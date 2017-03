L’EUROMORT

Ne confondons pas CAUSE et CONSEQUENCE :

En effet, il est bon d’être précis et de se rappeler que la politique d’intervention non-conventionnelle de la BCE sur les marchés, débutée le 09 mars 2015 et qui concerne entre autres l’achat de dettes souveraines nationales (les obligations d’état ou PSPP en language BCE) s’articule et s’appuie sur le système SEBC (dans lequel BCE et BCN sont tout à la fois parties et constituants) et sont réparties dans les bilans des BCN (les banques centrales nationales). Il n’est donc pas anormal que ces dernières détiennent dans leur bilan une part significative de dettes de leur propre pays, chaque BCN étant appelée à intervenir « principalement sur son marché national » (https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/cadre-operationnel-de-la-politique-monetaire/les-mesures-non-conventionnelles/les-programmes-dachats-dactifs) dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.

Par contre cette politique « non-conventionnelle » a été actée par la BCE dans le but de prévenir les risques forts de déflation qui se faisaient jour dans l’économie européenne (https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/asset-purchase.fr) et (de manière inavouée) d’intervenir (les manipuler donc) sur les prix de marché de la dette souveraine des pays de la zone euro car les taux auquels les différents pays pouvaient se financer commençaient à faire le grand écart entre eux ! Or si les taux de financement des pays de la zone euro ne sont pas identiques c’est bien parce que les marchés considèrent qu’il existe un euro allemand différent d’un euro portugais ou italien, non ? Ce qui d’ailleurs apparaît comme une évidence puisque chacun de ces pays ayant une économie différente.

Bien sûr la BCE est toujours là à ce jour, mais ce qui fait l’objet de cet article (le financement au moins partiel des dettes souveraines par la BCE et les BCN ne constitue donc pas la cause de la mort de l’Euro, mais bien l’une des conséquences, en tant que monnaie unique, de son inadaptation au fonctionnement économique d’une Europe non intégrée politiquement. Et c’est bien ce point-là qui va causer la mort de l’Euro,à laquelle il ne manque maintenant plus que la date...

Certains annoncent ça depuis des années, voir à ce sujet par exemple : http://institutdeslibertes.org/reports/

Par contre vous devriez citer cet article d’un ancien cadre français de la BCE, Vincent Brousseau, dans votre blog, car il en connaît tous les mécanismes et a parfaitement envisagé et décrit les risques, pour la France, d’une implosion de l’Euro :

https://www.upr.fr/actualite/laveu-de-mario-draghi-montre-lurgence-de-sortir-de-leuro-vincent-brousseau