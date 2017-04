L’opportunisme nécrophage chez Emmanuel Macron : En Marche !

"Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas" - Charles Baudelaire En politique, il est de notoriété publique que certains malins, vont jusqu'à instrumentaliser les morts à peine inhumés. C'est ce que j'appelle l'opportunisme nécrophage. Ce qui arrive en pleine présidentielle, lorsque l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron reçoit la famille de Shoayao Liu. Explication :

Comme on peut le lire dans les médias : « Emmanuel Macron s'est entretenu, vendredi 31 mars à son QG de campagne, avec la famille de Shaoyao Liu, le Chinois qui a été tué par la police il y a une semaine. Mais lors de cette rencontre, il y avait également un homme qu'une note de la DGSI présente comme un agent de Pékin. ». (Article original en chinois sur la rencontre entre la communauté et Emmanuelle Macron)

Donc Sieur Macron aurait rencontré un espion chinois et s’occuperait déjà des affaires intérieures de l’Etat en rencontrant la famille du défunt Shaoyao Liu ? L’élection présidentielle est-elle déjà passée ? A-t-il gagné ?

Cette situation est cocasse, tout de même ! Normalement, ce sont les autorités de l’Etat, qui, vaillamment, volent au secours des victimes ou de familles des victimes. Comme a pu le faire le président actuel avec Théo… (Photo) (En même temps, il reste vrai que dans le cas de Théo, la question reste posée : Emmanuelle Macron aurait-il pu régler une affaire de matraque dans un rectum plus rapidement que François Hollande dans l’affaire Théo ?)

Emmanuel Macron va donc désormais au chevet des familles de victime, se servant même des morts pour avoir de la pub. Après tout c'est gratuit ! Les morts ne demandent pas leur dû !

Cet opportunisme nécrophage est-il une façon décente pour un candidat à la Présidence de la République de faire sa campagne ?

Un candidat au poste de garant de l’indépendance nationale doit-il faire du clientélisme électoral communautariste ? Qui plus est sur la mort d'une personne.

Après avoir été banquier puis ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Emmanuelle Macron est tantôt parisien, tantôt marseillais. Tantôt homme, tantôt femme. Tantôt musulman, tantôt chrétien, tantôt juif. Tantôt citadin, tantôt paysan. Tantôt noir, tantôt blanc. Tantôt pour les ouvriers et tantôt pour les patrons. Tantôt pour les riches, tantôt pour les pauvres. Tantôt pour les vivants, tantôt pour les morts.

En somme Monsieur Emmanuelle Macron est un parfait caméléon. Un peu de tout et son contraire en fonction de qui lui tend l'oreille. Et désormais, il n’a pas peur de se servir des morts afin de se faire connaître encore et toujours un peu plus. (On ne sait jamais que la communauté asiatique le trouve sympa...)

Reste à savoir si toute cette pub sera positive ou négative envers l’Adoubé de Rothschild, au patrimoine étrange.

Emmanuel Macron déclare à peu près 120000 € sur ses comptes et pas de bien immobilier.

- "Mais où est donc passé l’argent ?"

- "C’est une bonne question ! Mais les journalopes sont sur le trottoir… le Canard étant Enchainé par définition, il ne faut pas trop en demander à celui qui porte les fers de ses maîtres. Tout comme chez Cacapart, histoire qu’on ne ressorte pas trop le semi-emploi fictif de la fille d’Edwy Plenel qui viendrait d’une rumeur de la soi-disant fachosphère présente dans l'étoile noir de Dark Vador. Et bon ! Macron ! C’est leur chouchou à tous, il était même au diner le 22 février !"

- "Chut ! Tais-toi ! On va se faire gronder ! On mélange pas religion et politique, la France c'est le pays de la Laïcité !"

Pour conclure :

N’apprenez jamais à vos enfants à manger les morts, sinon ils pourraient finir politique d'une lignée douteuse !