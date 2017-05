Sortir de l'Euro : une courte perspective historique.

L'Euro avant l'Euro

En ces temps de discussion sur la sortie de l'Euro, il est peut-être utile de regarder un peu en arrière pour savoir d'où l'on vient. Sans dire que ça décide de là où l'on va, cela permet d'avoir un perspective historique et de s'inscrire dans la continuité. Et aussi, cela permet de se débarasser des paniques imposée : la Terre continuera de tourner.

1) la traité de Maastricht

l'€uro a été introduit avec le traité de Maastricht de 1992. Ce traité a aussi transformé la Communauté Economique Européenne (CEE) en Union Européenne (UE). C'est important de le souligner, car une "Communauté" est, légalement, un confédération, c'est-à-dire un groupement de territoires autonomes qui coopèrent, tandis qu'une "Union" est un groupement de territoires qui ont abdiqué de leur souveraineté vers cette Union qui, désormais, les représente vers l'extérieur. Pour autant, bien qu'ayant le nom d'Union, l'UE était resté légalement une confédération jusqu'au traité de Lisbonne qui instaura un président Européen et un ministre des affaires étrangères Européen. C'est seulement avec le traité de Lisbonne que l'Union Européenne est devenue réellement une fédération. L'appellation TCE était bien choisie, car il s'agissait réellement de la constitution d'un état fédéral, tandis que le traité de Lisbonne est vraiment une traitrise car il déguise une changement fondamental dans un texte incrémental.

Mais l'€uro-monnaie n'avait pas encore était complètement créée avec la traité de Maastricht, seulement les bases ont été jetées. D'ailleurs, à l'époque, la monnaie Européenne était une monnaie commune, pas (encore) unique, et s'appelait l'ECU : European Currency Unit (ou European Count Unit, je ne suis pas certain). Il s'agissait d'une monnaie virtuelle, comptable, qui n'avait d'autre existance que dans les livres de comptes (et pas livres de contes) des entreprises, banques, ministères... dont l'objectif était de simplifier la comptabilité des Européens.

L'objectif était de faire converger les méthodes comptables des différents pays, car, à cette époque, tous les pays avaient leur standards comptables. Un peu comme, à l'époque, tous les pays avaient leurs standards pour les prises électriques, et une machine achetée dans un pays nécéssitait un adaptateur pour pouvoir fonctionner dans un autre pays. Pour la comptabilité, les entreprises d'un pays comptaient les investissements et les amortissements et les salaires et les bénéfices et les taxations différemment, ce qui compliquait énormément la tâche du commerce intra-européen. La convergeance vers une comptabilité commune, à travers une unité de compte commune l'ECU, a favorisé le commerce intra-européen, et ce sont surtout les particuliers et les PME qui en ont bénéficié. En effet, les grosses multinationales et les banques avaient déjà tous les outils en place pour mener de comptabilités multiples, elles ne gagnaient donc pas beaucoup avec cette convergeance, tandis que les PME pouvaient désormais avoir 1 seule comptabilité, qui valait tout aussi bien pour leurs affaires nationales que pour leurs activités Européennes.

2) L'introduction de l'Euro le 1er janvier 2002

L'€uro a d'abord été introduit comme monnaie virtuelle en 1999, et comme monnaie vraie, fiduciaire, en 2002. C'est à cette date que l'Euro est passé de monnaie commune à monnaie unique, car il a remplacé toutes les autres monnaies nationales, qui ont cessé d'avoir cours légal.

Il est important de noter le glissement sémentique, que personne ne relève ni n'explique jamais :

nous sommes passés d'une Communauté Européenne vers une Union Européenne

nous sommes passés d'une confédération vers une fédération

npus sommes passés d'une monnaie commune vers une monnaie unique

Tout ceci est toujours appelé "Europe", et quand on se permet d'émettre des doutes sur ces organismes, on devient "Eurosceptique". Sans discuter du détail de quelle "Europe" on parle.

3) L'Union Monétaire Latine

Mais ce qu'on dit encore moins, c'est que cette idée de monnaie commune n'est pas nouvelle : en effet, le 23 décembre 1865, 4 pays (France, Belgique, Suisse, Italie), créent l'Union Monétaire Latine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_latine_(monnaie)). Cette fatalité du 23 décembre est d'ailleurs étrange : la FED a aussi été créée le 23 décembre (1913) !

L'objectif de cette Union Monétaire était de créer une monnaie commune - pas unique, commune - et ainsi de favoriser le commerce entre ces pays par une monnaie d'échange reconnue par tous ces pays. A l'époque, l'argent était basé sur l'étalon-or, il s'agissait donc de pièces d'or et d'argent, dont les plus célèbres sont le 20 Franc Napoléon et le 20 Franc Vreneli.

Cette Union Monétaire Latine prit fin à la 1ère guerre mondiale, même si elle ne fût abolie légalement qu'en 1927.

4) Le BitCoin et le Wörgl

BitCoin est une monnaie électronique inventée en 2008 par un inconnu qui est resté anonyme à ce jour. Le Wörgl est une monnaie locale (en fait, Wörgl est le nom du village, la monnaie s'appelait le Wära je crois) et fut utilisée avec succès dans les années 1930 pour surmonter l'effondrement financier de l'époque. Toutes les 2 sont des initiatives citoyennes indépendantes de banques centrales.

Pourquoi les citer ? C'est seulement pour prouver que la monnaie est un outil d'échange, qu'il s'en crée sans cesse, et que l'€uro n'est qu'une monnaie parmi d'autres et en acune façon un truc éternel et sans précédent dont la fin signifiera l'implosion de la civilisation.



5) et maintenant ?

D'après ce que nous venons de voir, les monnaies sont des entités comptables qui vont-et-viennent, qui n'ont pas de valeur intrinsèque, et leur valeur réside seulement dans l'acceptation par d'autres comme moyen d'échange. Ainsi donc, l'€uro dans sa forme actuelle aura une fin, un jour : dans 1 an, dans 10 ans ou dans 100 ans, l'€uro n'existera plus.

Toutes les jérémiades sur la fin de l'€uro ne sont donc que de la part de personnes qui, soit ont perdu les perspectives historiques de notre continent, soit ont un interêt caché dans sa continuation. Mais, en aucune façon, n'est-ce une question vitale : si on ne commerçait plus en Euros, on commercerait en autre-chose.

La vraie question est : cette monnaie "€uro", dans sa configuration actuelle - dominée par l'Allemagne et sans concurrence locale - est-elle le mieux adapté aux besoins actuels du continent Européen ? Et si la réponse est "non", quelle est la meilleure procédure pour s'en débarasser ?

Rappelons-nous les paroles de Jean-Paul II devant les manifestants de Solidarnösc : "N'ayez pas peur". Ou les paroles de Roosevelt : "Nous n'avons à craindre que la peur elle-même"