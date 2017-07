L’indignation bourgeoise républicaine et gauchiste ce 14 juillet 2017

La cynique invitation, est adressée au Président américain Donald Trump, suite à l’invite du Président français Emmanuel Macron de participer à la parade républicaine sur les Champs Élysées

Voici le titre d’un article que nous avons reçu récemment : « 14 juillet 2017 : Bienvenue « In the New France » le pays des gens qui ne sont rien » (1). La cynique invitation, est adressée au Président américain Donald Trump, suite à l’invite du Président français Emmanuel Macron de participer à la parade républicaine sur les Champs Élysées pour célébrer la fête nationale patriotique du 14 juillet français « Enfant de la Patrie le jour de gloire est arrivé » (sic).

Quel est l’objet de cette missive indignée ? Quel but poursuit l’auteur insoumis ? Pourquoi et pour qui l’a-t-il écrit ? Quel est l’intérêt pour la classe ouvrière de deviser à propos des tactiques des armées impérialistes (France, Angleterre, États-Unis, Russie ; puis URSS, Allemagne, Italie, Japon, etc.) en Normandie, en Italie, sur le front Est ? Il suffit de redire que ces deux guerres mondiales furent des guerres impérialistes ou trois camps capitalistes s’affrontèrent et ou des millions de prolétaires furent massacrés pour consolider le pouvoir d’un camp impérialiste contre un autre. Mais surtout, ce qui serait pertinent pour la classe ouvrière serait de voir présenter des tactiques de lutte pour empêcher le déclenchement, le « remake » diraient les Anglais, d’une grande guerre d’extermination thermonucléaire que le grand capital nous prépare. Rien de cela dans tout ce que l’on voit et tout qu’on entend à propos de cette visite sans intérêt.

En effet, la visite de la potiche Donald Trump à Paris le 14 juillet a-t-elle de l’intérêt pour la classe ouvrière française dans ses luttes quotidiennes pour résister aux attaques systématiques dont elle est l’objet de la part du capital français (de droite et de gauche) ? Cette parade des larbins du patronat, n’est-elle pas un autre de ces miroirs aux alouettes (un peu comme les mascarades électorales que le prolétariat boycotte) que le capital aime agiter devant la petite-bourgeoisie excitée qui adore marcher en procession mouvementée sous les fanions afin d’exposer son indignation devant les pions politiques de ce monde – histoire d’attirer leur attention sur ses capacités de malversation ?

Parions que hormis la petite-bourgeoisie mélenchoniste-communiste-marxiste-léniniste-maoïste-socialiste-trotskiste-anarchiste-altermondialiste très peu d’ouvriers vont se déplacer pour protester ce jour anniversaire de la République bourgeoise citoyenne et capitaliste. Car le problème de la classe ouvrière française ce n’est pas Trump ou Macron, mais la classe sociale qu’ils représentent et le mode de production qu’ils défendent, le capitalisme moribond, que Hollande et Obama défendaient avant eux… d’autres suivront, alors que la mission du prolétariat restera invariante…

