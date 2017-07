L’Otan, une organisation militariste et commerciale

La "drôle de paix" entre la Russie et l'organisation belliqueuse OTAN.

Quel titre étrange pour un article concernant les "relations" entre l'OTAN et la Russie, qui constate depuis la fin de l'U.R.S.S, que cette organisation militariste s'est considérablement et dangereusement rapprochée de ses frontières. Personnellement, je cherche encore quel moment de drôle, il y a eu ? Certes, "le journaliste" a pris la précaution de mettre des guillemets, mais malheureusement les relations internationales sont toutes sauf drôles. L'humour de l'OTAN a comme un arrière-goût d'hémoglobine et pour être franc je n'ai pas vraiment le même que cette organisation sanguinaire. Je ne suis pas spécialement convaincu que leur humour eut un franc succès en Syrie, Libye, Serbie ou encore parmi la population du Donbass !

Par contre, ce qui m'amuse beaucoup dans cet article, c'est l'achat par la Turquie de matériel de pointe russe : des S-400. Là, tout d'un coup, l'OTAN a beaucoup moins d'humour. Car il ne faut jamais oublier que la guerre est un "business" qui rapporte des milliards aux oligarques qui détiennent les industries de la mort. En clair plus il y a de tensions internationales, plus ces vendeurs de mort aux mains

Mais attention : quand tu fais partie du club OTAN, tu dois acheter tes armes et autres matos chez leur fournisseurs officiels. Pas question d'aller chez les concurrents, l'humour otanesque à ses limites.

Lire la déclaration de l'OTAN qu'il n'est pas possible actuellement d'avoir des relations normalisées avec la Russie, tant que Moscou viole le droit international, c'est assez savoureux. Car qui mieux que Washington et ses complices violent le droit international ? Que font les USA et ses larbins en Syrie ? Il s'agit bel et bien d'un dialogue de sourds entre la Russie et cette organisation belliciste et dangereuse pour la paix dans le monde.

De préférence tu dois acheter aux entreprises états-uniennes, puis de temps en temps, si les marchands de canons yankees te l'autorisent, tu peux te fournir chez nos laquais. Idem d'ailleurs pour les autres "alliés" (larbins) des USA, mais qui ne sont pas membres de l'OTAN.

Le cas de la Pologne est tout à fait symbolique de cette soumission à Washington et ses entreprises de la mort. L'affaire des hélicoptères entre ce pays et Airbus s'est finalement transformée en une vente pour...Sikorsky Aircraft entreprise état-unienne !

Il faut croire que nous ne retenons pas les leçons qu'on nous inflige, car en 2003, la Pologne nous avais déjà fait le coup mais sur un achat d'avion de chasse. Je vous le donne dans le mille : c'est Loockheed-Martin qui rafle la mise !

Dans ce genre d'histoire, nous nous faisons avoir deux fois. Car, la France donnant plus qu'elle ne reçoit de l'UE, l'inverse pour la Pologne, nous avons donc en parti financer l'achat de ces hélicoptères et de ces avions ! Elle n'est pas sympa cette "union" européenne ?

Je rajoute cette dernière quenelle de la Pologne à ses "partenaires" européens : l'achat du système patriot

Trump, le locataire de la maison blanche, qui est un homme d'affaires, ne s'y trompe pas quand il exige des autres membres de l'OTAN, de passer à 2% de leur P.I.B à consacrer aux dépenses militaires

Forcément qu'il veut que les autres membres de cette organisation militariste augmentent leur budget de la défense, car quand on consulte le top 100 des entreprises bénéficiant des achats d'armements dans le monde, il y a six entreprises états-uniennes qui se classent parmi les 10 premières !

Un coup d’œil sur wikipédia sur le nombre de guerre auxquel ont participé les USA résume la situation de tension actuelle :

Ce pays, depuis sa création, est présent dans tous les conflits majeurs qui ont eu lieu sur la planète. Nous pouvons ajouter à ces guerres, les entreprises de déstabilisation qu'ils entreprennent contre des nations qui leur résistent, comme le Venezuela actuellement, mais aussi l'Iran, la Corée du Nord et tant d'autres ! Sans exagération aucunes, donnez-moi une seule partie du monde où les Yankees ne sont pas impliqués de près ou de loin ?

En mer de Chine, en Corée, en Ukraine, en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, au Venezuela, en Palestine occupée, en Afghanistan, dans les Balkans etc...

L'Otan n'est que le paravent de Washington et des lobbyistes de l'armement, du pétrole et du gaz, de l'agrochimie et du secteur bancaire usurier ! Nous aurons la paix sur terre le jour où fashington tombera. En attendant il faut faire front contre cette engeance intrusive et mortifère, et nous battre contre cette métastase ! Bon courage à tous ! Source de l'article :

