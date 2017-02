L’oeuvre d’une transcendance : La naissance de l’univers ne doit rien au hasard

« Ce que je vois dans la nature est un grand dessein que nous ne pouvons comprendre que de manière imparfaite, et que doit remplir une personne qui réfléchit avec un sentiment d'humilité... »

Albert Einstein

De tout temps les hommes se sont posé les questions suivantes, fruit d'une inquiétude légitime : « Qui sommes-nous ? » L'astrophysicien André Brahic avec son humour « scientifique » nous assure que « nous sommes les petits-enfants du Big Bang ? ». D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Comment expliquer l'ordre superbe de l'Univers, depuis la délicate harmonie d'une humble fleur des champs, jusqu'à la splendeur sombre de la voûte étoilée ? Suffit-il de laisser agir les lois de l'Univers pour qu'à partir du hasard naisse, naturellement, la vie ou faut-il imaginer qu'au-delà des choses visibles, il y a encore autre chose, une intelligence discrète, un horloger, qui animerait la matière et lui donnerait souffle ?

Les constantes régissant la mélodie secrète de l'Univers

Le cheminement vers le modèle du Big Bang ne se fit pas « sans douleur ». Il fallait, à Einstein, pour sa théorie, supposer que l'Univers est immuable en le clouant avec sa fameuse constante cosmologique. Un homme osa s'opposer aux équations d'Einstein et à sa théorie de la relativité : Alexander Friedmann. Il remet en cause, justement, l'approximation faite par Einstein avec sa constante cosmologique qui, en quelque sorte, cloue l'Univers sur place. Le Big Bang semble être une théorie qui se tient. L'astronome Edwin Hubble établit par ses observations au télescope en 1924 la nature extragalactique des nébuleuses. L'Univers venait encore de s'agrandir. Ainsi, les observations de Hubble semblaient indiquer que l'Univers dans son entier était en expansion, depuis cet instant lointain où, pour la science, il avait jailli du néant.

Le Big Bang nous fait découvrir une histoire imprévue et fantastique. Il a eu une naissance, grandiose, il grandit maintenant, et peut-être connaîtra-t-il un jour la vieillesse et la mort. L'histoire connue commence alors que l'univers avait déjà atteint l'âge de 10-43 seconde - le temps de Planck- Avant, on ne sait rien. Puis, pour une raison inconnue que les scientifiques ne s'expliquent pas, le vide si vivant s'est mis à enfler. C'est comme si quelqu'un a donné le signal du début. En moins de temps, qu'un battement de cil (entre 10-43 et 10-32 seconde), son volume a été multiplié par 1050 (10 suivi de 50 zéros) ! Et sans que l'on sache pourquoi, sont apparues les premières particules de matière. Après cette barrière fatidique des trois cent mille ans, des nuages de gaz se sont formés. Ils donnèrent naissance aux milliards de galaxies pendant près de 13,82 milliards d'années.

Aujourd'hui, à l'instant du Big Bang, l'Univers est encadré par une série de constantes cosmologiques qui gouvernent, à chaque instant, chaque étape de la naissance de la matière. A tel point que certains physiciens parlent de miracle car sa naissance est parfaitement ordonnée, ce qui a fait dire à Georges Smoot prix Nobel de physique, que « le Big Bang est l'évènement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, et à y regarder de plus près apparaît finement orchestré ». Pour l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan : « L'univers, écrit-il, se trouve avoir, très exactement, les propriétés requises pour engendrer un être capable de conscience et d'intelligence. Les astrophysiciens peuvent jouer aux dieux créateurs en construisant des modèles d'Univers, chacun avec sa propre combinaison de constantes et de conditions initiales, grâce à la puissance des ordinateurs modernes. La question... qu'ils se sont posée pour chaque modèle d'univers est : héberge-t-il la vie et la conscience après une évolution de 13,7 milliards d'années ? » (1)

« La réponse est...la vaste majorité des univers possède une combinaison perdante (...) - sauf le nôtre (...). Ce réglage est-il dû au seul hasard ? Ou bien résulte-t-il de la nécessité, si bien que les valeurs des constantes... sont les seules permises ? » Rappelons que si un seul des paramètres avait une très faible déviation même d'une valeur infime, la vie n'aurait jamais pu émerger de la matière et la matière elle-même n'aurait jamais pu se former. Le réglage de la constante cosmologique est précis jusqu'à la 120e décimale. L'astrophysicien Georges Smoot a pu, en regardant les premières images du rayonnement fossile, s'exclamer : « C'est comme voir le visage de Dieu ! Quelque chose semble inscrit dans cette lueur de l'aube cosmique. Comme un code mystérieux que Georges Smoot a appelé l'écriture manuscrite de Dieu. Remonter en arrière jusqu'à la création, regarder l'apparition de l'espace et du temps et de l'Univers et de tout ce qu'il y a dedans, mais aussi voir l'empreinte de celui qui a fait tout ça. » (1)

« Pendant 1000 jours, le satellite Planck a fouillé les confins de l'Univers pour tenter de répondre aux questions des physiciens et de l'humanité : comment l'Univers a-t-il été créé ? Est-il gouverné par le hasard ou par un ordre profond ? Y avait-il quelque chose avant le Big Bang ? Qu'y avait-il avant la création de l'Univers ? », De fait, la première lumière de l'Univers, le « Fiat Lux » de la Bible, semble réglée au millionième près. Par quel miracle ? Comment est-ce possible ? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien proclamait, en son temps, le physicien français Leibnitz ? Avec le satellite Planck et avec le boson de Higgs la question est plus que jamais d'actualité. Justement, comment les particules sont nées ? Une découverte majeure a été faite début juillet 2012. « Il n'y a plus de doutes. Les explorateurs de l'infiniment petit viennent enfin de mettre la main sur une nouvelle particule. Les particules élémentaires doivent peut-être leur masse à l'insaisissable boson de Higgs. La découverte du boson de Higgs annoncée début juillet 2012 est essentielle car les particules de lumières initiales n'avaient pas de masse. C'est le boson de Higgs qui les a « alourdies ». Une partie de l'énergie devient matière dont tout ce qui vit (humanité, animaux, plantes) et ce qui est inerte (sable, pierre...) est constitué.

Le récit « détaillé » de la création de l'Univers selon la science

« Si l'on admet la théorie du « Big Bang », le film du déroulement de l'univers serait le suivant : A 0 seconde, l'Univers est né dans des circonstances inconnues et, peut-être, inconnaissables. Entre 10-43 et 10-35 seconde, les théories actuelles supposent une période d'« inflation » accélérée. La force qui a provoqué cette expansion est inconnue. Entre 10-35 et 10-12 seconde, l'« inflation » s'est arrêtée. La force motrice qui l'anime laisse derrière elle des particules élémentaires - électrons, quarks, gluons et neutrinos - dans un environnement où les températures sont inouïes (1027 degrés centigrades). L'Univers continue à s'étendre et à se refroidir. A 10-11 seconde, la température baisse à un million de milliards de degrés centigrades. A 3000 degrés centigrades, les électrons sont capables de s'accrocher au noyau atomique de base. C'est là qu'intervient le champ de Higgs qui donne de la masse aux particules élémentaires Entre 2 ou 3 milliards d'années, l'âge des ténèbres cosmiques prend fin avec la formation des premières étoiles de l'Univers, au coeur de denses nuages de gaz.Entre 5,5 et 10,5 milliards d'années, le Soleil est formé, ainsi que les planètes du système solaire. Sur les planètes les plus proches du Soleil - Mercure, Vénus, la Terre et Mars » (2)

« -, De 6,2 à 11,2 milliards d'années, « Il y a émergence de la vie sur Terre ». Les toutes premières cellules commencent à peupler la terre. De 10 à 13,82 milliards d'années, des organismes multicellulaires se développent, aidés par l'avènement de la reproduction sexuée. Les premiers vertébrés apparaissent pendant l'Ordovicien. Suivent les dinosaures, les reptiles, les mammifères et les plantes. Il y a environ 7000.000 d'années, des hominidés commencent à peupler l'Afrique. Homo sapiens se manifeste il y a plus de 100.000 ans. Le langage, la culture sont créés et les sociétés humaines organisées apparaissent. (2)

Le Big Bang ne serait pas le commencement de tout ! On le voit d'une façon ou d'une autre on revient au mystère et quel rôle le hasard a-t-il pu jouer. Einstein avait l'habitude de dire que « Dieu ne joue pas aux dés ». Un grand physicien a comparé le Big Bang à un gigantesque incendie au cours duquel s'est constitué un livre en ce sens de ce qu'il y a de plus ordonné Ordo ab chao, l'ordre naît du chaos ou du désordre, trois mots latins qui renferment le plus grand mystère de l'Univers. Cette énergie unifiée de l'Univers représenterait la conscience divine qui est partout et en toute chose. Le Big Bang serait alors le point zéro de l'Univers, au-delà du temps et de l'espace.

« Si une seconde à peine après le Big Bang, le taux d'expansion de l'Univers avait été à peine un peu plus lent (de un milliardième) alors, inéluctablement, le cosmos n'aurait pu s'arracher à la gravitation et se serait effondré sur lui-même en un magma informe ! A l'inverse, un Big Bang un milliardième plus « rapide » et la matière se serait dispersée en poussière dans le vide, ne laissant aucune chance aux étoiles de se former.

La création de l'Univers selon les civilisations humaines et les religions

Dans le droit fil de la connaissance scientifique, mais aussi de l'expérience humaine acquise pendant des millénaires, il est utile de connaître justement comment l'homme appréhendait l'espace et en général tout ce qui le remplissait de terreur, du fait qu'il n'a pas d'explication. La science, qui n'explique pas tout, laisse des multitudes de questions sur le démarrage de la création, sans réponse. Est-ce-là que la foi intervient pour « rassurer » le croyant « à tout prix » quant à l'omniprésence d'une force immanente ? Ou est-ce que nous sommes en présence d'une loterie ? Tout aurait pu ne pas avoir lieu. On est tenté de prendre à notre compte la fameuse phrase du philosophe Jean Guitton : « L'absurdité de l'absurde conduit vers le mystère. » Dans le Coran, « Al ghaib », le mystère, appartient à Dieu.

Les grandes civilisations qui ont vu le jour dans le continent asiatique, le sous-continent indien et au Moyen-Orient se sont toutes, chacune à sa façon, interrogées sur la formation et la constitution de l'Univers. Déjà, Il y a près de 3000 ans, les adeptes du mazdéisme, qui est à la fois, une religion et une culture, s'interrogeaient sur la création de l'Univers et sur la force qui faisait se mouvoir les astres et donner la vie à la matière. Pour les philosophes de la Grèce antique, la référence aux éléments naturels est souvent récurrente. Pour Démocrite (460-370 avant J.-C.), la réalité se compose d'atomes et de vide. Dans les religions révélées, pour le christianisme, et pour le pape

Dans la Bible comme lu sur Wikipédia on décrit le Tohu bohu concept apparaissant au second verset de la Torah et de la Bible. Il est composé de deux mots hébreux tohu et bohu . Le premier mot tohu signifie inhabité, inhabitable, le désert. Le second mot, bohu signifie vide. Les deux mots assemblés qualifient l'état du monde au moment de la création. Dieu créa le monde en six jours le septième jour il se reposa. Le même récit se retrouve d’ailleurs dans le Coran

Pour Pie XII, une fantastique explosion primordiale, projetant en un éblouissement toute la matière de l'Univers dans l'espace, est la caractéristique de la Création ! Le « fiat lux ! » Le savant abbé belge Georges Lemaître, l'un des pères du Big Bang - qui avait, donc, un avis autorisé sur la question-, n'a pas succombé à la tentation du concordisme. Fatal au dogme, car la science peut désavouer demain sa vérité d'aujourd'hui, on trouve dans le Coran une cohérence d'ensemble qui semble « coller » à la réalité actuelle. Après la naissance de l'Univers, à partir de l'atome primitif, le Coran aborde l'étape de l'expansion ainsi que le révèle le passage suivant : « Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment] : dans l'immensité ». « Nous l'étendons », signifie : « Nous le rendons plus vaste, Nous lui donnons un volume plus grand » ». (3)

Voici ce qu'écrit Maurice Bucaille, médecin de son état, à ce sujet : « Ce qui a été traduit par « Nous l'étendons », est le participe présent du verbe « musieûna'' du verbe « awsaea » qui signifie : élargir, étendre, rendre plus vaste, plus spacieux, lorsqu'il s'agit d'objets ». (4) Plus loin, il est dit dans le Coran : « : La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création du genre humain, mais la plupart des hommes ne le savent pas ! ».(5)

Le mot « Ratqan » signifie une masse compacte comme soudée. Le terme « Fafataqnahouma » s'applique à l'action de rompre avec une notion de puissance et de force. Nous avons donc bien la représentation d'une masse compacte qui a été désagrégée et dont les constituants formèrent l'univers avec tout son contenu.

C'est un fait ! La science progresse, les mystères aussi. Prenez la question la plus élémentaire : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? La formidable théorie du Big Bang ne nous dit pas pourquoi, ni comment ce Big Bang est survenu ». (6)

« Pourquoi l'Univers a-t-il cette apparence plutôt qu'une autre ? Pourquoi obéit-il à telle loi plutôt qu'à telle autre ? Une dose infinitésimale de gravitation en plus et l'univers aurait cessé son expansion. Pour le physicien Lawrence Krauss, la gravitation avait autant de chances d'aboutir à la création du cosmos, qu'un humain de deviner le nombre d'atomes qui composent le soleil. Reste l'énigme de la vie. » (6)

Face au mystère du monde, Einstein est encore plus humble, il eut ces paroles lourdes de signification : « Nous sommes dans la position d'un petit enfant entrant dans une immense bibliothèque dont les murs sont couverts jusqu'au plafond avec des livres écrits dans de nombreuses langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un a écrit ces livres. Mais il ne sait pas qui, ni comment. Et il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits... Telle est je crois, l'attitude de l'esprit humain même le plus grand et le plus cultivé face à Dieu. »(7)

1.Trinh Xuan Thuan : Je ne crois pas au hasard http://www.atoi2voir.com/atoi/visu_article.php?id_art=640&n1=1&n2=5

2.Chems Eddine Chitour : Science, foi et désenchantement du monde ; Réédit. OPU 2008

3. Coran. Sourate 51. Verset 47

4.Maurice Bucaille : La Bible, le Coran et la science. Editions SNED. Alger 1978

5. Coran : Sourate 40 - Verset 59

6 John Horgan : Le cosmos, Dieu et nous : http://unesdoc.unesco.org/images /0012/001226/122623f.pdf

7. Einstein dans George Sylvester Viereck Glimpses of the great. Ed. Duckworth 1930 Lu dans Igor et Gricka : Le mystère du satellite Planck op ;cité p.71

Article de référence : http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur _chitour/260392-la-naissance-de-l-univers-ne-doit-rien-au-hasard.html

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger