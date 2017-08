L’ineptie du site Passeportsanté.net, qui déconseille d’utiliser le vinaigre sur les brûlures provoquées par les méduses !

Je consulte souvent le site Passeportsanté.net, en général ce site délivre des infos scientifiques ou médicales assez sérieuses. Récemment ce dernier proposait un article avec ce titre : Que faire en cas de piqûres ou morsures cet été ?...et la première page indiquait : Que faire en cas de piqûre de méduse ? l'article : là.

Demeurant en bordure du littoral Varois depuis 1982, habitué des bain de mer, j'ai une certaine connaissance des divers dangers que peuvent présenter les méduses, tant pour les baigneurs comme pour les personnes qui tranquillement se promènent aux bords des plages. Pour cela, il vous suffit de lire mes deux articles qui ont été publiés sur Agoravox :En juillet 2006 l'année des méduses n° :1, et en juillet 2007,la suite le n° 2.

Je reviens sur l'article de Passeport-santé.net, et notamment sur la page : Que faire en cas de piqûre de méduse ?.. et sur cette dernière, il était écrit ceci :

Ce qu'il faut faire :

Rester calme

Rincer à l’eau de mer si possible chaude sans frotter, pour décoller les tentacules

Appliquer du sable chaud puis l’enlever avec un carton rigide comme une carte postale ou une carte bancaire

Rincer à nouveau

Désinfecter la plaie avec un antiseptique

Passer sur la plaie une pommade anti-inflammatoire

Contacter les secours si le membre enfle, que vous ressentez un gène respiratoire ou une douleur généralisée.

Ce qu'il ne faut pas faire :

Rincer à l’eau douce, car elle éclate les cellules urticantes, libérant encore plus de venin.

Rincer au vinaigre ou à l’urine

Aspirer le venin

Toucher la méduse morte

Poser un garrot

Frotter ou gratter

Chercher à faire saigner la plaie

J'ai approuvé la lecture du premier paragraphe « Ce qu'il faut faire »,.. par contre pour le deuxième paragraphe Ce qu'il n faut pas faire, tout est bon,... sauf la deuxième recommandation à savoir : « Rincer au vinaigre ou à l'urine ».

Venant d'un site que je pense assez sérieux, cette recommandation m'a énormément surpris, voir même mise en colère, car écrire de telles sottises, alors qu'au final le premier est très très efficace pour soigner les brûlures de méduses,... alors que le deuxième à savoir l'urine peut elle être très utile dans bien d'autres désagréments comme les piqûres d'insectes par exemple (surtout les dangereuses guêpes, voir quelques lignes plus bas). De toute façon, ces deux produits sont assez faciles à se procurer (surtout pour l'un deux à savoir l'urine).

Contre les brûlures des méduses si j'ai dans mes deux articles j'ai préconisé l'usage du vinaigre et éventuellement aussi l'urine, car l'usage de l'urine sur les piqûres de méduses des infos disent que l’urine serait pas plus efficace que l’eau de mer : source, cela revient à dire que l'urine a quand même une action qui n'est pas négative, puisque il est bien reconnu qu'il faut rincer la zone piquée avec de l'eau de mer, mais surtout pas avec de l'eau douce ; sqfd !

L'usage du vinaigre pour soulager les piqûres de méduses !

Si dans mes deux articles, j'ai mentionné l'usage du vinaigre pour soulager les brûlures des méduses, c'est que bien évidemment que j'étais en possession de sources viables. Concernant l'utilisation du vinaigre sur le web, j'avais trouvé un pays (l'Australie) qui préconise et met à disposition sur ses plages fréquemment infestées de méduses des bouteilles de vinaigre. Cette info provenait d'articles ou des témoignages de voyageurs ayant séjournes en bordure des plages australienne qui en générales sont infestées de méduses, et comme je l'ai spécifier dans mon premier article certaines méduses étaient mortelles !

Pour vous convaincre, il vous suffit dans Google de taper cette phrase : « Australie méduses vinaigre sur les plages », les résultats écrits sont :là. En résumé le vinaigre blanc est très très utile pour soulager en outre les piqûres de méduses, ainsi qu'une flopée de désagréments de bien d'autres insectes (moustiques, araignées, tiques, guêpes, etc. : là (je n'entre pas dans son utilisation domestique, car sa liste est bien trop longue).

Pour revenir à l'utilisation du vinaigre pour soulager les brûlures de méduses, je vous joins plusieurs photos ou dessins prises en bordure des plage d'Australie, qui montre une bouteille avec des indications qui indiquent qu'il s'agit des bouteilles de vinaigre qui sont à disposition pour soigner les brûlures de méduses : 1 - 2 – 3 – 4.

Perso, j'ai subit plusieurs fois les désagréments des méduses, mais prévoyant, j'avais toujours ma petite fiole remplie de vinaigre blanc, (d'ailleurs dans mon véhicule, outre d'avoir toujours à dispo... mon urine, j'ai également ma petite fiole de vinaigre blanc, un flacon de jus de citron (115 ml) vendu dans le commerce qui vider de son contenu d'origine à été rempli avec du vinaigre blanc, pratique et très peu encombrant : là (pour le remplir de vinaigre, vider son contenu de jus de citron, et pour le remplir de vinaigre, il vous suffira d'utiliser cette petite fiole à la manière d'une poire à lavement pour aspirer le vinaigre que vous aurez auparavant déposer dans un verre ou un bol. Je vois qu'il est possible avec une lame de couteau très fine de ôter le petit capuchon blanc. Ainsi, il vous serra bien plus facile pour la remplir, ensuite il vous suffira de remettre ce petit capuchon, ainsi il vous sera peut être plus pratique pour utiliser votre vinaigre sur les parties de votre corps que vous désirez soigner !

Dans mon petit sac à dos qui me sert pour mes balades à pied, j'ai également la même petite fiole remplie de vinaigre blanc) elle m'a servi plusieurs fois contre les piqûres de guêpes ou de moustiques. Demeurant dans le Sud Est, chez moi comme tout le monde, je subis les désagréments des moustiques (surtout ces petits silencieux qui vous piquent à la tombée de la nuit,... ou la nuit pendant votre sommeil ), alors de suite après une piqûre, je tamponne (avec coton, essuie-tout ou papier WC) la zone piquée avec du vinaigre blanc, et c'est très très efficace les démangeaisons s'atténuent rapidement !

Pour ce qui me concerne, moi et ma famille, le vinaigre blanc et l'urine sont deux produits hautement efficaces. Il est bon de savoir que l'urine n'est pas stérile : résultats Google. D'ailleurs dans les premières ligne que consacre Wikipédia sur l'urine, il est écrit ceci, contrairement à ce qui a longtemps été admis, l'urine n'est pas stérile:plus loin dans le paragraphe « Usages traditionnels », on peut lire ceci : Les Aztèques (parmi de nombreux peuples) utilisaient l'urine pour nettoyer les plaies et prévenir l'infection : la page de Wikipédia.

Quand j'étais enfants, de l'âge de 4 ans et jusqu 'a celui de 14 ans, pendant les grandes vacances d'été, j'étais chez un couple de paysans en montagne Bourbonnaise, et en cas de blessure légères, (dans les taches qui incombent aux paysans, ont se blesse assez souvent) de plus en plein air les piqûres de taons ou de guêpes sont assez fréquentes, et bien le « seul remède » que nous avions à notre disposition,... ben tout simplement l'urine !

Pour les parties du corps difficiles à atteindre comme le dos pas exemple, ben il faut tout simplement se servir de l'une de ses mains comme récipient : SDF !

Concernant l'usage de l'urine, il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai vu et écouté sur une chaîne télé un professeur de médecine qui approuvait l'usage de l'urine en cas de piqûres de guêpes et de blessures légères. Je pense qu'en cas d’extrême urgence comme une piqûre de guêpe dans la bouche et surtout si cette dernière vous pique le fond de votre gorge, votre propre urine sera peut être le produit salvateur !

Juste une petite anecdote perso, dans la première semaine de juillet, de passage sur le Plateau de Valensole, j'ai cueilli des lavandes dans un champ moissonné, (j'avais constaté depuis des années que les machines qui coupent les lavandes ne coupent pas les tiges près du sol, ou celles qui sont en en bout de lignes (faites la comparaison avec un champ qui n'a pas été moissonné) ainsi, je procédé à la façon « glaneurs de blés » immortalisés par le célèbre tableau « les glaneuses » de Jean-François Millet : 1 – Wikipédia ,... ce qui fait que je ne « pirate » pas les champs non moissonnés !

La lavande est une plante très mellifère, de très nombreuses abeilles « étaient en plein travail », ( regarder ma vidéo que j'ai pris avec mon tph portable lors de l'un des mes passages le:26/07/2011 sur le dit plateau : vidéo).

Pour « récolter », j'enserre une touffe avec ma main gauche, et avec un couteau, je la coupe avec ma main droite,... mais je n'avais pas pensé à ces braves ouvrières,... ce qui fait que ma récolte m'a valu en une quinzaine de minutes deux piqûres d'abeilles sur mon annulaire gauche. Inutile de vous dire que de suite, bien que j'avais ma petite fiole de vinaigre dans ma voiture stationnée à 200 ms environ, ben, j'ai utilisé la méthode, la plus rapide, c'est à dire cette que j'avais sous la main (façon de dire !!) qui est la « méthode naturelle »... et bien l'urine ! Résultat juste quelques courtes douleurs, ce qui m'a permis de continuer « ma récolte » mais cette foi-ci avant d'empoigner une touffe de lavande, j'avais pris soin avec quelques rapides frappes avec ma main gauche sur les sommets des tiges de chasser et d'éloigner temporairement ces braves abeilles !

(Pour info concernant la lavande, (et le lavandin qui est un peu différent),... je suis en train de préparer un article (sa culture, ses propriétés, son usage, ses bienfaits, etc.) que je soumettrai au site.)

L'urine a des vertus plus ou moins connues. Cela a été l'un des premiers désinfectants car ce liquide est neutre, une qualité qui a rendu beaucoup de services dans le passé ou dans les situations de crise, d'ailleurs, l'usage de l'urine pour les piqûres d'insectes, guêpes, moustiques etc les résultats Google sont : là,

Pour certaines personnes, l'urine est aussi tout un mode de vie... Elle sert à purifier sa peau et/ou joue le rôle de boisson thérapeutique, c'est ce que l'on appelle l'amaroli ou l'urinothérapie, autre source : là.

Ceci étant dit, je reviens sur le sujet de mon article, je suis très très étonné qu'un grand site de vulgarisation scientifiques et médicales qui offre des renseignements et des solutions pratiques qui sont dites fiables sur la promotion de la santé et de la prévention de la maladie, puisse écrire de telles bêtises,… mais comme dit l'autre, maintenant que vous êtes munis de ces infos, c'est à vous de faire votre propre jugement,... et comme l'on dit parfois : camembert !

L'image qui illustre mon article à été prise sur le site d'une voyageuse qui raconte son périple en Australie et qui comme bien d'autres a bien remarquée qu'en bordures des plages australiennes que des bouteilles de vinaigre étaient mises à disposition pour soigner les brûlures provoquées par les méduses : Là.

Gilbert Spagnolo dit P@py