L’Obs ferme ses blogs...

@Piere CHALORY

« Google Actualités a un nouveau design. Nous avons facilité votre accès aux actualités avec plus de contexte plus de perspectives et plus de contrôle.

Au moins c’est clair ! »

Le texte en anglais :

We redesigned the desktop website with a renewed focus on facts, diverse perspectives, and more control for users.

Il s’agit du « contrôle » par les utilisateurs, pas d’un contrôle de l’information par Google. Si Google voulait contrôler l’information, (et peut-être le font-ils) c’est pas par ce moyen qu’ils y arriveraient. Ce qu’on appelle un contrôle, sur une page web, c’est quelque chose qui permet à l’utilisateur d’interagir. Un lien, un bouton, une liste déroulante, le fait que le passage du curseur sur un texte fasse apparaître des infos supplémentaires, etc.

Et comme Google utilise Google traduction pour ses propres pages, faut s’attendre à des explications un peu confuses.