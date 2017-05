L’Histoire des EAU et du Yémen

Le discours sur la relation entre les Émirats arabes unis et le Yémen est une histoire ancienne qui n'a pas commencé avec l'Opération Tempête décisive, comme l'ont prétendu certains rapports médiatiques de l'Organisation des Frères musulmans.

Depuis la création des Emirats Arabes Unis par le chef fondateur le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le Yémen a eu une relation historique étroite avec les Émirats arabes unis. Le Yémen avait une position spéciale et exceptionnelle pour les Emirats. Si l'insurrection des Houthis était arrivée à son époque, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan aurait adopté la politique actuellement adoptée par les dirigeants des Émirats arabes unis envers le Yémen, dirigé par Son Altesse le Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU. L'homme qui a ordonné la reconstruction du barrage historique de Marib en 1986 et a agi pour que la vie revienne dans cette région historique, ne négligerait pas l'injustice et l'agression des Houthis et des milices de Saleh au Yémen.

La direction émiratie s'occupe de ses citoyens et fournit tous les moyens de sécurité, de bonheur, de prospérité et ne sacrifiera pas une seule vie émiratie au Yémen si cela ne valait pas la peine - si ce n'était pas au centre des valeurs et des principes de la direction des EAU gens. De nombreux Emiratis ont donné leur vie, conscients que c'est un noble devoir d'aider les gens du Yémen.

Les sceptiques des intentions des EAU ont oublié que le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a ordonné de reconstruire le barrage de Marib pour fournir de l'eau et de l'électricité à la région de Sanaa et Marib. Il avait en effet un ordre du jour pour cela, mais c’était un ordre du jour humanitaire et national : pour que le Yémen reste arabe. Cet ordre du jour a été poursuivi par un dirigeant historique patriotique qui représentait l'arabisme, de même que ses fils, mais seuls les marchands de haine et les ignorants doutent de leurs nobles intentions.

Le fait que les Émirats soutiennent le peuple yéménite n'est pas discutable.

Entre avril 2015 et mars 2017, les Émirats arabes unis ont fourni au peuple yéménite un total d'environ 7,3 milliards de dirhams (2 milliards de dollars), pour 10 millions de Yéménites, dont 4 millions d'enfants. Mais comme d'habitude, certaines personnes qui ne quittent jamais leur chambre d'hôtel chic interrogent les intentions des Émirats arabes unis qui ont effectivement fait don de 2 milliards de dollars.

L'objectif stratégique des UAE est de ramener le Yémen à son peuple et de confronter les plans coloniaux iraniens conçus par les mollahs de Qom.

L'objectif stratégique des EAU est de sauver les enfants et les jeunes du Yémen d'un futur sombre.

Le Yémen est un pilier essentiel de la sécurité nationale des pays du CCG et sa protection est une partie intégrante de la protection de la sécurité nationale. Cependant, un tel objectif stratégique inquiète certains traîtres à la recherche de gains.

Le leadership judicieux des Émirats arabes unis ne reculera pas de sa position constante au Yémen, sous l’influence de la propagande et des soupçons malveillants dans vos médias. Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le Prince héritier d'Abu Dhabi et le Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, a déclaré franchement que la poursuite des milices de coup d'État qui ont causé la destruction et la corruption au Yémen est un but que nous ne devons pas abandonner. « Le peuple des Emirats Arabes Unis a l'intention d'arrêter l'injustice et l'oppression au Yémen ».

Les Émirats arabes unis croient fermement dans sa mission patriotique au Yémen, et il existe un soutien populaire et une conscience profonde de l'importance de se tenir au Yémen. Certains devront lire l'histoire des Émirats arabes unis et du Yémen dès le début au lieu de répandre des allégations et de faux récits. Les héros de nos forces armées au Yémen au sein de l'Alliance arabe accomplissent une mission nationale dans laquelle ils croient pleinement. Notre peuple soutient notre leadership judicieux avec toute sa force et sa détermination, et les valeurs qu'ils défendent continueront à exister tant que Les Emirats sont unis.

La sécurité du Yémen fait partie intégrante de la sécurité des EAU. Nous voulons que les Yéménites jouissent de leur sécurité et de leur stabilité et prennent le contrôle de leur Etat, et ne soient pas soumis aux caprices des agents de Qom et des dirigeants du terrorisme. Un Yémen fort est un GCC fort, mais les conspirateurs veulent nous sortir du Yémen pour le contrôler de la même manière qu'ils ont essayé avant. Malgré cela, la coalition arabe, dirigée par le Royaume d'Arabie Saoudite, ne cèdera pas le terrain avant que la sécurité ne soit restaurée au Yémen.

Les rôles et la contribution des EAU au développement dans plusieurs pays, non seulement le Yémen, est clair pour tous. Les Emirats de paix et de coexistence ne peuvent jamais faire appel ou défendre des conspirations. Son véritable objectif est le bien-être des gens.