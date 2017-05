L’inévitable recomposition du paysage politique

“Nous serons perdus tant que nous resterons dans l'alternative nationalisme ou mondialisme” Edgar Morin

En annonçant son ralliement à la candidature de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan pourrait bien faire basculer durablement la donne politique française. Cet accord de gouvernement permet à la candidate de se poser en rassembleuse autour de ce qu’elle considère essentiel : sauver la France des intérêts prédateurs et des fausses alternances. La rhétorique est toute trouvée : le peuple contre les élites ; les patriotes contre les mondialistes. Le soutien du candidat de Debout la France peut paraître choquant à quiconque pense encore les clivages politiques français en termes classiques. Sous la Vème République, les français sont effectivement habitués à choisir entre deux blocs. Pour la première fois, les deux partis identifiés au clivage gauche/droite sont éliminés au premier tour. Cette division incarnée par deux partis de masse s’efface progressivement au profit d’une offre politique au plus proche des attentes et passions françaises. Les Républicains, enfants illégitimes du gaullisme, récoltent le choix de Maastricht en devant faire valoir leur approbation du transfert constant de souveraineté vers la superstructure européenne tandis que le Parti Socialiste, dans les limbes des 6%, paie son logiciel électoral Terra Nova de coalition des minorités au détriment des combats républicains et sociaux. Quel que soit le candidat gagnant le 7 mai prochain, force est d’admettre que la décision de Nicolas Dupont-Aignan est le symbole d’une accélération d’une inévitable recomposition de la politique française. Bien que ses contours restent imprécis, il nous semble que trois camps se dessinent ; trois offres politiques qui répondent de manière bien plus cohérente aux enjeux du XXIème siècle que le strict clivage gauche/droite.



Les Républicains et le Parti Socialiste ne prospèrent aujourd’hui que de par leurs expériences et organisations bien huilées. Appartenant à des divisions politiques dépassées, ces structures vont être absorbées par les mouvements dynamiques s’articulant autour des enjeux contemporains : les effets de la mondialisation, la transition écologique, le travail, l’identité, la spiritualité. Le choix de Nicolas Dupont-Aignan démontre que tout une partie des gaullistes demeurent aujourd’hui orpheline dans le camp de la droite classique. Le discours de Philippe séguin du 5 mai 1992 à la tribune de l’Assemblée nationale ne cesse de gagner en pertinence, d’élections en élections. Le dogme de la concurrence et la liberté sous contraintes qu’imposent l’Union Européenne à la France sont les épines de cette droite qui ne peut plus que se rêver forte puisque étant dans l’incapacité effective de le devenir. Lorsque François Fillon se résigne à 20H03 à voter Macron, il donne ainsi raison au slogan frontiste de l’UMPS. Il rend toute sa campagne caduque. Ce manque de cohérence ne peut mener qu’à la scission de ce parti sans chef.



De l’autre côté de l’échiquier, la percée fulgurante de la France Insoumise laisse le Parti Socialiste en position latérale de sécurité. La défaite de Benoît Hamon n’est pas celle d’un homme mais d’un parti en phase terminale. Le patron de Solférino, Cambadélis, ose même déclarer quelques jours avant le premier tour que “cette présidentielle est tellement atypique qu'on ne peut pas en tirer des leçons politique”. Les élections passent, les défaites se cumulent, les apparatchiks restent. Cette formule résume à elle seule le déshonneur d’un parti : la démocratie n’est plus qu’un maquillage, le socialisme n’est plus qu’un objet de rente politicienne. Après être arrivé au pouvoir sur une ligne résolument de gauche, les promesses non tenues de François Hollande portent le coup de grâce au PS. En plus de faire échouer au bord du second tour le nouveau poids lourd de la gauche, le parti des castors socialistes se rangent pour faire barrage sans consultations préalables de leurs militants derrière Macron, dont Hamon avait vivement contesté la ligne au gouvernement puis à l’Assemblée. La manoeuvre est habituelle. Vite, il faut sauver des postes aux législatives ! D’ailleurs, le parti fondé à Épinay en 1971 devrait regarder les résultats de cette ville. Jean-Luc Mélenchon y arrive premier, largement en tête avec 33% des suffrages alors que Benoît Hamon peine à franchir les 8% le reléguant derrière Marine Le Pen. Idem lorsque l’on observe les résultats des 20 plus grandes villes du pays. Le Parti Socialiste s’est fourvoyé en jouant à tout prix la carte du sociétal : banlieue, Islam, cannabis, minorités sexuelles, baisse du temps de travail … Il n’est pas question d’apporter un jugement moral à des idées qui méritent d’êtres défendues mais de réaliser un simple constat. Le Parti Socialiste ne suscite plus aucun enthousiasme, si ce n’est dans les salles de rédactions. La France Insoumise sera en position de force lors des prochaines législatives pour imposer son nouveau paradigme. Il n’est plus question de fédérer la gauche par fétichisme ; il est primordial de rassembler les citoyens au nom de leur bon vivre face aux puissants.

À toutes fins utiles, les plus attachés au pouvoir ont donc trouver en Macron le moyen de se défaire de leur base électorale trop encombrante. Les socialistes déconnectés des revendications sociales et les républicains insensiblent aux velléités identitaires obtiennent donc un ticket pour une coalition d’intérêts allant de Valls à Baroin. En marche, mais vers quoi ? En s’unissant sous cette bannière, Marine Le Pen ne pouvait espérer meilleur adversaire. Il lui suffit de montrer du doigt les soutiens de Macron en énumérant leurs responsabilités dans ce qu’elle estime être une faillite du pays. Emmanuel Macron pêche par sa jeunesse et multiplie les erreurs de communications. Le Pen continue de taper là où cela irrite. Même vainqueur, Emmanuel Macron portera le Front National à un score jusqu’alors inégalé mettant ainsi à mal sa légitimité de nouveau Président ce qui n’est pas négligeable au vue des législatives du 11 juin prochain. Le candidat En Marche devra constamment négocier avec les tenors du PS et LR pour appliquer son programme. Cette situation le rendrait rapidement impopulaire ; n’oublions pas que son argument principal reste le renouvellement politique ! Le candidat pourrait in fine ratisser large au centre, ce qui le condamne à la vieillesse. Bienvenue aux Bayrou, Borlo et Juppé …



Gagner, c’est imposer sa volonté. À ce titre, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les véritables vainqueurs de cette présidentielle. Macron, car il signe un hold up en représentant une ligne politique remise en question par plus de 50 % des voix exprimées. Les appels au barrage et les ordres au vote utile feront sans doute de lui le futur Président de la République. Marine le Pen, car elle réussit face au candidat montée de toutes pièces à se positionner en championne du peuple français ce qui lui laisse le bras long afin de réaliser son OPA rêvée sur les patriotes. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, puisqu’il réalise la plus forte progression électorale et revendique statistiquement le rôle de meilleur barrage au Front National. Ces trois acteurs représentent les dynamiques de la recomposition qui a lieu sous nos yeux et qui devrait se concrétiser dans les prochaines années. Il convient d’en réaliser une ébauche idéologique pour se mettre en ordre de bataille.



D’un côté, La logique naturelle des choses incarnée par Monsieur Macron. Des mesures consensuelles dans la continuité des 30 dernières années. Une vision post-politique où le volontarisme est passé de mode. La gestion prime sur la décision, la voix des experts passe avant celle des électeurs. Cette vision résolument européenne a au moins le mérite d’être courageuse dans un pays qui continue à dire non à la dissolution de son pays dans un espace communautaire à la destinée imprécise. L’ultralibéralisme de ce camp s’inscrit dans une passion pour le progrès sans but : le rêve d’un monde mobile où chacun fixe ses propres repères dans ses propres structures de sens. L’ère du “c’est mon choix” empêcherait alors toute communauté politique d’intérêts communs. En bref, une politique de l’ultra-centre qui irritera les passions françaises par son manque de courage. Ce pari est celui de l’accommodement marketing que les plus courageux qualifierons de réalisme. L’économisme irriguant puis structurant ainsi les vies humaines, trop occupées à la compétition des égos et aux jouissances de la vie pour se questionner sur le Tout. Il suffit de placer un jeune premier aux discours mouvants pour faire taire le ras-le-bol croissant. Après tout, la politique repose sur l’image du Prince. À chaque époque suffit son pouvoir. Mais gouverner, c’est choisir. Et c’est pour cette raison qu’il ne fait aucun doute que l’ultra-centre rendra à terme ce pays ingouvernable.



De l’autre côté de la barricade, on trouve le nationalisme social et opportuniste de Marine Le Pen. En somme, une remise en cause dans son ensemble des logiques créées par la mondialisation. En tant que nationaliste, Marine Le Pen est évidemment opposée à l’Union Européenne et ses logiques économiques mais aussi « humaines » qu’incarne l’Espace Schengen. Le repli économique souhaité (retour à une monnaie nationale, taxes douanières) est associé à un repli identitaire (rétablissement des frontières, solde migratoire divisé par 10, suppression de la nationalité acquise par droit du sol). Les déterminants structurants de ce mouvement s’annoncent être l’avidité et l’idolâtrie. Primo l’avidité, car ce camp est prêt à toutes les manoeuvres pour obtenir le pouvoir tant espéré. Donner un poste de premier ministre à Nicolas Dupont-Aignan permet une “alliance des patriotes” et surtout de mettre de l’eau dans le vin sur la question anxiogène de la sortie de l’Union Européenne. Le Front National choisit ses arguments en fonction de leur efficacité passionnelle. Ce parti est ainsi passé du “reaganisme” libéral au “chevènementisme” étatiste entre les années 80 et 2010. Une majorité des promesses de Madame Le Pen étant conditonnées à la sortie de l’euro et de l’UE, affirmer qu’elle est prête à y renoncer c’est avouer avoir menti. Secundo, l’idolâtrie fondée sur l’adage “avant, c’était mieux” ; laissant dès lors la porte ouverte aux rêves de pureté politique. Or, la politique fait fi de ce rêve à moins de se faire dictature. En bref, une régression qui peut vite conduire au retour des tentations belliqueuses. L’impact sur l’image de notre pays serait conséquent. Après 50 ans de “bobocratie”, le gouvernement FN ne se gênera pas pour réprimer ses adversaires de la veille. Macron portera la responsabilité le 7 mai prochain d’un FN comme principal parti d’opposition.

Enfin, on observe un humanisme de progrès social qu’incarne Jean-Luc Mélenchon dans la droite lignée de la Révolution Française. Ce vieux briscard de la gauche trostkiste puis jospiniste a médité le cours de l’Histoire. Il faut rassembler le peuple contre les élites ce qui ne peut advenir que par un vaste mouvement d’émulation collective et démocratique. On reproche à Mélenchon sa vieillesse et son égo : n’est-il pas plus aisée de voir une plante poussée droite avec un tuteur ? La figure du chef canalise les passions, éclaire par le discours et donne le cap. Le dynamisme de la France Insoumise rompt avec les structures classiques de la politique française. Ce n’est pas un parti mais un mouvement qui a su faire sien le militantisme 2.0 et le débat de convictions. La France Insoumise se veut optimiste. Elle se projette dans l’avenir et espère se donner les moyens d’y parvenir : remise en cause des traités européens si impossibilité de l’harmonisation sociale et fiscale, politique de relance économique, nécessaire refonte institutionnelle par la voie d’une Constituante afin de rebrasser le peuple français et fonder un contrat social inclusif. Une VIème République où la démocratie ne serait pas un mantra mais une pratique centrale. Une politique prenant en compte le grand oublié de ce deuxième tour : la transition écologique avec comme objectif 100% d’énergies renouvelables d’ici à 2050. Si Jean-Luc mélenchon a réussi à convaincre et endiguer la montée du FN, il n’en reste pas moins que cet électorat se questionne sur sa “vision immigrationniste et métissée” de la France. Au delà des débats, Jean-Luc Mélenchon a saisi l’inconsistance du matéralisme qui gangrène notre époque. Il convainc par la raison et persuade par l’envie de redonner un souffle à la communauté de sens qu’est la France face à l’envie de la rétrograder à une communauté de sang. L’élan de ce mouvement suppose le délitement de l’actuel pacte social. Les prochaines élections législatives seront l’occasion de voir si Jean-Luc Mélenchon parviendra à faire ce que Mitterrand avait réussi avant lui à savoir imposer un rapport de force en sa faveur pour ensuite créer une nouvelle union politique prête à accéder au pouvoir.



Lorsque Emmanuel Macron affirme que le paysage politique se dirige vers un tripartisme il serait difficile de lui donner tort. L’ancien ministre de l’économie dessine ainsi trois forces : une « droite réactionnaire qui veut la fin de l’Europe », une "force progressiste" qu’il représente et une "force contestataire de gauche qui prétendant défendre les droits des plus fragiles, perpétue un système". Le dynamisme citoyen pourrait bien le contredire sur ce dernier point. Il en va ainsi de l’histoire où, par épisodes, ce sont aux citoyens d’en-bas de façonner le pouvoir d’en-haut. Les Français font aujourd’hui face au défi de ne plus se reposer sur leurs lauriers. Plus que jamais, nous voulons continuer à façonner le monde par la force de notre volonté. Bien malin sera celui qui tentera d’empêcher aux français d’être un peuple politique.