L’impact de la Conférence d’Al Azhar pour la Paix

Il est communément convenu que la récente conférence internationale de paix d’Al-Azhar a été une étape importante sur plusieurs pistes, y compris la relation entre l'islam et le christianisme ou la séparation de l'islam et du terrorisme.

Les musulmans et les principaux représentants de la chrétienté, le Cheikh d'Al-Azhar et le Pape du Vatican, réunis en Egypte lors de la conférence, ont envoyé un message de paix commun au monde entier qui ne devrait pas passer inaperçu, que le dialogue se poursuit entre Al-Azhar et Le Vatican pour que les conspirateurs et les marchands de guerre manquent l'opportunité d'atteindre leurs objectifs.

Seul le dialogue et la convergence entre les religions peuvent défier les extrémistes et les idéologies terroristes et inculquer la tolérance, la modération et le dialogue dans l'esprit des nouvelles générations. Nous avons une occasion précieuse d'avoir deux leaders religieux qui croient en l'importance de ce dialogue et en la nécessité d'un rapprochement entre les religions et les cultures.

Décrit par des experts et des spécialistes comme le pape le plus progressiste de l'histoire de l'Église catholique, le Pape a assez de charisme, d'ouverture d'esprit et de calme faisant de lui un défenseur de la justice et de l'humanité face aux conflits culturels et capable de diriger le monde occidental loin de l'islamophobie qui s'étend peu à peu dans diverses régions et pays. Le grand Cheikh Al-Azhar, érudit et philosophe éclairé, a une vision religieuse ouverte et un fort désir de répandre la modération, combattre l'extrémisme et contrer l'idéologie terroriste tout en préservant les valeurs originales de l'identité musulmane.

Dans ses remarques d'ouverture et de clôture, le Grand Cheikh d'Al-Azhar a avancé une base solide pour de sérieux dialogues futurs visant à construire un front commun fort contre les promoteurs de la théorie du choc des cultures et des civilisations. Il a précisé que l'Islam affirme que la différence est inévitable, que ce soit une différence dans la religion, la race, le langage ou la couleur, en refusant fortement les pratiques religieuses coercitives et en soulignant que la liberté est un pilier de l'Islam.

Le monde ne tolère pas les guerres et les conflits religieux à l'émergence de nouvelles causes de conflit, telles que le changement climatique, les migrations de masse, la pénurie d'eau, la famine, pour n'en nommer que quelques-unes. Avec l'avancement des industries de l'armement et de la destruction, tout conflit religieux pourrait entraîner de nombreuses pertes humaines.

Nous devons reconnaître que l'une des raisons les plus importantes pour la montée du danger de la pensée extrémiste est le recul du rôle des institutions religieuses modérées depuis des décennies. Nous avons payé le prix du conflit entre les courants idéologiques sur une longue période de temps dans la seconde moitié du 20ème siècle. Maintenant, la scène culturelle a été laissée vide au point où l’on se moque des institutions modérées, comme Al-Azhar, dans le cinéma et la télévision, on mine leur crédibilité et on donne une opportunité précieuse aux militants d’étendre leur propagande.

Nous devons faire attention aux tentatives en cours pour mener des attaques idéologiques et religieuses contre certains symboles de l'Islam comme Al-Azhar. Il existe des institutions antireligieuses, et contre le rôle de la religion dans la vie. La propagande antireligieuse est pire que le terrorisme, même si toutes les intentions derrière elles sont bonnes.

Nous avons l'occasion idéale de mettre à profit la conférence de la paix pour continuer à construire les ponts du dialogue entre l'islam et le christianisme et de répandre la culture de la modération, de la tolérance et du dialogue. Nos peuples sont bons et ont encore beaucoup de modération et de tolérance. La visite du Pape en Egypte a été accueillie et célébrée, comme nous pouvons le voir dans les médias sociaux. L'Égypte est le bastion de l'Islam, mais aussi de la modération, la tolérance et la coexistence.