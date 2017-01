L’heure des bilans

Bonjour libertad14

« Il faut privilégier des hommes intègres et défenseurs du peuple. L’avenir de notre nation, l’amélioration de nos emplois, de notre vie dépendent de nous, de ce que nous voterons »





Faisons comme l’ARS (ex DDASS), un état des lieux, une évaluation, on dégage alors les besoins et établissons un cahier des charges des actions à mener, et puis on fait un ’appel d’offre’, et c’est celui qui se rapproche le plus du projet qui sera élu. ALORS QUAND COMMENCE-T-ON ?.