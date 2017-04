L’exaltation du MOI...

Quand j’ai atterri il y a 5 ans sur mon ile il y avait pas de smartphone.

Maintenant c’est devenu un pays de zombiphones aussi.

Il y a des gens originaires du pays quand ils reviennent au bout de quelques années ne reconnaissent plus leur pays, il a perdu beaucoup de sa convivialité, merci au smartphone et à fèces de bouc.

Ca a basculé en 2-3 ans, c’est plus voyant ou repérable les changements.

Quand localement on me demande mon compte fèces de bouc, je réponds ’’appelles moi imbécile pendant que tu y es’’ comme je suis assez bien vu localement et écouté ça fait réfléchir.

Mettez des smartphones et un accès à facebook dans un paradis, les égos vont rapidement grandir et ce sera un ex paradis.

Cela dit j’ai un compte facebook qui me sert une fois par an pour faire une enquête pour une amie journalisme, à 60-80% ça vaut les outils du NSA, en Amérique latine ils étalent leur vie c’est incroyable.

J’ai même réussi à reconstituer des habitudes d’un fils de dictateur qui est pourtant assez discret.

Le mardi soir il va souvent manger dans un restaurant de la marina de Miami, il y a des photos de lui dans l’album du resto, elle n’est pas nominative soit mais ses amis sont moins discrets.

Pour avoir facebook en mode indiscret il faut mettre anglais US dans la langue et on a accès à beaucoup de choses dont les likes qui sont très révélateurs.

Si le réseau n’est pas trop important avec FREEPLANE on fait un schéma relationnel sinon sous R il y a des algorithmes qui font bien leur boulot.

Exaltation du moi ou démontrer qu’on est un veau parmi des veaux ?

Des esclaves je les préfère avec un moi surdimensionné qu’avec de la solidarité, on en fait ce que l’on veut. Et en plus vu qu’ils s’étalent je les connais mieux qu’ils se connaissent, du moins les faiblesses, les points forts c’est assez rare en général sur facebook.