

Le Qatar est-il convaincu que la survie de son régime dépend du soutien du terrorisme et des groupes terroristes ?

Il y a certainement beaucoup de secrets non révélés dans les relations et les plans régionaux du Qatar. Les dirigeants de Doha peuvent avoir l'air anxieux de la fuite de tout document lié à ces relations suspectes, préférant l'hostilité aux pays du CCG et risquer l'avenir de son peuple afin de maintenir son régime.

Je crois que ces choix ne garantissent pas la sécurité du régime au Qatar. Les organisations et les groupes qui complotent peuvent sacrifier leurs alliés Qatariens s'ils trouvent un accord attrayant avec d'autres sponsors dans l’Occident ou l’Orient. Si cela arrive, le Qatar aura tout perdu et n'aura pas d'ami ou d'allié.

Il y a certainement beaucoup plus de choses derrière les scènes de la politique qatarie, qui s'est plongée dans une situation difficile. Ce pourrait être la fin du rêve qatari de la réingénierie du Moyen-Orient.