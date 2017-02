L’horreur n’est pas économique, elle est politique

Salut à toi..

l’horreur est humaine , humain qui fait des lois...la loi du plus mensonger, du plus vaniteux, du plus déments, du plus taré , du plus pervers narcissique , du plus en souffrance aussi donc etc .... !! cela vient de notre cerveau qui dysfonctionne depuis genre 3 à 5000 voir +++ ans selon le degré de mensonge de l’histoire qui est énorme..je le sais par expériences non transmissibles aux autres, ce qui fait que je suis peut être dément dans le sens médical...peut être pas

nous fumes nécessairement intelligents à nos débuts qui sont totalement ignorés, à moins de croire aux balivernes racontées par nos menteurs de profession qui dirigent...par la violence , par la récompense...tout le monde sait çà, ce qui indique bien que de savoir cela n’est pas du tout le moteur d’un changement radical ..mais pourquoi donc ??

parce que cette connaissance est totalement superficielle,superficielle non pas dans le sens pas bien du tout mais dans le sens voila ce qu’elle fait.. ,ne concerne que la partie superficielle de ce qui nous reste en marche dans notre cerveau, la pensée analytique , partie tout à fait valable et absolument vitale pour la vie superficielle mais vitale donc de tous les jours au niveau physique , manger, dormir, boire, s’abriter, se déplacer etc ....mais qui n’a pas vocation à aller au delà..

ah !!!! bon on fait quoi..ben rien que la même chose que depuis 3000 ans c’est à dire que je refuse de cooperer et de partager équitablement , et que de toutes façons on est vraiment occupé car là , nous les esclaves volontaires, volontaires car on le devient en refusant de cooperer et en déléguant sa vie au maître ,on va aller choisir le représentant du maître..

Ainsi l’horreur vient de nos cerveaux, plus exactement de la pensée analytique qui est un programme qui comprends la mémoire quelque elle soit , l’analyse de cette mémoire processus pousser par le désir aléatoire à atteindre et le désir de bien faire etc , la planification du futur , etc où merde zut bordel, la pensée rencontre l’inconnue qu’est la mort qui dit ceci à la pensée : ne cherche pas la continuité car tu y vois la mort, la fin, que tu ne peux enregistrer , tu n’as pas de capacités avec l’inconnu donc avec la mort..tu ne peux que analyser ce que tu connais qui est mémorisé y compris la mémoire de ton futur idéal , elle qui ne peut que analyser ce qu’elle a déjà mémorisé...

la pensée n’est pas programmée ( par qui, par quoi ?) pour rencontrer l’inconnu et va à ce moment commettre la faute majeure, elle va transformer ce qu’elle ne connaît pas, ce qui lui est inconnu , en quelque chose qui lui sera connu, elle va créer une illusion mentale qui n’est pas réel sauf que cela a le goût du réel pour la pensée ce qui est normal car c’est un outil conceptuel qui ne sait pas qu’il est un outil , il se voit en tant que être humain ,elle va donc créer une illusion mentale mémorisée qu’elle va analyser ....et là çà y est on a quitté le monde réel pour l’illusion...

alors que si la pensée n’agit pas DU TOUT en présence de l’inconnu, cela va ouvrir nos autres capacités aujourd’hui endormies sauf exceptions, moments d’exception comme aussi les dites NDE ou EMI ..capacités que nous avons tous..L’Origine n’est pas comme nous..enfin tels que nous sommes devenus . voir ici..

Pour apprendre cela nous avons très jeune des moyens que L’Origine a inclus en nous tous...la sensation que l’on appelle souffrance ’ dukkha chez les pseudo bouddhistes, le bouddha n’était pas bouddhiste, notion qui est plus juste et complet que le mot souffrance) que la pensée ne peut résoudre, elle peut juste essayer de fuir, mais je ne peu me fuir moi même donc cela ne marche jamais..

souffrance il y a , ceci doit être résolu mais la pensée essaye de fuir en ne la vivant pas ce qui est impossible car la pensée est la souffrance , la souffrance ne va alors plus jouer son rôle de symptôme d’erreur et de catalyseur qui doit à sa manière ouvrir comme elle l’entends car je n’a aucune prise dessus, nos autres capacités... qui ne sont pas analytiques, marchent elles aussi toutes seules etc..elle sont naturellement consciente en profondeur de l’unité de la vie...elles en reçoivent + ou - , parfois , des messages au delà de l’humain issus de ??? , cela procure des états de contentement absolu sans rien chercher, si je cherche je ne trouve que mes désirs , des moments ou la question du sens ne se pose plus...

la pensée humaine comme animale est un outil, chez l’animal c’est La Création elle même qui s’occupe de cela donc d’utiliser cet outil créé par ...elle même , par contre chez l’humain pour que nous soyons aussi guidés , pour une raison que je ne perçois que vaguement mais çà vient, nous devons accepter car vaincus nous sommes cette guidance sans même le savoir , en vivant la souffrance sans la fuir,sans y faire face, sans rien en attendre , sans aucun désir caché derriere

la vie c’est par là..nous autres capacités influent et-ou utilisent alors la pensée qui retrouve son rôle réel d’outil..un outil doit être utilisé par une « main »..

ceci n’a rien à voir avec la main invisible du marché qui est pure démence de la pensée liée à la souffrance et au non sens total d’une non vie ..

cette « main » dont je ne sais rien de la nature ni de l’origine et dont je connais certains effets non recherchés sinon ils n’arrive jamais, impossibles a dire aux autres cette main est bonté, contentement,sens, est une sorte de nourriture pour l’être entier..

elle est naturellement coopérative ,aidante, partageuse, non hiérarchique, ne divise pas, ne crée pas de valeur ...et bien plus que nos mots ne peuvent dire....elle est le sens que nous cherchons dans la matière..or la matière ,vitale bien sur, est le contenant, pas le contenu ...

ceci a pour effet que l’humain ne fonctionne que sur la pensée et encore que sur la partie qui nous est aujourd’hui accessible et superficielle tellement nous avons régressé

il y a une énorme partie appelée inconscient dont je connais par expériences la présence réelle quand elle se révèle d’elle même en vivant la pseudo souffrance.

nous sommes en fait dirigés mentalement par cet inconscient qui est beaucoup plus puisant que le conscient , comme nous sommes dirigés dans le monde pseudo extérieur par des gens qui sont caché et donc les buts sont cachés...ce qui est en haut est en bas,....

etc..y en a pour une vie...