L’otan jette de l’huile sur le feu en Ukraine après la visite de son secrétaire général

Jen Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN s'est rendu en Ukraine hier, lundi 10 juillet 2017. Je m'attendais à du lourd, mais là j'avoue ne pas être déçu par ce représentant de la mort !

La déclaration commune entre lui et Porochenko, le dirigeant de la junte putschiste de Kiev vaut son pesant de cacahuètes ! Après les formules de politesse par rapport aux contributions de l'Ukraine vis-à-vis des contingents ukrainiens impliqués dans les guerres d'invasions de l'OTAN dans le monde, Jen Stoltenberg va nous gratifier de quelques perles dans cette conférences de presse dont seuls les atlantistes ont le secret.

Rappelant que le cessez-le-feu n'était pas respecté dans le Donbass, sans souligner que c'est le régime de Porochenko qui ne le respecte pas, il appelle à la mise en oeuvre des accords de Minsk 2 pour rétablir la paix dans la région. Ce perroquet de Washington nous parle des menaces que subissent les observateurs de l'O.S.C.E sur le terrain. C'est vrai, que parfois, dans les deux jeunes Républiques, les observateurs peuvent tomber sur des soldats faisant du zèle ou tout simplement, comme moi, n'aiment pas ces individus et les refoulent manu militari.

Vu leur inaction dans le Donbass après 3 années de guerre, où les civils continuent de payer le prix du sang, je peux comprendre, sans l'approuver, le comportement de certains soldats vis-à-vis de l'O.S.C.E.

Pas plus tard qu'hier soir, deux civils vivant pacifiquement dans leur maison dans le sud-ouest de Donetsk, ont été blessés suite à un bombardement perpétré par l'artillerie du régime de Kiev.

https://dan-news.info/obschestvo/obstrelom-vsu-na-zapade-donecka-raneny-dvoe-mirnyx-zhitelej-istochnik.html

Ce n'est pas de bol, mais un obus s'est invité chez eux...

Mais le clou du spectacle, je n'ai pas d'autre mot concernant cette mascarade, c'est la déclaration de Stoltenberg demandant l'évacuation des milliers de soldats russes présents dans le Donbass ! Dans le genre foutage de gueules, l'OTAN est médaille d'or olympique !

Depuis le temps que je suis dans le Donbass, sans vouloir me vanter, les troupes russes je les aurais vu. Ce fauteur de guerre de Stoltenberg est venu à Kiev uniquement pour souffler dans les braises d'un conflit chaud bouillant, mais certainement pas pour apporter le moindre début de réponse pour que la paix s'installe dans cette région du monde. Mythomane ? Non ! Factuel ! Libye, Irak, Somalie, Syrie, etc etc

Partout où ils passent, ces gens-là sèment la mort et la désolation, tel un BHL dans un salon du livre ! Il paraît que l'Ukraine est un pays indépendant ? Super ! Je suis heureux de l'apprendre. Sauf que...la junte putschiste passe le plus clair de son temps à se prostituer à Bruxelles, Washington Berlin, Paris ou Ottawa ! Sans parler du F.M.I ou de la banque mondiale...C'est beau l'esprit d'indépendance à la sauce...amère...de l'OTAN. Je ne vous cacherai pas qu'après les déclarations de ce V.R.P de la guerre demandant l'évacuation de soldats russes imaginaires dans le Donbass, l'avenir me semble de plus en plus sombre.

Ce qui m'attriste le plus, c'est qu'en Europe de l'ouest, la population ne voit rien arriver ! Quel gâchis..

Peut-être qu'une fois, dans une obscure gare d'un pays de l'est qu'il n'aurait pas su situer sur une carte, le Français, Belge etc ouvrira les yeux ? Il sera trop tard malheureusement pour nous tous, et les marchands de canons et leurs amis de la finance internationale pourront se frotter les mains. La grande boucherie pourra commencer et les peuples une fois de plus trépasseront...

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)

Mon blog sur l'Ukraine et le Donbass libre :

https://peupleslibres-nouvelle-russie.blogspot.com/