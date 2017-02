L’hallali : par delà le retrait de Fillon, la solution d’un véritable « plan B ». Baroin, Pécresse ou...

« Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser » Marlon Brando, Le Parrain (1972) "Quinze jours ? Mais nous n’avons plus une minute à perdre dans cette campagne !" Georges Fenech, député LR du Rhône – 01/02/2017

Le député Georges Fenech, soutien de M. Sarkozy, jugeant que le résultat des primaires était « aujourd'hui caduc » et considérant le désastre de la candidature Fillon a donc appelé l'ex-Premier ministre à se retirer en même temps que M.Philippe Gosselin, partisan de l'autre ex-Premier ministre Alain Juppé, a prié ce dernier de se préparer envisager la relève et le recours.

La droite qui est coincée, acculée, réalise donc froidement que son candidat naturel est désormais devenu un boulet et à tout le moins la bombe à retardement qui risque fort de lui faire échapper l'opportunité de revenir au pouvoir en 2017.

L'hallali n'est pas loin, même si sous l'apparence d'un geste magnanime E. Macron, (adversaire et miroir de F. Fillon , en réalité), mystérieusement épargné par ce qui aurait pu (aurait dû ?) déboucher sur une enquête le concernant (les 120000 euros de « frais de bouche » de Bercy dépensés alors qu'il était ministre), a déclaré sans ciller vouloir « refuser de participer à l'« hallali » dont est la cible le candidat de droite ». La tartufferie est sans limites.

I- Calcul ?

Insistant sur le fait que son adversaire du moment ne « devait pas parler de calomnie, de complot », mais devait « pouvoir s'expliquer devant les Français sur ce qui relève de ce débat démocratique et ce qui relève des questions plutôt morales ou éthiques » , qu'il devait en outre « être entendu par les juges sur ce qui relève du judiciaire » , M. Macron a insisté sur le fait que son « souhait (était) de pouvoir débattre au fond (...) avec François Fillon ». « Je ne suis pas là pour participer à un débat qui est autre ».

La manœuvre est habile face à un concurrent désormais enlisé dans une affaire qui risque fort de signifier à court comme à long terme la fin du rêve présidentiel de M. Fillon avec une sortie de route qui laisse en l'état un électorat désormais désemparé, fluctuant, cherchant qui rallier et qui voit bien que ses représentants ne savent plus quoi faire.

Il y a là en effet un essaim complètement perdu, en deshérence, qui cherche une nouvelle reine et une nouvelle ruche et qu'un habile coup de filet lancé par un chasseur qui ratisse à tout-va pourrait bien capturer pour partie sinon entièrement.

D'où cette autre déclaration moins sybilline qu'il n'y paraît : « L'offre politique que je construis depuis avril 2016 consiste à rassembler (...) la sociale-démocratie, l'écologie réaliste, les radicaux de gauche et de droite et le gaullisme social, et la droite orléaniste, et le centre-droit européen », a ainsi déclaré M. Macron à l'adresse de tous ceux qui, susceptibles de rallier en désespoir de cause son panache, verraient bien avec lui la valeur montante susceptible d'incarner la relève ainsi qu'un « programme de libéralisme économique -bis » après le pénible incident de l'explosion en vol de F. Fillon. « Follow the Money... »

II-Ultimes manœuvres

M. Fillon a demandé aux parlementaires de son camp de « tenir 15 jours » derrière lui, en pariant sur les résultats favorables de l'enquête ouverte par le parquet financier de Paris. Le délai est trop long, l'heure tourne et l'on sent bien, comme dans le Livre de la Jungle, que le Grand Conseil s'interroge sur la légitimité d'Akela...

« Cette affaire on sait d'où elle vient. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la gauche », a tenté M. Fillon, évoquant même un « coup d'Etat institutionnel », selon des propos rapportés par des participants d'une réunion tenue à huis clos à son QG de campagne mis dont les propos alarmistes ont filtré (cf. infra).

Hélas, l'entourage du président François Hollande a aussitôt répliqué que « le seul pouvoir, en l'occurrence, c'est celui de la justice, qu'on doit laisser travailler, et les seules exigences sont celles de la transparence et de l'exemplarité ». Pas pour tout le monde, manifestement.La duplicité se porte bien.

La droite réunit donc le dernier carré derrière son candidat mais le mal progresse, au point qu'un proche aurait déclaré, marquant une évidence : « Fillon est mort. Son ADN, c'était la probité. Tout s'effondre ».

III- Echappatoire et issue de secours ?

F.Fillon s'est en réalité littéralement piégé lui-même car il a, par naïveté, manque de professionnalisme dans ses réactions, déçu sinon trompé l'appareil oligarchique qui a misé sur lui et qui, après avoir constaté qu'il n'était décidément plus à la hauteur de l'enjeu politique et économique a décidé de l'abandonner après l'avoir chassé du troupeau.

La réalité est que F. Fillon met en danger la réélection de centaines de parlementaires et sa défaite, désormais possible, obère les intérêts comme le destin personnel et professionnel de beaucoup de gens.

La seule échappatoire qui lui permettrait de renouer avec les valeurs dont il se réclame sûrement avec une réelle sincérité et qui sont sociologiquement et moralement plus que respectables et de tenter de renouer avec le capital de confiance de l'électorat qui l'a investi, serait de reconnaître immédiatement (coup d'éclat qui honorerait l'intéressé) qu'il a péché par maladresse insigne, proposer de rembourser le trop-perçu de ce qu'il a reçu (sommes qui lui seront de toute manière réclamées si sa culpabilité est retenue, s'agissant de fonds publics), s'engager fermement à donner un coup de pied dans la fourmilière des prébendes et avantages occultes dont profite tout l'arc politique au point de révulser et fâcher la France entière et surtout – révolution majeure – , dénoncer les très dangereux et discrets alliés et commanditaires que représente une nomenklatura, cette oligarchie politique et économique qui travaille dans l'ombre et est précisément désormais à la manœuvre pour mener désormais E. Macron à la tête du pays.

Il ya urgence car s'agissant de la suite, la réponse est peut-être déjà sur internet. En effet, plusieurs sites d'éventuels candidats ont été déposés ces derniers jours avec une formulation suggérant une candidature à l'élection présidentielle 2017. On retrouve baroin2017.fr, bertrand2017.fr, wauquiez2017.fr.

IV- La solution

La fenêtre politique se referme tout comme le singulier alignement des planètes qui - l'avenir le dira peut-être -, aurait pu permettre à F. Fillon d'arriver intact dans le combat électoral pour la Présidence de la République. Alors quel autre choix en catastrophe ? F. Baroin. V. Pécresse ? Pourquoi pas ?

Pour autant il existerait – et la remarque est d'importance –, une autre solution qui permettrait à la droite de recouvrer le terrain perdu : faire appel à la société civile, hors sérail partisan, à un candidat réellement providentiel dont l'offre serait inconditionnellement agréée et qui bénéficierait du soutien indéfectible de la formation politique.Un dirigeant de transition en quelque sorte, comme en recrutent les entreprises qui ont besoin d'un air frais et d'un pouvoir extérieur pour s'affermir et repartir sur de bonnes bases.

L'idée est séduisante, réaliste, réalisable sans délai. Encore faudrait-il que ceux qui pourraient la retenir aient l'intelligence de comprendre l'enjeu, de s'effacer, d'apporter leur appui et soutien inconditionnel, sans aucune prétention ni dessein caché et de reconnaître que, quoiqu'il puisse advenir, la partie est désormais finie pour eux.

Pourquoi en effet ne pas laisser les commandes à un outsider de talent, capable de s'imposer et de terrasser l'adversaire, et qui n'aurait en vue - ce que chacun a complètement oublié -, qu'un seul et suprême intérêt : celui de la France ?

Nul doute que tout un immense électorat, y compris celui des abstentionnistes, découvrirait alors une raison comme un motif solide de confier son suffrage à un candidat réellement nouveau qui serait jugé sur sa réelle capacité à vider le marécage, nettoyer les écuries d'Augias. Un "drain the swamp" en France... en trois mois. Question de volonté.Sans état d'âme.

500 parrainages et dix millions d'électeurs suffiraient.

