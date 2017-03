L’Europe est comme le portait de Dorian Gray, plus elle vieillit, plus elle semble jeune, et plus elle est laide

Vous connaissez sans doute ce roman d'Oscar Wilde, publié en 1890, qui parle d'un jeune homme ambitieux, qui passe un pacte avec le diable. Il formule le souhait qu'un tableau vieillisse à sa place pour pouvoir garder lui-même sa beauté d'adolescent. Pendant qu'il garde la beauté et l'apparence de la jeunesse, qu'il use de cruauté face à ses conquêtes, qu'il se vautre dans la luxure et la corruption, le tableau vieillit en révélant la noirceur de son âme. Montrant toujours une façade policée devant ses pairs, il court les bouges les plus infâmes de Londres, à la recherche de plaisirs de plus en plus raffinés. Il s'entoure d'objets rares et précieux, pierreries, parfums, tapisseries… Le tableau petit à petit s'enlaidit, à cause des signes de l'âge mais surtout des marques physiques du péché. Le jeune homme (qui n'en est plus vraiment un) est de plus en plus obsédé par le tableau, renonçant à ses résidences secondaires, inquiet dès qu'il le quitte. Il vient d'ailleurs souvent vérifier la dégradation physique du portrait, avec une certaine jouissance car il continue à ressembler, lui, au jeune homme innocent qu'il était encore peu auparavant, et cette apparence immarcescible à elle seule lui permet de démentir toutes les folles rumeurs qui courent à son sujet. Les choses se passent mal ensuite. Désespéré, Dorian enfonce dans le tableau un couteau dont il s'est servi pour tuer , espérant se délivrer du rappel constant de ses crimes. Un homme vieux et hideux est retrouvé mort en face du tableau, qui a retrouvé son aspect premier : un jeune homme d'une beauté incroyable, à l'innocence sans taches. (nombreuses citations empruntées à Wikipedia, qui en l'occurrence ne saurait mentir puisqu'il s'agit d'un roman. J'ai laissé immarcessible parce que j'adore les mots, surtout ceux que je ne connais pas : qui ne peut se flétrir : Gloire immarcescible).

Eh bien mes chers amis, voilà ce qu'est l'Europe.

Elle a l'apparence de la beauté et de la jeunesse éternelle.

Mais elle nage dans la corruption et vit sur le malheur des autres.

Elle réglemente quand il s'agit de nuire aux plus faibles, et déréglemente quand il s'agit de plaire aux puissants.

Elle piétine les constitutions de 28 pays, pour appliquer les règles d'une constitution non dite, non écrite en tant que telle, modifiable au gré des vents mais toujours poussée par les vents les plus mauvais, concoctée par 28 commissaires européens non élus, aux ordres d'une oligarchie (im)mondialiste sans scrupules.

Elle prétend imposer des traités mortifères, concédés à une puissance étrangère qui ne vit que par et pour le crime, les Etats-Unis d'Amérique, qui n'ont d'autre but que le profit, quitte à introduire dans notre alimentation des produits qui ne peuvent que nous tuer à petit feu, OGM et pesticides.

Elle prétend nous imposer au travers des GOPE, les grandes orientations de la politique européenne, tout ce que des générations de français ont combattu au nom de la protection des plus faibles et des plus démunis

Elle impose de gommer de nos pratiques et de nos lois tout ce qui a trait à la protection des travailleurs, avec un smig revu à la baisse, des heures supplémentaires sans supplément de salaire, un âge de la retraite en constante progression et des retraites en constante régression.

Par son obéissance sans restriction à une puissance étrangère et son bras armé l'OTAN, qui ne vit que de et par la guerre, elle nous entraîne dans des conflits infâmes, réduisant des pays souverains en des champs de ruines, et nous faisant haïr de populations entières qui avaient jusqu'ici une vénération (pas forcément méritée) pour nous..

Elle nous impose, par pure obéissance au véritable maître du jeu, l'Amérique, des sanctions économiques contre un pays qui a la faiblesse de nous aimer malgré tout, la Russie, qui n'a fait que protéger sans violence une population russophone de Crimée qui avait tout à craindre d'une Ukraine de Kiev nazifiée avec le concours d'ONG américaines financées par Soros, et qui s'est mobilisée par un vote sans appel pour obtenir la protection du seul pays en mesure de le faire

Enfin cette Europe nous impose un Euro qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nous, et qui ne favorise qu'une seule nation au sein de l'Europe, l'Allemagne. Imposer une monnaie unique à des pays présentant autant de différences de puissance que la Grèce et l'Allemagne est une véritable forfaiture. Cette monnaie que ni nous ni aucun des 27 victimes de cette aberration ne pouvons moduler en fonction des intérêts du moment permet des délocalisations rentables, nuit à notre compétitivité et favorise inéluctablement le chômage.

Certaines réglementations permettant l'emploi de main d'oeuvre étrangère au tarif français mais en appliquant la législation sociale des pays d'origine privent des centaines de milliers de français d'un emploi qui pourtant ne manquerait pas.

La libre circulation des capitaux imposée par Bruxelles facilite grandement les délocalisations et augmente ainsi le chômage.

Cette Europe qui devait symboliser la paix nous a entraîné dans des guerres ignobles, de la Libye à la Syrie, du Kosovo à l'Ukraine.

En bref, aucune des promesses de l'Europe n'a été tenue.

Que nous a-t-elle apporté ? Rien.

Qu'est-elle en train de nous prendre ? Tout. Tout ce qui faisait notre richesse et notre bonheur.

Cette Europe est laide, sous des apparences flatteuses. Elle est comme le portrait de Dorian Gray, la laideur personnifiée, celle qui n'apparaît pas encore au grand jour mais qui est bien réelle. C'était un pacte avec le diable, mais la vérité sur ce contrat de dupes est en train d'apparaître aux yeux du monde .

Face à ce constat qu'il a fait il y a dix ans, un homme seul s'est dressé, au milieu du mépris et des quolibets, et dans le plus grand silence médiatique.

Il a patiemment parcouru la France entière pendant dix ans, donnant 480 conférences à des auditoires de parfois moins de 50 personnes, pour informer les français du constat dont je viens de donner les éléments essentiels. On peut en connaitre le contenu au travers de 25 conférences consultables en ligne, qui en font le programme le plus complet présenté aux français depuis des lustres.

https://www.upr.fr/conferences

Bien qu'enchaîné dans un véritable cachot médiatique, il a réussi à convaincre 524 maires de France (à ce jour) de lui permettre d'exposer ses vues aux Français pendant la campagne présidentielle de 2017. L'Union Populaire Républicaine est classée dans la rubrique divers, c'est à dire ni de droite ni de gauche ni du centre par les pouvoirs publics.

Ce rassemblement ne demande pas aux Français d'où ils viennent mais où ils veulent aller.

Depuis que cette candidature a été mise à la lumière et tirée du boisseau, les adhésions à l'UPR sont montées en flèche, passant e 30 par jour à plus de 200, et 400 certains jours. L'UPR compte à cette heure 17767 adhérents, et se rapproche du Parti Socialiste qui n'en compterait pas plus de 20.000.

Il s'agit 'un véritable phénomène sociétal, une prise de conscience généralisée qui effraie terriblement l'oligarchie et les traîtres au pouvoir.

Cinq autres candidats sont en lice (si on excepte Nathalie Arthaud dont les chances sont infimes).

Tous ces candidats sont interchangeables, dans la mesure où, restant prisonniers des traités de l'UE, ils n'auront d'autre choix que 'adopter sans concession les GOPE, les grandes orientations de la politique européenne, véritable diktat imposé à tous les gouvernements européens et dont les lois scélérates Macron et El Khomri, tant décriées, ne sont que l'application.

80% des lois française sont maintenant la simple application des GOPE. Les 20% restants concernent la couleur de la moquette.

Cependant deux candidats, flairant la bonne affaire, se sont progressivement rapprochés des thèses d'Asselineau.

L'une d'elle est parfaitement infréquentable pour un citoyen de coeur.

Mais tous deux laissent envisager la possibilité de renégocier les traités européens. Tsipras s'y est essayé en Grèce et on sait ce qu'il en est advenu.

Car la renégociation est une chose impossible, en ce qu'elle demande l'accord de 28 représentants des pays questionnés ainsi que celui des 28 parlements concernés, qui devraient se plier aux desiderata d'un seul d'entre eux. Or chacun sait qu'ils ont tous des intérêts divergents, ce qui la rend la chose strictement impossible.

Ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils envisagent tous deux d'organiser un référendum, et on sait ce qu'il est advenu de celui de 2005, piétiné dans les deux ans par le parlement français par la signature du traité de Lisbonne , malgré 55% d'opposition. Aucune raison qu'il en soit autrement cette fois.

François Asselineau est beaucoup plus clair à ce sujet. En cas 'élection, qui vaut référendum, il convoquera immédiatement les représentants des 27 pays membres pour leur signifier le retrait de la France de l'Union Européenne à compter du jour-dit.

La sortie effective, sans tergiversations inutiles prendrait effet dans un délai de 6 Mois (et de toutes façons, au pire, après deux ans comme le stipule l'article 50 du TUE).

Voilà, vous avez maintenant les cartes en main, et il faut vous décider : ou bien une des 5 potiches interchangeables, ou bien le seul candidat qui vous propose de retrouver votre liberté et notre indépendance nationale.

Maintenant, vous allez écouter soigneusement François Asselineau, puisqu'en tant que candidat officiel il doit disposer du même temps de parole que les autres, et comparer son discours aux pitreries des autres candidats, les costumes de Fillon n'étant la vitrine flagrante du néant absolu qu'on ne peut qu'en attendre.

J'en appelle en particulier aux abstentionnistes, qui ne sont pas de mauvais Français, mais qui ne pensaient plus pouvoir attendre quoique ce soit d'un homme politique Français.

Qu'ils se lèvent avec nous pour dire haut et fort que c'en est assez, en votant François Asslineau.