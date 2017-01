L’Europe et l’évasion fiscale des multinationales

Bonjour Eliane,

« L’Europe ne devrait plus tolérer l’existence d’entités opaques ou anonymes »

— fin de citation —

Personnellement je ne crois pas que l’UE (la commission européenne) s’attaque sérieusement au problème de l’évasion fiscale des multinationales et aux système des paradis fiscaux !

La commission européenne ne représente pas l’intérêt général des européens mais l’intérêt privées, celles des multinationales et du monde de la finance. Le fonctionnement des instances européennes est profondément anti-démocratique !

L’oligarchie financière qui contrôle les hommes politiques notamment la commission européenne, ainsi les grands médias, ne se tirera pas une balle dans leur propre pied !

A l’automne 2015, l’ONG allemande LobbyControl et l’organisation anti-lobbies Corporate Europe Observatory (CEO) ont publié une étude commune sur les étranges occupations de certains anciens politiciens ou fonctionnaires de l’UE. Bilan : un an après la mise en place de la nouvelle Commission, un tiers des anciens commissaires se trouvent aujourd’hui dans des positions discutables dans le secteur privé.

Le TUE et le TFUE sont des traitées qui ont été rédigé par des juristes, représentants du monde de la finance, pour favoriser / (nous) imposer les intérêts des mouvances ultra-libérales (monde de la finance et multinationales).

https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2010/11/UE-escroquerie-12mai2016-WEB_V2.pdf

Vous écrivez entre autres :

« D’autre part les règles de l’union demandent l’unanimité des 28 États membres avant qu’une décision finale ne soit adoptée en matière de fiscalité. »

— fin de citation —

L’utopie de pouvoir changer l’Europe

https://www.youtube.com/watch?v=UPpXKtSJcRI

Les paradis fiscaux au cœur de la mondialisation



Les paradis fiscaux jouent un rôle essentiel dans les flux bancaires internationaux, mais aussi dans les stratégies d’investissement international des firmes. Loin de l’image des petites îles ensoleillées, ces paradis tiennent d’abord aux activités des Etats les plus puissants.

Les paradis fiscaux ne facilitent pas seulement les magouilles financières, ils sont au centre des stratégies des firmes et des flux bancaires internationaux.

En 2005, les îles Vierges britanniques ont plus investi en Chine que le Japon ou les États-Unis. L’île Maurice était, et de loin, le premier investisseur en Inde. Ces petits territoires ne se sont pourtant pas réveillés un beau matin à la tête de multinationales puissantes prêtes à conquérir le monde ! En fait, les entreprises des pays industrialisés et des pays émergents se servent des paradis fiscaux pour y établir des filiales qui vont aller investir ailleurs : peu taxées par définition, ce sont elles qui enregistreront les profits, tandis que leurs propres filiales dans les pays de destination finale, plus taxées, en feront peu.

http://www.alternatives-economiques.fr/les-paradis-fiscaux—piliers-du-cap_fr_art__24148.html