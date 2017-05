L’Initiative chinoise « la Ceinture et la Route »

Au milieu de la vaste couverture médiatique de la visite du président Donald Trump au Moyen-Orient et du Sommet islamique américain, le dragon chinois a accueilli samedi 14 mai un sommet consacré à la célébration du lancement de l'Initiative « La Ceinture et la Route », qui reflète fortement les aspirations du président chinois Xi Jinping à promouvoir l'influence chinoise à l'échelle mondiale. Environ 29 présidents et dirigeants du monde entier ainsi que 1500 délégués de 130 pays et 70 organisations internationales et le Secrétaire général des Nations Unies ont participé. Des représentants de plusieurs pays arabes, y compris les Émirats arabes unis, ont également participé au plus grand rassemblement à Pékin depuis les Jeux Olympiques en 2008.

Le discours sur une nouvelle route de la soie a commencé en 2013 grâce à une initiative intitulée Une Ceinture et Une Route, où la Chine a dépensé des milliards de dollars pour des investissements dans des infrastructures et des routes pour établir la route de la soie reliant la Chine à l'Europe.

La route de la soie a deux branches, une sur la terre et l'autre sur la mer. La Chine a investi 150 milliards de dollars dans quelque 68 pays qui ont accepté de participer à cette initiative écopolitique.

Wang Xiaotao, vice-président de la Commission chinoise du développement et de la réforme de la Chine, a déclaré que le but du sommet est d'établir une base plus ouverte et efficace pour la coopération internationale et un réseau plus solide de partenariats avec différents pays et d'établir une approche plus juste et rationnelle et un ordre international équilibré. Le président chinois a cherché à rassurer l'Occident dans un discours aux participants du sommet que le projet n'est pas seulement un moyen de stimuler l'influence de la Chine sur la scène internationale. Cependant, tout le monde est conscient que le pouvoir économique croissant de la Chine aura un jour une influence stratégique mondiale.

Les observateurs occidentaux croient que les excédents de production industrielle de la Chine sont l'une des principales raisons de l'initiative. Producteur d'énormes quantités de matières premières et transformées, Pékin a besoin d'énormes marchés pour exporter ces produits. Par exemple, la Chine produit environ 1,1 milliard de tonnes d'acier par an, ce qui équivaut à la production dans tous les autres pays, mais il consomme en interne seulement 800 millions de tonnes. La recherche de marchés est une tâche stratégique très importante pour les Chinois car ils veulent construire un modèle alternatif de suprématie mondiale pour éviter d'entrer dans des conflits et des guerres pour l'hégémonie et l'influence. Il cherche à consacrer un nouveau paradigme de Puissance douce à travers la coopération, la construction de ponts et d'intérêts communs. Cela ne met pas fin aux craintes des grandes puissances régionales telles que l'Inde et le Japon, qui étaient absentes du sommet et qui ont exprimé leurs doutes que le projet chinois cache les ambitions géopolitiques et les intentions de dominer les ressources stratégiques. Certains experts pensent également que l'ambition est irréaliste. Cependant, cette ambitieuse vision chinoise implique près de 70 pays représentant 60% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. En fait, les signes du projet sont déjà apparus avec le premier train de fret reliant la Chine au Royaume-Uni au début de l'année 2017, qui est arrivé à Londres après un voyage de 18 000 kilomètres.

Les participants au sommet ont confirmé leur engagement commun à créer une économie ouverte, à assurer la liberté d'affaires et à faire face à toute forme de protectionnisme dans le cadre du projet « La Ceinture et la Route », dans le but de promouvoir un système inclusif, ouvert, non discriminatoire, équitable et basé sur des lois, où l'Organisation mondiale du Commerce est le centre. Cette vision est décrite comme idéale, et les chances de l'atteindre sur le terrain sont encore en cours de calcul.

L'ensemble du projet est une ambition chinoise, dans laquelle Pékin cherche à créer une opportunité favorable pour une entreprise d'une valeur de plus de 2,5 billions de dollars en une décennie. Le projet représente un énorme levier stratégique pour l'économie chinoise dans les années à venir, en fournissant d'importants plans d'incitation qui peuvent assurer une supériorité économique mondiale supérieure à la Chine. Le projet comprend le développement de réseaux de routes, de chemins de fer, de pipelines de pétrole et de gaz, de lignes électriques, d'Internet et de diverses infrastructures maritimes dans les régions de l'Asie de l'Ouest et du Sud vers la Grèce, la Russie et Oman, renforçant les contacts de la Chine avec l'Europe et l'Afrique. Le projet est le plus grand défi de la Chine au XXIe siècle. La Chine a mis en place un comité chargé de superviser la mise en œuvre du projet. Le comité comprend des conseillers de confiance du président chinois, dirigé par le chef du bureau de recherche du Parti communiste, Wang Huning, l'un des principaux conseillers du président Xi Jinping.

La réunion du président chinois avec des dirigeants de nombreux pays, dont le Bangladesh, le Cambodge, le Laos, la Mongolie, le Myanmar, le Tadjikistan et le Pakistan lors du Sommet de la Route de la Soie, a clairement indiqué qu'il existe une approche chinoise forte pour construire un réseau commercial solide avec des partenaires asiatiques.

Pour les pays arabes, il existe deux lignes dans la nouvelle route de la soie : une ligne terrestre passant par l'Irak et une ligne maritime traversant le détroit de Bab al-Mandab et traversant le canal de Suez, qui est l'un des six couloirs économiques de la route de la soie en liaison avec l'Europe. Nous devons donc tenir compte des opportunités et des défis de ce projet ambitieux, dans lequel des pays régionaux comme la Turquie auront un rôle actif.