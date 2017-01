L’imposture monothéiste : Genèse (part 2) et Exode

Interlude

Il est plus facile de tromper 1000 personnes plutôt que de faire admettre à une seule qu’elle s’est trompée. Surtout quand un mensonge l’a trompée durant toute sa vie, celle de ses parents et de ses ancêtres, du culte de la culture ou de la civilisation à laquelle il croit appartenir.

Cela ne veut pas dire que je rejette totalement tout ce qui a été écrit dans les textes bibliques, coraniques ou chrétiens. Les personnes empathiques y retrouvent intuitivement certaines vérités spirituelles pures, saines, parfois magnifiques...

Mais cela ne les empêche pas de se faire manipuler.

Oui, car d’autres font semblant, jouent un jeu intéressé pour des raisons diverses, un jeu de pouvoir bien souvent, ou bien plus simplement pour faire comme leur groupe social, ethnique ou familial.

Mais non, la notion du bien et du mal n’appartient pas aux monothéisme !

Les monothéistes possèdent dans leurs rangs leurs propres adorateurs du mal : des personnes qui contribuent à véhiculer des valeurs inverses à celles qu’ils sont censés défendre. Cette conscience du bien et du mal devrait pourtant être l’essence même de l’Humanité, quant à son amour du bien, c’est sûrement sa seule chance de survie.

Cette conscience est née au moment même où l’Homme est sorti de la bestialité, de cette innocence de l’animal qui acquiert la conscience. Cette conscience n’appartient pas aux religions du Livre où l’invention du péché originel est attribuée à une femme, entraînant aujourd’hui encore sa diabolisation.

La première partie de mon article précédent a été écrite un peu vite même si elle avait été mûrement réfléchie, j’ai ainsi laissé passer une erreur qui n’a pas été relevée.

Elle se situe au moment où je parle de la « quasi-totalité de l’humanité enfermée dans l’obscurantisme avec l’empereur Constantin » alors qu’à cette époque, seule la partie romaine du pourtour méditerranéen est touchée. La 3ème religion monothéiste (l’Islam) n’existant pas à cette époque, et 90% de la planète n’ayant pas encore été conquise par les armes et la condescendance monothéistes. J’ajouterais à cette deuxième erreur une troisième : ce n’est pas l’empereur Constantin qui a instauré la culture chrétienne monothéiste en tant que religion obligatoire mais Théodose 1er.(1) Même si ce dernier a été largement aidé par les Wisigoths, c’est finalement lui qui nous a fait rentrer dans le Moyen-Age en interdisant les autres cultes et en détruisant les temples qu’il jugeait païens ainsi que de nombreux chefs-d’œuvres de l’Antiquité, laissant s’installer les prémices de l’inquisition. Un peu comme le font avec l’Islam, nos contemporains talibans ou de l’E.I., à Palmyre et partout où ils passent.

Ce qui me désole de la part de ceux qui ont critiqué mon précédent article ce n’est pas leur croyance que je respecte malgré le mépris auquel j’ai eu droit, mais plutôt l’absence d’empathie envers l’anecdote de Japhet. Celui ci devait payer lui, et ses milliards de descendants, l’erreur de son père, simplement parce que ces personnes avaient la peau noire suite à la malédiction de son grand père : le Noé biblique. Pourtant aujourd’hui, la science nous a appris que la dépigmentation de la peau s’est jouée à cause du manque de vitamine D pour les peuples qui ont migré vers des contrées ou le soleil brillait moins. (2) Ces millions de gens à la peau noire ont donc subi cette malédiction, cet anathème propagé et appliqué par trois religions issues d’une même source plus ancienne qu’ils ont totalement biaisée. Trois religions qui refusent de s’excuser ou de changer une ligne à un texte raciste.

Voyons ou nous amènent leurs radicalisations respectives. Aujourd’hui, les pires radicaux de l’Islam tuent ou veulent tuer les non musulmans mécréants ainsi que ceux qui ne sont pas de leur obédience pour passer le temps en attendant le retour du Mahdi (3) ou bien pour avoir des vierges une fois morts. Les plus fanatiques du Judaïsme, à travers une vache parfaitement apocalyptique (4) ainsi que des chrétiens évangélistes parfois à la tête de grandes nations (5), veulent provoquer l’Apocalypse au plus vite afin d’accélérer la venue du Messie ou le retour du Christ. Ces évènements se passeraient dans un monde qui deviendrait idéal, débarrassé de tout ce qui vit, sauf eux, évidement. Ce qui est un comble d’hypocrisie pour les évangélistes pro-apocalyptiques c’est qu’ils soutiennent le Judaïsme le plus fanatique espérant ainsi provoquer cet apocalypse qui tuera tout le monde. Ils avancent leurs pions, prétendant ainsi être du côté des juifs radicaux tout en masquant leur antisémitisme maladif (6). Pour eux, musulmans et tous autres non-croyants en leur foi évangélique doivent mourir pour que Le Christ revienne mais aussi... la plupart des millions de juifs qui peuplent la terre puisqu’il est écrit dans leur livre d’Armageddon (7) que seuls doivent être sauvés cent quarante quatre mille juifs convertis à leur secte. Une foi arriérée et guerrière anime tous ces gens, et pourtant dans l’absolu, la seule question qui s’est posée à l’Homme sorti de l’animalité et qui est peut-être la base même de toute spiritualité est la suivante : « Que va-t-il se passer quand je vais mourir ? » La réponse devrait être limpide : « je le saurai tôt ou tard, quand je mourrai. » Mais bon, l’humanité continue à s’entretuer et à tout détruire sur son passage parce que chacun détient une réponse qui le réconforte.

Même si les grands maîtres du soufisme, les grands spirituels francs-maçons du XIXème siècle et autres artistes ou intellectuels juifs ont apporté énormément à cette humanité, le résultat de leur travail sera toujours quelque peu erroné car leurs sources étaient fausses. L’archéologie nous le prouve régulièrement depuis deux siècles et plus récemment les recherches en génétiques.

Cette connaissance du bien et du mal existait bien avant que ne soit pillés les cultes et les cultures de Mésopotamie et d’Egypte. Mais puisque nous parlons de l’Egypte...

L’Egypte et l’exode

L’illustre Champollion aurait dû mettre un terme à tous ces mensonges lorsqu’il nous révélé à travers le décryptage de l’écriture égyptienne que l’esclavage n’existait pas en Egypte (8). Il nous a dévoilé grâce à son génie l’histoire magnifique de ce peuple. Mais nous avons préféré laisser des pseudo-scientifiques analyser ces éléments avec une bible dans une main et et une pioche dans l’autre et ce, jusqu’à très récemment. Leurs conclusions forcément fausses sont venues conforter leur foi. Après tout, c’était certainement le but recherché. Les découvertes en sciences exactes, telles que l’analyse par le radio-carbone, la traduction des écrits égyptiens qui retranscrit l’histoire d’un peuple et la construction des édifices sans l’aide d’esclaves mais par des ouvriers, mettent en lumière un illustre absent de l’histoire monothéiste officielle : le Moïse biblique.

Tout comme sont d’ailleurs absentes de l’Ancien Testament les pyramides égyptiennes, pourtant présentes dans tous les écrits des auteurs de l’antiquité qui ont pu les contempler.

Il est probable que ces histoires ne se soient simplement pas passées à cet endroit du globe comme nous le laissent suggérer les recherches ADN de l’haplogroupe J1 attribué aux peuples sémites(9) qui situent l’origine de ce gène au Yemen. (tout comme s’y serait situé le royaume de Saba). Tout ceci semble conforter la théorie du Dr Ashraf Ezzat (10) qui nous fais remarquer qu’aucun roi d’Egypte ne s’est jamais fait appeler ’’ Pharaon " et qu’il est évident que l’histoire de l’Exode et de celles qui suivent ont été non seulement magnifiées, embellies et tronquées, mais aussi déplacées dans l’espace. Sa théorie nous amène dans un village du nord du Yemen qui se serait appelé « Misraïm » et dont le chef se faisait appeler « Pharaon. »

C’est une théorie intéressante mais elle oublie un personnage troublant : un pharaon oublié pendant 3200ans. Son existence avait été effacée de tous les monuments ainsi que sa vie et ses préceptes, jusqu’à la redécouverte de son tombeau en 1891. Celui qui fut le plus grand pharaon de la XVIIIè dynastie ( s’appelait Aménophis IV avant de changer son nom pour celui d’Akhenaton, le fameux roi d’Egypte qui a instauré le tout premier monothéisme connu. Sigmund Freud, dans la lignée de Champollion avait émis dans son livre « l’Homme Moïse et la religion Monothéiste » une hypothèse avant-gardiste pour son époque : Moïse était certainement disciple d’Akhenaton. Mais voilà, nous ne sommes plus à l’époque de Freud et aujourd’hui, grâce au travail d’archéologues comme Israel Finkelstein (et son équipe) (11) qui ont ratissé toute cette partie du monde, ont daté chaque strate au radio-carbone, chaque lieu biblique a été passé au peigne fin, et ce travail titanesque complémenté par les travaux des égyptologues nous amène à une conclusion évidente : Moïse (12) et l’Exode (13) sont des légendes sans aucun fondement historique.

Mais restons ouverts aux théories qui sortent des sentiers guerriers du monothéisme ordinaire et obtus. Celles des frères Messod et Roger Sabbah ou les théories qui se sont inspirées de leur travail sont tout ce qu’il y a de plus intéressant. Leur livre (14) est passionnant et leur travail est remarquable. Elles vont bien plus loin que Freud en prétendant qu’Akhénaton et Abraham sont la même personne et surtout que Moïse aurait été Ramses I (Ra-Moses ?) Moses étant un prénom égyptien comme le souligne Freud dans son ouvrage. Ce dernier, fils de commandant militaire et homme d’arme lui même est finalement devenu le premier pharaon de la XIXème et plus prestigieuse dynastie égyptienne (-1296 à -1186) à la suite du premier schisme monothéiste de l’histoire. Beaucoup d’autres personnages bibliques correspondraient en fait à des personnages historiques de cet époque appelée période amarnienne et de de la fin de la XVIIIème dynastie (15). Il est assez cocasse de penser que si ces théories étaient définitivement prouvées, les croyants monothéistes du monde entier devraient aller en pèlerinage au musée de Louxor, ou à celui du Caire plutôt qu’à La Mecque ou à Jérusalem.

On trouve aussi à cette période une personnalité troublante pour ne pas dire hallucinante, c’est celui qui fût Intendant de tous les chevaux du roi, chef des Amis du roi, Père Divin et scribe royal d’Akhenaton. Celui ci devint lui même pharaon après la mort suspecte du fils d’Akhenaton et héritier du trône, le célèbre Toutankhamon, dont il était aussi le grand prêtre et le tuteur. Dans la tombe de cet étrange personnage qui s’appelait Ay (ou Aton Ay) on a retrouvé gravé l’hymne à Aton qui ressemble étrangement au 104ème psaume de David (16) et qui date de plus de trois siècles avant le règne de ce dernier. Le fait que le pharaon Ay ai quitté la cité d’Akhetaton (Tel-El Amarna) pour rejoindre Thèbes et s’asseoir sur le trône afin d’y restaurer l’ancien culte polythéiste n’a rien pu y faire : il fut damné pour hérésie après sa mort à cause de sa participation à la période amarnienne et fut condamné à l’oubli pendant des millénaires.

Est-ce que ce personnage qui se faisait appeler Père Divin a « élu » un des nombreux peuples qui vivaient en Egypte pour emporter avec lui la religion amarnienne ? A moins que ce soit l’élite de la population égyptienne hérétique ou les prêtres de la nouvelle religion qui se sont enfuis emportant avec eux une arche semblable à celle retrouvée dans la tombe de Toutankhamon. Le symbole polythéiste (Anubis) en moins et la grandeur du règne d’Akhenaton nous permet d’imaginer l’arche qui a pu se trouver dans sa tombe.

Enfin, pour conclure je dirais que toutes ces théories qui tiennent pourtant historiquement debout sont bien belles mais ne nous éclairent pas sur la situation plus de trois siècles et demi après ces évènements, à l’époque du roi David. Il faut encore et encore chercher la vérité ailleurs à tel point que ça en devient usant. Il y a de quoi rendre un imam, un curé ou un rabbin athée, car comme nous le dit Israel Finkelstein qui fait figure d’autorité archéologique à l’université de Tel-Aviv : « David et Salomon n’ont pas régné sur un vaste territoire, c’était plutôt une petite chèfferie qui comprenait quelques villages très pauvres. La population étaient limitée et il n’y avait pas assez d’hommes pour de grandes conquêtes. C’est ce que nous indique la datation au radio-carbone. Et si quelqu’un refuse de tenir compte de ces résultats, je considère que c’est comme si on me soutenait que la terre était plate. Je n’essaie même pas de discuter. » (17)

